Pies pogryzł dziecko w Gdyni. Jak zareagować w awaryjnej sytuacji?

Incydent w Gdyni

Dnia 25 lutego Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni poinformowała w mediach społecznościowych o zdarzeniu, do którego doszło w Gdyni. Zespół ratownictwa medycznego oznaczony jako G0109 został wezwany na miejsce, gdzie ośmioletni chłopiec został pogryziony przez psa. Ratownicy natychmiast podjęli działania mające na celu złagodzenie bólu oraz zapewnienie dziecku komfortu i poczucia bezpieczeństwa.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji zespołu medycznego, mały pacjent uspokoił się przed transportem. Chłopiec został przewieziony do szpitala w Wejherowie, gdzie otrzymał specjalistyczną opiekę. Całe zdarzenie stanowi przypomnienie o potencjalnych zagrożeniach związanych z kontaktem ze zwierzętami.

"- Dzięki sprawnemu działaniu, mały pacjent uspokoił się i przespał drogę do szpitala w Wejherowie, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.To zdarzenie pokazuje, jak trudne i stresujące mogą być spotkania z czworonogami, nawet jeśli pies jest nam znany i regularnie szczepiony - informuje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w social mediach."

Czy pies zawsze jest przewidywalny?

Ratownicy medyczni konsekwentnie przypominają, że nawet dobrze znany, rodzinny pupil może w ułamku sekundy zareagować agresywnie. Zwierzęta, w tym psy, kierują się instynktem, który nie zawsze jest przewidywalny dla człowieka. Tego typu zdarzenia podkreślają znaczenie ostrożności i świadomości ryzyka, nawet w przypadku znanych czworonogów.

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w mediach społecznościowych podkreśla, że pies, jako zwierzę, działa pod wpływem instynktów, a jego zachowanie bywa nieoczekiwane. Incydent z Gdyni jest kolejnym przykładem, który ilustruje tę zależność, niezależnie od rasy czy stopnia oswojenia zwierzęcia.

Jak zachować się podczas ataku psa?

W sytuacji, gdy pies zaczyna zachowywać się groźnie lub podbiega agresywnie, kluczowe jest zachowanie spokoju. Ratownicy zalecają, aby przyjąć postawę „bądź jak drzewo” – zatrzymać się i ustawić bokiem do zwierzęcia. Stanięcie naprzeciwko psa może być odebrane przez niego jako sygnał wyzwania, co może eskalować agresję.

Dodatkowo, należy unikać patrzenia psu prosto w oczy, ponieważ w psim świecie jest to sygnał zagrożenia i dominacji. Zamiast tego, zaleca się skierowanie wzroku w dół, co komunikuje brak zagrożenia. Machanie rękami czy krzyk mogą pobudzić instynkt łowiecki psa.

Co zrobić, gdy pies atakuje?

W momencie, gdy pies rusza do ugryzienia, należy spróbować odgrodzić się od niego przedmiotem, który jest pod ręką. Może to być plecak, torebka, kurtka lub parasol. Ważne jest, aby wprawić przedmiot w ruch i odsunąć go od własnego ciała, ponieważ pies instynktownie zaatakuje to, co się rusza.

Taka taktyka ma na celu odwrócenie uwagi zwierzęcia od bezpośredniego celu ataku, czyli ciała człowieka. Zastawienie się ruchomym przedmiotem zwiększa szanse na uniknięcie obrażeń. Brak gwałtownych ruchów i spokój często sprawiają, że pies traci zainteresowanie i oddala się.

"- Daj mu „ZASTĘPSTWO”. Jeśli pies rusza do ugryzienia: Odgrodź się tym, co masz pod ręką: plecakiem, torebką, kurtką, parasolem. Wpraw przedmiot w ruch i odsuń od siebie. Pies instynktownie zaatakuje to, co się rusza, zamiast Twojej nogi czy ręki - czytamy."

Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze?

Atak psa rzadko następuje bez wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych, dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na mowę ciała zwierzęcia. Należy zachować szczególną czujność, jeśli zauważy się u psa napiętą postawę ciała oraz wysoko uniesiony ogon. Te symptomy mogą wskazywać na rosnącą agresję lub poczucie zagrożenia u zwierzęcia.

Inne sygnały, które powinny wzbudzić niepokój, to tak zwane „oko wieloryba”, czyli widoczne białka oczu, oblizywanie się oraz marszczenie pyska. Pamiętając o tych wskazówkach, można często zareagować odpowiednio wcześniej i zapobiec eskalacji niebezpiecznej sytuacji, chroniąc siebie i innych.

"- Reaguj, gdy widzisz: Sztywne ciało i ogon wysoko. „Oko wieloryba” (widoczne białka oczu).Oblizywanie się i marszczenie pyska. Pamiętaj: Najlepszą obroną jest profilaktyka i spokój. „Żółw” chroni twarz, ale to „Drzewo” najczęściej zapobiega tragedii."

Profilaktyka i bezpieczeństwo

Kluczowa dla bezpieczeństwa jest profilaktyka oraz zachowanie spokoju w obliczu potencjalnego zagrożenia ze strony psa. Świadomość sygnałów ostrzegawczych oraz odpowiednie reakcje mogą znacząco zminimalizować ryzyko ugryzienia. Wiedza o tym, jak postępować, jest fundamentalna, aby zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom z udziałem zwierząt.

Zasada „bądź jak drzewo” jest jedną z najskuteczniejszych metod obrony przed agresywnym psem, a jej stosowanie może zapobiec wielu tragediom. Z kolei pozycja „żółwia” jest rekomendowana do ochrony twarzy i głowy, gdy atak jest już nieunikniony. Obydwie techniki są kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa.

