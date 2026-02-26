Pasażerowie Polregio gubią rekordowe ilości przedmiotów. Co zaskakującego zostawiają w pociągach?

Rekordowa liczba zgubionych przedmiotów w pociągach

Pasażerowie korzystający z usług Polregio wykazują się znacznym roztargnieniem, co potwierdzają dane za rok 2025. Obsługa pociągów zabezpieczyła w tym okresie aż 3100 porzuconych przedmiotów, co stanowi imponującą liczbę. Znajduje się wśród nich szeroki wachlarz rzeczy, od codziennych akcesoriów po wyjątkowo nietypowe znaleziska.

Analiza statystyk pokazuje, że niektóre regiony wyróżniają się pod względem liczby pozostawionych przedmiotów. W województwie pomorskim odnotowano 826 zgub, w małopolskim 655, a w zachodniopomorskim 398. W tych obszarach pracownicy przewoźnika mają najwięcej pracy związanej z identyfikacją i przechowywaniem zapomnianego mienia.

Procedura postępowania ze znalezionymi przedmiotami

Wszystkie przedmioty pozostawione w składach Polregio są przekazywane do odpowiedniego Biura Rzeczy Znalezionych, przypisanego do danej trasy. Najczęściej fanty dostarczają członkowie załogi konduktorskiej po zakończeniu kursu, ale nierzadko również uczciwi współpasażerowie zgłaszają znaleziska.

Jeśli przy zgubie znajdą się jakiekolwiek dane kontaktowe właściciela, obsługa Polregio podejmuje natychmiastową próbę nawiązania kontaktu. W 2025 roku działania te były bardzo skuteczne, co pozwoliło na zwrot ponad połowy wszystkich znalezionych rzeczy. Najwyższą skutecznością zwrotów mogą pochwalić się województwa: wielkopolskie (88,4 proc.), łódzkie (86 proc.) oraz lubuskie (76,2 proc.), co świadczy o zaangażowaniu pracowników.

Przechowywanie zgub. Co dzieje się z nieodebranymi przedmiotami?

Standardowy czas przechowywania znalezionych przedmiotów przez przewoźnika wynosi trzy dni. W tym okresie właściciel ma szansę na szybkie odzyskanie swojej własności po zgłoszeniu do odpowiedniego biura. Po upływie tego terminu, dokumenty są przekazywane policji, a kosztowności trafiają do właściwych starostw powiatowych.

Wszystkie pozostałe rzeczy, które nie zostaną odebrane przez właścicieli w wyznaczonym czasie, podlegają procedurze zgodnej z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że są one komisyjnie niszczone. Ważne jest zatem szybkie działanie ze strony pasażerów, aby uniknąć bezpowrotnej utraty mienia.

Co zrobić, gdy zgubisz bagaż w pociągu?

Pasażer, który zorientuje się, że opuścił wagon bez portfela, elektroniki czy innego bagażu, musi działać bezzwłocznie. Kluczowy jest szybki kontakt z właściwym terytorialnie Biurem Rzeczy Znalezionych przewoźnika Polregio. Niezbędne numery telefonów oraz adresy są dostępne na dworcach oraz na oficjalnej stronie internetowej spółki.

Aby odebrać swoją własność, podróżny musi wylegitymować się dowodem tożsamości. Wymagane jest również potwierdzenie prawa do danej rzeczy, na przykład poprzez okazanie paragonu. W przypadku braku dowodu zakupu, pracownicy weryfikują zgłoszenie na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu oraz podania daty i relacji pociągu, w którym doszło do zgubienia.

Jakie nietypowe przedmioty zostawiają pasażerowie?

Lista przedmiotów pozostawianych przez podróżnych w pociągach Polregio jest długa i zaskakująca. Oprócz typowych zgub, takich jak klucze, portfele czy dokumenty, znajdują się na niej rzeczy, które trudno uznać za standardowy bagaż podręczny. Ta różnorodność świadczy o dużej skali roztargnienia wśród pasażerów.

Wśród znalezionych fantów odnotowuje się przedmioty, których inwencja pasażerów w zakresie zapominania nie zna granic. Polregio regularnie informuje o tych nietypowych znaleziskach, podkreślając, że podróżni potrafią zostawić w pociągach niemalże wszystko, co mieli ze sobą.

