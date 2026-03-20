Pijana lekarka na dyżurze. Ile promili miała we krwi i co z pacjentami?

Skandal w pułtuskim szpitalu

Afera, która wybuchła w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med. w Pułtusku 15 marca, budzi poważne obawy o standardy opieki zdrowotnej w Polsce. Dyżurny policji otrzymał niepokojące zgłoszenie dotyczące lekarza, który miał przyjmować pacjentów, będąc w stanie nietrzeźwości. Tego typu incydenty podważają zaufanie do służby zdrowia i pokazują, jak łatwo może dojść do zaniedbań o potencjalnie tragicznych konsekwencjach.

Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce zdarzenia, gdzie zastali lekarkę podczas wykonywania obowiązków. Decyzja o sprawdzeniu jej trzeźwości okazała się kluczowa. Wynik pierwszego badania alkomatem był szokujący: urządzenie wykazało zatrważające 1,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co stanowi równowartość grubo ponad dwóch promili we krwi.

"Prokuratura Rejonowa w Pułtusku nadzoruje dochodzenie prowadzone w sprawie narażenia pacjentów Nocnej Pomocy Lekarskiej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez pełniącą dyżur lekarz I. L." - przekazała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Ilu pacjentów przyjęła pijana lekarka?

Skala problemu okazała się znacznie większa niż początkowo sądzono. Zanim policja interweniowała i przerwano dyżur, pijana lekarka I. L. zdążyła przyjąć aż 23 pacjentów. Ta liczba budzi ogromne zaniepokojenie, stawiając pod znakiem zapytania bezpieczeństwo i jakość świadczonej pomocy medycznej. Niezwłocznie po ujawnieniu skandalu wstrzymano prace oddziału nocnej pomocy, a koordynator musiał pilnie zorganizować zastępstwo.

Kolejne badania alkomatem, którym poddana została lekarka, potwierdziły jej stan nietrzeźwości. Wyniki, choć nieznacznie spadające, wciąż były alarmujące: 1,05 mg/l, 1,06 mg/l, a następnie 1,01 mg/l i 0,98 mg/l. To wskazuje na długotrwałe utrzymywanie się alkoholu w organizmie podczas pełnienia służby, co jest absolutnie niedopuszczalne w zawodzie medyka.

Co z dokumentacją medyczną pacjentów?

W obliczu tak poważnych zarzutów, śledczy natychmiast zabezpieczyli wszelką dostępną dokumentację medyczną. Jest to kluczowy krok, by ustalić, jakie świadczenia medyczne zostały udzielone pacjentom i czy ich stan zdrowia mógł zostać zagrożony. Weryfikacja kart medycznych będzie podstawą do dalszych działań prokuratury, która dąży do pełnego wyjaśnienia okoliczności tego haniebnego czynu.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że prokuratura planuje przesłuchać w charakterze świadków wszystkich pacjentów, którzy tej nocy zgłosili się po pomoc do pijanej lekarki. To pokazuje determinację śledczych w dążeniu do prawdy i zapewnieniu sprawiedliwości. Zeznania pacjentów będą miały kluczowe znaczenie dla oceny skali potencjalnego zagrożenia.

"W toku postępowania zwrócono się do Szpitala Gajda-Med. o nadesłanie dokumentacji medycznej [kart medycznych oraz rejestru] pacjentów przyjętych w dniu 15 przez lekarz I. L." - poinformowała rzecznik.

"W dalszej fazie postępowania planowane jest przesłuchanie w charakterze świadków osób, którym lekarz nocnej pomocy lekarskiej udzieliła pomocy medycznej" - przekazała Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Jaka kara grozi lekarce?

Jeśli ustalenia prokuratury potwierdzą, że działania lekarki I. L. faktycznie naraziły pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wówczas może ona ponieść surową odpowiedzialność karną. Prawo jest w tej kwestii jednoznaczne, a zaufanie do zawodu lekarza wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad etyki i trzeźwości w miejscu pracy.

Obecnie śledztwo w Pułtusku trwa, a jego wynik z pewnością będzie miał szerokie konsekwencje nie tylko dla samej lekarki, ale także dla reputacji placówki medycznej i być może dla całego systemu. To bolesne przypomnienie o odpowiedzialności ciążącej na personelu medycznym i konieczności wzmożonej kontroli, aby podobne incydenty nigdy się nie powtórzyły.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.