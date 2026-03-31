Pijana matka pod opieką 9-latka. Co zagrażało dziecku?

Interwencja policji w Jastrzębiu

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju otrzymali niepokojące zgłoszenie w sobotnie popołudnie, około godziny 17:10. Dotyczyło ono nietrzeźwej kobiety, która miała sprawować opiekę nad swoim 9-letnim synem w jednym z mieszkań. Osoba zgłaszająca wyraziła poważne obawy o bezpieczeństwo małoletniego, co skłoniło służby do natychmiastowej reakcji. Sytuacja wymagała pilnego sprawdzenia przez funkcjonariuszy.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrol policji. Po przybyciu pod wskazany adres, mundurowi zastali 48-letnią kobietę oraz jej kilkuletniego syna. Już podczas wstępnej rozmowy z matką, funkcjonariusze dostrzegli, że znajduje się ona pod wyraźnym wpływem alkoholu. Wzbudziło to dodatkowe podejrzenia co do jej zdolności opiekuńczych.

Stan nietrzeźwej 48-latki

Podczas interwencji policjanci zaobserwowali, że 48-latka miała znaczne problemy z utrzymaniem równowagi. Jej mowa była bełkotliwa, co utrudniało komunikację, a kobieta ledwo stała na nogach. Od mieszkanki Jastrzębia-Zdroju wyczuwalna była także silna woń alkoholu, co potwierdzało podejrzenia funkcjonariuszy. Były to wyraźne oznaki silnego upojenia alkoholowego.

Funkcjonariusze niezwłocznie przeprowadzili badanie alkomatem, aby dokładnie ustalić poziom alkoholu w organizmie kobiety. Wynik testu wykazał, że 48-latka miała około 2 promili alkoholu. W takim stanie sprawowała bezpośrednią opiekę nad swoim 9-letnim synem. Wysoki poziom alkoholu stanowił poważne zagrożenie dla dziecka.

Bezpieczeństwo dziecka zapewnione

Mimo alarmującej sytuacji, na szczęście 9-letniemu chłopcu nic się nie stało. Policjanci szybko podjęli działania mające na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa i spokoju. Priorytetem było natychmiastowe odizolowanie dziecka od nietrzeźwej matki oraz przekazanie go pod opiekę osoby trzeźwej i odpowiedzialnej. Dzięki szybkiej reakcji uniknięto ewentualnych negatywnych konsekwencji.

Funkcjonariusze, po ocenie sytuacji, zdecydowali o przekazaniu chłopca pod opiekę najbliższej rodziny. Ostatecznie dziecko trafiło do swojego wujka, który zapewni mu bezpieczne i stabilne środowisko. To rozwiązanie tymczasowe ma kluczowe znaczenie dla dobrostanu dziecka. Chłopiec znalazł się pod opieką zaufanej osoby.

Jakie konsekwencje czekają matkę?

Interwencja policji w Jastrzębiu-Zdroju nie oznacza końca sprawy dla 48-latki. Obecnie śledczy będą szczegółowo analizować wszystkie okoliczności zdarzenia. Ich zadaniem jest ustalenie, czy kobieta swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem naraziła syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. To kluczowy element dalszego postępowania sądowego.

Jeśli zebrane dowody potwierdzą, że matka naraziła dziecko na takie niebezpieczeństwo, grozi jej surowa kara. Zgodnie z przepisami, 48-latka może zostać pozbawiona wolności na okres do 5 lat. Sprawa zostanie przekazana do sądu, który ostatecznie zdecyduje o jej dalszym losie. Wysokość kary zależy od ustaleń prokuratury i sądu.

Rola świadków w ochronie dzieci

Przy okazji tego zdarzenia policjanci ponownie apelują do społeczeństwa o czujność i reagowanie na wszelkie sygnały zagrożenia. Każde zgłoszenie dotyczące możliwego niebezpieczeństwa dla dzieci, osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważne. Reakcja świadków często jest decydująca w zapobieganiu tragedii. Brak obojętności może uratować życie lub zdrowie.

W przypadku podejrzenia przemocy lub zaniedbania, istnieją różne kanały, którymi można powiadomić odpowiednie służby. Należą do nich pracownik socjalny, pedagog, nauczyciel, kurator sądowy lub dzielnicowy. W sytuacjach nagłych, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, należy bezzwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szybka interwencja ratuje sytuacje kryzysowe.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.