Pasażerka straciła nogę w Gdańsku. Jakie okoliczności doprowadziły do tragedii?

Dramat na gdańskim przystanku

Tragiczny wypadek autobusu w Gdańsku wstrząsnął lokalną społecznością. Do zdarzenia, które zakończyło się dramatycznie dla jednej z pasażerek, doszło na ulicy Stryjewskiego, w rejonie przystanku „Stogi”. Nikt nie spodziewał się, że zwykłe opuszczanie miejskiego pojazdu może przerodzić się w tak koszmarną rzeczywistość. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem wszystkich okoliczności tego makabrycznego incydentu, który pozostawił kobietę bez kończyny.

Choć od tego feralnego 11 lutego 2026 roku minęło już trochę czasu, policyjne śledztwo wciąż trwa, a jego kluczowym elementem jest poszukiwanie świadków. Funkcjonariusze z Wydziału ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń gdańskiej Komendy Miejskiej Policji nie ustają w wysiłkach, by zebrać pełny obraz zdarzenia. Każda relacja może okazać się bezcenna dla poznania prawdy.

"Wydział ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku poszukuje dodatkowych świadków wypadku drogowego, do którego doszło 11 lutego 2026 roku w Gdańsku na ul. Stryjewskiego" - czytamy na stronie policji w Gdańsku.

Co wydarzyło się na Stogach?

Z relacji śledczych wynika, że około godziny 9:00 autobus miejski marki MAN ruszył z przystanku, kiedy pasażerka jeszcze opuszczała pojazd. Wypadek autobusu w Gdańsku miał niewyobrażalne konsekwencje dla kobiety, która w wyniku obrażeń musiała przejść amputację nogi. Teraz śledczy starają się ustalić, co naprawdę wydarzyło się na przystanku i kto ponosi za to odpowiedzialność.

Trudno pojąć, jak w dobie rozwiniętych systemów bezpieczeństwa i monitoringu mogło dojść do tak tragicznego wypadku. Czy to moment nieuwagi, usterka techniczna, czy może splot niefortunnych okoliczności? Te pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi, a ich rozwikłanie jest priorytetem dla policjantów prowadzących sprawę.

„Według ustaleń funkcjonariuszy kierujący autobusem miejskim marki MAN, odjeżdżając z przystanku w kierunku zajezdni tramwajowej przy ul. Nowotnej, najechał tylną osią na wysiadającą pasażerkę, co było przyczyną późniejszej amputacji kończyny” – podają funkcjonariusze.

Dlaczego apel o świadków jest ważny?

Apel policji w Gdańsku o pomoc świadków nie jest jedynie formalnością. W przypadku tak skomplikowanych zdarzeń, gdzie kluczowe są detale dynamicznego momentu, zeznania osób postronnych mogą rzucić nowe światło na całą sytuację. Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może uzupełnić luki w śledztwie i pomóc ustalić, co dokładnie działo się w krytycznym momencie. Chodzi o sprawiedliwość i zrozumienie mechanizmu, który doprowadził do tak straszliwej krzywdy.

Śledczy podkreślają, że liczy się każdy szczegół: od dokładnej godziny, przez zachowanie kierowcy i pasażerki, aż po warunki panujące na przystanku. Osoby, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu wypadku, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 245b lub telefonicznie pod numerem 47 741 66 80. Niech ten dramat nie pozostanie bez wyjaśnienia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.