Pijani drogowcy kierowali ruchem. Nietypowe narzędzie zamiast lizaka

Pijany drogowiec kierował ruchem

W poniedziałkowy poranek, 23 marca, tarnogórscy policjanci z wydziału ruchu drogowego otrzymali nietypowe zgłoszenie. Dotyczyło ono osoby kierującej ruchem drogowym w Niezdarze, posługującej się do tego celu łopatą. Funkcjonariusze natychmiast udali się na ulicę Dolną w powiecie tarnogórskim, gdzie rzekomo miał mieć miejsce ten incydent. Szybka weryfikacja potwierdziła informacje przekazane przez zgłaszającego, wskazując na niecodzienną sytuację na drodze.

Zamiast standardowego lizaka do kierowania ruchem, pracownik wykorzystywał łopatę, co stanowiło poważne naruszenie przepisów bezpieczeństwa. Tego typu zachowanie, oprócz bycia niezgodnym z regulacjami, stwarza realne zagrożenie dla uczestników ruchu. Mundurowi stwierdzili, że osoba ta, nieposiadająca odpowiednich uprawnień ani stroju, nie powinna w ogóle zajmować się kontrolą drogową. Cała sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji w celu przywrócenia porządku i bezpieczeństwa.

Próba ucieczki przed policją

Na widok zbliżających się radiowozów, dwaj drogowcy podjęli próbę uniknięcia konfrontacji z funkcjonariuszami. Zamiast pozostać na miejscu pracy i wyjaśnić sytuację, postanowili ukryć się w pobliskich krzakach, co było ewidentnym sygnałem obawy przed konsekwencjami. Ich próba ukrycia się przed mundurowymi okazała się jednak nieskuteczna. Policjanci szybko zlokalizowali obu mężczyzn, kończąc ich krótkotrwałą "grę w chowanego" na poboczu drogi.

Zatrzymanymi okazali się być mieszkańcy Częstochowy, w wieku 58 i 37 lat, wykonujący prace drogowe. Starszy z mężczyzn, który bezpośrednio kierował ruchem, nie posiadał ani wymaganych uprawnień, ani odpowiedniego, odblaskowego stroju. Posługiwał się jedynie łopatą oraz rękawicami roboczymi, co całkowicie odbiegało od standardowych procedur bezpieczeństwa. To rażące niedopełnienie obowiązków budziło poważne wątpliwości co do kwalifikacji i odpowiedzialności pracowników.

Wysoki poziom alkoholu w organizmie

Kluczowym elementem policyjnej interwencji było badanie stanu trzeźwości zatrzymanych drogowców. Przeprowadzony test alkomatem rozwiał wszelkie wątpliwości co do przyczyn ich nieodpowiedzialnego zachowania. Okazało się, że 58-letni mężczyzna, aktywnie kierujący ruchem, miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Taki poziom znacząco upośledza zdolność oceny sytuacji i reakcji, czyniąc go całkowicie niezdolnym do pełnienia jakichkolwiek obowiązków na drodze.

Jego młodszy kolega, 37-latek, również znajdował się pod wpływem, z wynikiem przekraczającym jeden promil alkoholu. Obecność alkoholu u obu pracowników drogowych podczas wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu jest niedopuszczalna. Taka sytuacja nie tylko stanowi naruszenie wewnętrznych regulaminów pracy, ale przede wszystkim generuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia innych użytkowników dróg. Konieczność natychmiastowego zakończenia ich działań była bezdyskusyjna.

Konsekwencje prawne incydentu

Policyjna interwencja skutecznie przerwała niebezpieczne i niezgodne z prawem działania drogowców na ulicy Dolnej. Dalsze postępowanie w tej sprawie przeniesie się teraz na salę sądową, gdzie obaj mężczyźni będą musieli zmierzyć się z zarzutami. Ich nieodpowiedzialne postępowanie, w tym kierowanie ruchem bez uprawnień i pod wpływem alkoholu, jest surowo karane przez polskie prawo. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, tego typu incydenty mogą wiązać się z dotkliwymi sankcjami.

58-latkowi, który kierował ruchem z łopatą i w stanie upojenia alkoholowego, grozi grzywna w wysokości nawet do 8 tysięcy złotych. Młodszy z drogowców, 37-latek, może zostać ukarany grzywną do 5 tysięcy złotych za swoje uczestnictwo w zdarzeniu. Wysokość kar odzwierciedla powagę naruszeń oraz potencjalne zagrożenie, jakie stworzyli dla bezpieczeństwa publicznego. Sąd zdecyduje o ostatecznym wymiarze kary, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności tej sprawy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.