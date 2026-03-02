Patryk Jaki zaparkował pod zakazem. Jaki jest finał sprawy?

Europoseł Patryk Jaki w centrum uwagi

Europoseł Patryk Jaki, aktywny w Polsce mimo pracy w Parlamencie Europejskim, stał się bohaterem medialnych doniesień. Polityk został zauważony 19 lutego w Warszawie, gdy zaparkował swój samochód na ulicy Corazziego. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu Placu Bankowego, niedaleko siedziby Telewizji Republika.

Problem polegał na tym, że samochód europosła znajdował się bezpośrednio pod znakiem B-36, oznaczającym zakaz zatrzymywania się. Informację o wykroczeniu drogowym opublikował portal Salon24. Patryk Jaki w tym czasie udawał się na gościnny występ w telewizji.

"Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji @Policja_KSP zajął się zdarzeniem z @PatrykJaki w kierunku wykroczenia drogowego. Zabezpieczony zostanie monitoring" - donosił reporter radia, Mariusz Gierszewski.

Policja zajęła się sprawą

Radio Zet jako pierwsze podało, że policja podjęła działania w związku z nieprawidłowo zaparkowanym samochodem europosła. Sprawą zajmował się Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze zapowiedzieli zabezpieczenie nagrań z monitoringu w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Ustalenia te wskazywały na poważne podejście do kwestii złamania przepisów ruchu drogowego, niezależnie od statusu osoby. Celem było zebranie pełnego materiału dowodowego. Ostatecznie, sprawa znalazła swój finał, który został ujawniony mediom.

Czy Patryk Jaki przyjął mandat?

Portal "Super Express" dowiedział się, że europoseł Patryk Jaki przyjął nałożone na niego mandaty karne. Konsekwencje dotyczyły wykroczenia popełnionego 19 lutego w Warszawie. Łączna suma grzywien wyniosła 150 złotych, do tego doliczono jeden punkt karny.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Stołeczną Policji, mandaty zostały przyjęte dobrowolnie. Pierwszy mandat, w wysokości 100 złotych i 1 punkt karny, dotyczył art. 92 par. 1 Kodeksu wykroczeń. Drugi, w kwocie 50 złotych, odnosił się do art. 97 Kodeksu wykroczeń.

"1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany."

Czym jest niestosowanie do znaku?

Artykuł 92 Kodeksu wykroczeń precyzuje konsekwencje niestosowania się do znaków lub sygnałów drogowych. Jego paragraf pierwszy stanowi, że każdy, kto narusza te przepisy, podlega karze grzywny lub nagany. W przypadku europosła Patryka Jakiego zastosowano właśnie ten przepis.

Przepis dotyczy również niepodporządkowania się poleceniom osób uprawnionych do kierowania ruchem. Celem artykułu jest zapewnienie bezpieczeństwa i płynności w ruchu drogowym poprzez egzekwowanie przestrzegania obowiązujących oznaczeń i sygnałów. W tym przypadku chodziło o ignorowanie znaku B-36.

"Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany."

Czym jest naruszenie bezpieczeństwa ruchu?

Artykuł 97 Kodeksu wykroczeń obejmuje szerszy zakres naruszeń przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym. Dotyczy on uczestników ruchu oraz właścicieli pojazdów, którzy nie stosują się do Prawa o ruchu drogowym lub przepisów wydanych na jego podstawie.

Maksymalna wysokość grzywny za takie wykroczenie może wynieść nawet 3000 złotych, a alternatywną karą jest nagana. W przypadku Patryka Jakiego, ten przepis został zastosowany w połączeniu z art. 11 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, uzupełniając karę za nieprawidłowe parkowanie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.