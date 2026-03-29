Palma gigant z Lipnicy. Czy rekordzista ma konkurencję?

Czy Gorylowie są bezkonkurencyjni w Lipnicy?

Tegoroczny Konkurs Lipnickich Palm w malowniczej Lipnicy Murowanej rozstrzygnięto, a na szczycie ponownie znaleźli się starzy znajomi – Andrzej Goryl i jego rodzina z Lipnicy Górnej. Ich kolosalna palma, mierząca dokładnie 35 metrów i 80 centymetrów, to kolejny dowód na to, że w tej dziedzinie mają niewielu równych. Przypomnijmy, że to właśnie oni w 2019 roku ustanowili dotychczasowy rekord, stawiając konstrukcję o imponującej wysokości 37,78 metra. Ich dominacja w konkursie staje się już niemal legendarna i budzi podziw.

W tegorocznej edycji zmagań wzięło udział 49 misternie wykonanych palm, co pokazuje, że pasja i zaangażowanie lokalnej społeczności nie słabną. Organizatorzy z dumą podkreślają bardzo wysoki poziom prac, co świadczy o rosnących umiejętnościach twórców. Najwyższe konstrukcje, przekraczające 22 metry, rywalizowały w specjalnej kategorii, gdzie zgłoszono zaledwie trzy giganty. Pozostałe dzieła oceniano w kilku innych grupach, od palm dziecięcych po średnie i wysokie, co zapewnia szansę każdemu uczestnikowi, choć prawdziwa chwała przypada nielicznym.

Jak powstają lipnickie palmy wielkanocne?

Tajemnica lipnickich palm, znanych w całej Polsce, tkwi w ich misternym wykonaniu i wierności starym metodom. Podstawą są długie, giętkie pręty, które następnie oplata się wikliną, tworząc szkielet przyszłego giganta. Miejsca łączeń, które mogłyby zdradzić konstrukcję, są sprytnie maskowane przez bukiety barwnych, ręcznie robionych kwiatów z bibuły. Na samym szczycie każdej palmy dumnie pręży się tak zwana wiecha, złożona z delikatnych bazi i świeżych, zielonych gałązek, symbolizujących odradzające się życie.

Aby najwyższe konstrukcje nie ugięły się pod własnym ciężarem i oparły się kaprysom wiosennej pogody, wzmacnia się je solidnymi drewnianymi drągami, które gwarantują stabilność. Choć tradycja konkursu w obecnej formie sięga 1958 roku, zwyczaj tworzenia imponujących palm jest znacznie starszy, osadzony głęboko w lokalnej historii. Kiedyś prosta zasada mówiła, że im zamożniejszy gospodarz, tym wyższa palma, co było jawnym pokazem statusu. Dziś jest to przede wszystkim wyraz dbałości o lokalne dziedzictwo i niezwykle emocjonująca rywalizacja, która co roku przyciąga tłumy.

Lipnica Murowana: 700 lat historii i tradycji.

Wydarzenie w Lipnicy Murowanej, odbywające się co roku w Niedzielę Palmową, to coś więcej niż tylko konkurs – to żywy element lokalnego życia i kultury, który łączy pokolenia. W tym roku ma ono szczególne znaczenie, ponieważ miejscowość świętuje swoje 700-lecie lokacji, co dodaje prestiżu całej imprezie. Patronat nad konkursem objęło samo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co podkreśla jego wagę na ogólnopolskiej mapie tradycji. To dowód na to, że pewne wartości są wciąż żywe i pielęgnowane z najwyższą starannością. Ta symboliczna pieczęć państwowa gwarantuje, że tradycja nie zaginie, a przyszłe pokolenia będą mogły podziwiać maestrię lipnickich twórców.

Lipnica Murowana, z jej około 5,6 tysiąca mieszkańców, to miejsce o bogatej historii i głęboko zakorzenionych zwyczajach. To właśnie tutaj znajduje się perła architektury – zabytkowy drewniany kościół św. Leonarda, który został wpisany na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Konkurs palm jest zatem nie tylko świętem lokalnym, ale także promocją regionu, który z dumą prezentuje swoje kulturowe bogactwo. Czy jednak w obliczu zmieniającego się świata uda się utrzymać taką dynamikę i zaangażowanie? Jedno jest pewne: dopóki istnieją pasjonaci tacy jak rodzina Gorylów, tradycja lipnickich palm będzie rosła w siłę, dosłownie i w przenośni.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.