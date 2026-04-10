Piesza na ekspresówce S17. Jej tłumaczenie wprawia w osłupienie?

Piesza wędrówka do Lublina?

W nocy z czwartku na piątek, na trasie S17 w okolicach Garwolina, znów mieliśmy do czynienia z obrazkiem, który mrozi krew w żyłach i każe zastanowić się nad ludzką logiką. Mniej więcej godzinę po północy, gdzieś pomiędzy pędzącymi z dużą prędkością pojazdami, niczym zjawa z koszmaru, pojawiła się 44-letnia kobieta. Cała w czerni, praktycznie niewidoczna dla nadjeżdżających kierowców, stąpała sobie poboczem ekspresówki, zdając się ignorować śmiertelne zagrożenie. Tylko dzięki czujności jednego z kierowców, który natychmiast zaalarmował służby, udało się uniknąć potencjalnego dramatu, który wisiał w powietrzu, niczym ponury cień. Incydent ten po raz kolejny uwidacznia, jak niewiele trzeba, by doszło do tragedii, gdy zdrowy rozsądek bierze urlop.

Policjanci, zapewne przyzwyczajeni do różnych absurdów na drogach, ruszyli we wskazane miejsce z prędkością adekwatną do sytuacji i znaleźli kobietę, która najwyraźniej traktowała ekspresówkę jak ścieżkę spacerową. Zastali tam wspomnianą pieszą, która, co brzmi jak fabuła filmu absurdu, uparcie twierdziła, że jej celem jest piesza wędrówka... do Lublina. Taka deklaracja, biorąc pod uwagę odległość, porę doby i charakter trasy, brzmi jak zaproszenie na ostry dyżur i podręcznikowy przykład braku świadomości zagrożenia. Wobec 44-latki zastosowano postępowanie mandatowe, co wydaje się być łagodnym finałem tej skrajnie niebezpiecznej eskapady, która mogła zakończyć się o wiele gorzej.

To plaga czy brak wyobraźni?

Jak donosi podkom. Małgorzata Pychner z KPP w Garwolinie, to bynajmniej nie odosobniony przypadek ludzkiej brawury czy, delikatnie mówiąc, braku wyobraźni, który ostatnio zaprząta uwagę lokalnych funkcjonariuszy. Zaledwie kilka dni wcześniej, trzy noce przed tym incydentem, kierowcy zgłaszali kolejną kuriozalną sytuację na S17, tym razem na wysokości Czyszkówka. Wówczas to obywatel Ukrainy, któremu rzekomo zabrakło paliwa, postanowił pokonać trasę pieszo, zostawiając swoje auto w miejscu, które było równie niebezpieczne, co absolutnie niedozwolone dla postoju. Można by rzec, że drogi ekspresowe stają się sceną dla coraz to nowych, niebezpiecznych improwizacji.

Policja, ponownie wezwana do interwencji, zastała mężczyznę, który niczym bohater kina drogi z minionej epoki, szedł pasem awaryjnym w stronę Warszawy, mając za nic przepisy i zdrowy rozsądek. Choć jego motywacja była inna niż w przypadku tajemniczej wędrowczyni, efekt końcowy był ten sam – stworzenie śmiertelnego zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Samochód porzucony na ekspresówce musiał zostać usunięty na koszt właściciela, co jest gorzką, lecz niezbędną lekcją dla tych, którzy zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa drogowego i bagatelizują ryzyko. To powinno dać do myślenia wszystkim, którzy zastanawiają się nad podobnym "skrótem".

"To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich dniach. Zaledwie trzy dni wcześniej około godz. 21:00 kierowcy alarmowali, że na wysokości Czyszkówka pasem awaryjnym w stronę Warszawy idzie mężczyzna. Policjanci zastali tam obywatela Ukrainy, który tłumaczył, że zabrakło mu paliwa i idzie do najbliższej stacji. Okazało się, że swój samochód pozostawił na trasie w miejscu absolutnie niedozwolonym i niebezpiecznym. Auto usunięto na koszt właściciela" - przekazała podkom. Małgorzata Pychner z KPP w Garwolinie.

Kto może poruszać się po ekspresówce?

Podkomisarz Pychner nie kryje, że podobne incydenty są niestety coraz częstsze, co rodzi poważne pytania o świadomość i odpowiedzialność niektórych użytkowników dróg, a także o egzekwowanie przepisów. Jej apel o rozsądek i przestrzeganie elementarnych zasad bezpieczeństwa powinien wybrzmieć głośno i wyraźnie w przestrzeni publicznej. To nie jest kwestia swobodnej interpretacji przepisów – droga ekspresowa ma swoje precyzyjne reguły, które wykluczają obecność pieszych, rowerzystów czy pojazdów zaprzęgowych, co jest fundamentem bezpieczeństwa. Ignorowanie tych zasad to igranie z ogniem.

Kiedy kierowcy w ostatniej chwili muszą omijać pieszych, którzy w ogóle nie powinni znaleźć się w tak ryzykownym środowisku, stajemy przed realnym zagrożeniem zbiorowej tragedii. Drogi szybkiego ruchu, jak sama nazwa wskazuje, są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów, które poruszają się ze znaczną prędkością, a nie dla rekreacyjnych spacerowiczów. Ich ograniczona dostępność ma służyć bezpieczeństwu i płynności ruchu, a nie być tłem dla spontanicznych wycieczek czy ryzykownych awaryjnych spacerów, które mogą kosztować życie. Niestety, świadomość tego faktu wciąż kuleje, a policja ma pełne ręce roboty.

"Wielu kierowców w ostatniej chwili omija pieszych, którzy w ogóle nie powinni znaleźć się na drodze szybkiego ruchu. Droga ekspresowa to nie miejsce dla pieszych, rowerzystów, motorowerów ani pojazdów zaprzęgowych. To trasy o ograniczonej dostępności, przeznaczone wyłącznie dla samochodów i motocykli" - podkreśliła.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.