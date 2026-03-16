Pasażer otworzył drzwi samolotu. Czy Hiszpan uniknie konsekwencji?

Incydent po lądowaniu w Warszawie

Do zdarzenia doszło na Lotnisku Chopina w Warszawie, krótko po wylądowaniu samolotu z Teneryfy. Maszyna kołowała po płycie, zmierzając do wyznaczonego miejsca postojowego. Wówczas jeden z pasażerów podjął działania, które doprowadziły do poważnego naruszenia procedur bezpieczeństwa. Odblokował wyjście ewakuacyjne w kadłubie, co spowodowało automatyczne uruchomienie pneumatycznej zjeżdżalni ratunkowej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez mjr Dagmarę Bielec, rzeczniczkę Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, mężczyzna natychmiast po rozwinięciu się zjeżdżalni zsunął się po niej na płytę lotniska. Jego celem była ucieczka z terenu portu lotniczego. Sytuacja ta wywołała natychmiastową reakcję służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na lotnisku.

Szybka interwencja służb i zatrzymanie

Funkcjonariusze Straży Granicznej, świadomi zagrożenia, błyskawicznie zainterweniowali. 27-letni obywatel Hiszpanii, który opuścił pokład w niekontrolowany sposób, został szybko zatrzymany. Mężczyzna stawiał opór podczas zatrzymania i był wyraźnie pobudzony, co wymagało od mundurowych użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek.

Po skutecznym zatrzymaniu, pasażer został natychmiast przekazany do lotniskowego ambulatorium. Tam poddano go badaniu lekarskiemu, które miało ocenić jego stan zdrowia i psychiczny. Działania te były standardową procedurą w obliczu tak nietypowego i groźnego incydentu na terenie portu lotniczego.

Jakie konsekwencje grożą za otwarcie drzwi?

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty stworzenia bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Jest to poważne przestępstwo, za które polskie prawo przewiduje surowe konsekwencje. Wysokość grzywny może być znacząca, a sprawcy grozi również kara pozbawienia wolności.

Straż Graniczna nie poprzestała na tym. Wobec Hiszpana wszczęto również postępowanie administracyjne. Podstawą była decyzja o wydaleniu go z Polski, uzasadniona względami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ten krok ma na celu zapewnienie, że podobne incydenty nie będą miały miejsca w przyszłości.

Pasażer trafił do ośrodka dla cudzoziemców

Decyzje w sprawie 27-latka zapadały szybko. Sąd zdecydował o umieszczeniu obywatela Hiszpanii w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców na okres trzech miesięcy. Ma to na celu zabezpieczenie postępowania i realizację procedury wydalenia z kraju.

Całe zdarzenie na lotnisku w Warszawie podkreśla znaczenie restrykcyjnych procedur bezpieczeństwa na pokładach samolotów i w portach lotniczych. Każda próba naruszenia tych zasad spotyka się z natychmiastową i stanowczą reakcją służb. Incydent ten stanowi przestrogę dla wszystkich pasażerów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.