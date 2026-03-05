Pierwsze psy RP to już tradycja. Kto naprawdę rządził Pałacem?

Nowy mieszkaniec Pałacu Prezydenckiego. Jaki jest?

W ostatnich dniach polskie media obiegła wiadomość o kolejnym, czworonożnym mieszkańcu Pałacu Prezydenckiego, który zrekwirował serca wielu obywateli. Jest nim kundelek o imieniu Yuki, adoptowany przez Martę i Karola Nawrockich, co w dobie wizerunkowych potyczek stanowi niewątpliwie ciekawy akcent. Ten sympatyczny piesek trafił pod ich opiekę tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, a jego historia wydaje się być gotowym scenariuszem na wzruszający film.

Historia Yuki jest klasycznym przykładem tego, jak niewiele trzeba, by zmienić los zwierzęcia i jednocześnie stworzyć pozytywny PR. Prezydent, dowiedziawszy się o trudnej sytuacji psa od swojego współpracownika, podjął natychmiastową decyzję o adopcji. To gest, który z pewnością zjednał mu wielu zwolenników i pokazał, że nawet na najwyższych szczeblach władzy jest miejsce na empatię i miłość do zwierząt.

„Informacja o jego losie została pokazana prezydentowi przez współpracownika. Ujęła prezydenta jego historia i postanowili go adoptować natychmiast i dać lepsze życie. Uratowali go przed schroniskiem, podarowali dom choremu, 8-letniemu psiakowi, który święta zamiast w schronisku, spędził w nowym domku” – mówiła w rozmowie z "Faktem" wolontariuszka ze Stowarzyszenia Pomocne Łapki – Sztumskie Bezdomniaki.

Piescy lokatorzy Pałacu. Długa tradycja?

Obecność zwierząt w Pałacu Prezydenckim to jednak nie żadna nowość, a bogata i pełna anegdot historia, która trwa od czasów transformacji ustrojowej. Czworonogi towarzyszyły prezydenckim rodzinom, stając się często nie tylko maskotkami, ale i bohaterami medialnych doniesień, nadając ludzki wymiar politycznej fasadzie. Ich obecność bywała też sprytnym zabiegiem wizerunkowym.

Od legendarnej Saby Kwaśniewskich, przez wiernego Tytusa Kaczyńskich, aż po energiczną Drakę Komorowskich, psi lokatorzy zawsze budzili spore zainteresowanie. Ich losy przeplatały się z historią kraju, a ich fotografie często pojawiały się na łamach gazet, udowadniając, że politycy, mimo wszystko, są tylko ludźmi, którzy potrzebują bezwarunkowej miłości i psiej lojalności.

Owczarki Kwaśniewskich. Co o nich wiemy?

Pierwszą czworonożną lokatorką Pałacu po 1989 roku była Saba, kundelka z przewagą wilka, należąca do rodziny Kwaśniewskich, a jej imię nawiązywało do słynnej postaci z "W pustyni i w puszczy". Saba była psem o silnym charakterze, z własnymi sympatiami i antypatiami, podkreślając indywidualizm nawet w prezydenckich progach. Podobno nie przepadała za mundurami i szczekała na muzykę z Sali Kolumnowej, co dodawało jej uroku.

Po odejściu Saby, w Pałacu pojawiły się dwie wilczurki, Ciri i Falka, nazwane na cześć postaci z "Wiedźmina", co pokazuje kulturalne inklinacje prezydenckiej pary. Niestety, Falka zmarła nagle, a Ciri tak bardzo przeżyła stratę, że wpadła w depresję, co skłoniło prezydenta Kwaśniewskiego do adopcji kolejnego psa – owczarka niemieckiego o imieniu Kleksio. Kleksio szybko zadomowił się i stał się nawet "gwiazdą", występując w reklamie z Jolantą Kwaśniewską, udowadniając, że prezydenckie psy mogą mieć swój medialny moment.

Miłość do zwierząt w rodzinie Kaczyńskich

Lech i Maria Kaczyńscy również byli znani ze swojej miłości do zwierząt, a ich pierwszym psem był Tytus, jedenastoletni terier szkocki, który zmarł ze starości w 2009 roku. Tytus był znany z tego, że nie przepadał za mężczyznami w ciężkich butach, ale za to doskonale dogadywał się z kotami, co świadczyło o jego wyrafinowanym guście. Jego obecność w Pałacu z pewnością dodawała nieco domowego ciepła.

Do rodziny Kaczyńskich dołączyła również Lula, piesek znaleziony przez Lecha Kaczyńskiego na stacji benzynowej w Mławie, co jest dowodem na to, że los potrafi splatać najdziwniejsze scenariusze, nawet dla głowy państwa. Lula, początkowo lękliwa i nieufna, szybko zaakceptowała nowych domowników i zaprzyjaźniła się z kotką Molly, tworząc iście sielski obrazek w prezydenckiej rezydencji.

„Lulę mąż spotkał na stacji benzynowej w Mławie w Wielki Czwartek 2000 roku. Jechał z Warszawy do Sopotu i gdy zatrzymał się, żeby zatankować samochód zobaczył psicę, która piła na placu wodę z kałuży. Nakarmił ją, a gdy obsługa stacji powiedziała, że psiak od tygodnia błąka się po okolicy, zlitował się nad nią i przywiózł do domu” – wspominała Maria Kaczyńska.

Draka u Komorowskich. Czy była ważna?

Bronisław Komorowski również miał swojego psiego towarzysza w Pałacu Prezydenckim, co kontynuowało niepisaną tradycję "pierwszych psów". Była nią spanielka Draka, którą prezydent często nazywał Ponią, co po litewsku oznacza "Pani". Draka była prezentem od przyjaciół z Budy Ruskiej i towarzyszyła prezydentowi nawet podczas oficjalnych powitań zagranicznych gości, stając się nieoficjalną ambasadorką dobrej woli.

Obecność Draki w życiu publicznym Komorowskiego pokazała, jak zwierzęta mogą ocieplać wizerunek polityków i dodawać im ludzkiego oblicza. Jej udział w protokolarnej etykiecie był nie tylko uroczym, ale i niezbyt subtelnym zabiegiem wizerunkowym, mającym na celu pokazanie prezydenta jako człowieka z krwi i kości, bliskiego obywatelom. To salonowe szaleństwo na punkcie czworonogów trwa w najlepsze, o czym świadczy niedawna adopcja Yuki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.