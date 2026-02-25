Prezydent Częstochowy zatrzymany przez CBA. Czy ostatecznie usłyszy zarzuty?

Zatrzymanie prezydenta Częstochowy

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło w godzinach porannych akcję, w wyniku której zatrzymano Krzysztofa Matyjaszczyka, wieloletniego włodarza Częstochowy. Działania CBA objęły zarówno budynek magistratu, jak i prywatny dom polityka, gdzie zabezpieczono nośniki danych oraz istotną dokumentację. Operacja ta była kulminacją blisko dwuletniego śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Według nieoficjalnych ustaleń Radia ESKA, prezydentowi postawiono zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych, które miały być zapłatą za pomyślne decyzje administracyjne. Wartość łapówki, o której mowa w śledztwie, szacowana jest na kilkadziesiąt tysięcy złotych i miała zostać przekazana przez pośrednika. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zatrzymany samorządowiec jeszcze dzisiaj usłyszy formalne zarzuty w katowickiej prokuraturze.

Czynności procesowe i komentarz służb

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, potwierdził działania funkcjonariuszy CBA. Zaznaczył, że wszystkie czynności odbywają się pod ścisłym nadzorem prokuratury i mają na celu kompleksowe zgromadzenie materiału dowodowego w prowadzonej sprawie. Po zakończeniu przeszukań zatrzymany zostanie przewieziony do Katowic, gdzie odbędą się dalsze czynności procesowe, w tym przesłuchania.

Rzecznik Dobrzyński podkreślił, że sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza, że może objąć kolejne osoby lub wątki. Dalsze losy prezydenta Częstochowy, w tym decyzja o ewentualnym postawieniu zarzutów i zastosowaniu środków zapobiegawczych, pozostają w gestii prokuratora. Wydarzenia te wpisują się w szerszy kontekst walki z korupcją na szczeblach samorządowych.

Walka z korupcją w regionie

Zatrzymanie Krzysztofa Matyjaszczyka nie jest odosobnionym przypadkiem w regionie śląskim, gdzie służby intensywnie działają na rzecz zwalczania przestępczości korupcyjnej. W ostatnich miesiącach odnotowano już serię zatrzymań osób powiązanych z byłymi władzami samorządowymi, co świadczy o skali problemu. Śledczy sugerują, że obecna sprawa to dopiero początek ujawniania pełnych kulis afery.

Należy zaznaczyć, że oficjalne komunikaty dotyczące szczegółów śledztwa są na razie bardzo oszczędne, co jest typowe dla wczesnych etapów takich postępowań. Przewidywane są jednak poważne konsekwencje polityczne dla osób zaangażowanych w ten proceder. Sprawa korupcji w samorządzie lokalnym budzi duże zainteresowanie społeczne i mediów.

Kim jest Krzysztof Matyjaszczyk?

Krzysztof Matyjaszczyk, urodzony w 1974 roku w Radomsku, to inżynier budownictwa i absolwent zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w strukturach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdzie stopniowo awansował. Zasiadał na przykład w fotelu wiceprzewodniczącego rady miasta oraz zdobywał doświadczenie w administracji powiatowej.

W 2007 roku został wybrany do Sejmu, gdzie aktywnie uczestniczył w pracach parlamentarnych, w tym w komisji śledczej. Od 2010 roku sprawuje funkcję prezydenta Częstochowy, uzyskując reelekcje w latach 2014, 2018 i 2024, co świadczy o znacznym zaufaniu mieszkańców. Jest jednym z najdłużej urzędujących prezydentów dużych miast w województwie, działającym również na forum europejskim w ramach Komitetu Regionów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.