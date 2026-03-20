Pijany kierowca Jaguara. Kto powstrzymał absurdalną jazdę po DK 90?

Rajd pijanego kierowcy

Scenariusz jak z kiepskiego filmu akcji rozegrał się 18 marca około godziny 18:00 na drodze krajowej nr 90, w malowniczym rejonie mostu przez Wisłę. Tamtejsza policja ruchu drogowego odebrała pilne zgłoszenie dotyczące kierowcy, którego zachowanie wskazywało na jazdę pod wpływem alkoholu. Okazało się, że to dopiero początek kuriozalnych zdarzeń, które mogły skończyć się prawdziwą tragedią. Nietrzeźwy kierowca wcześniej zdołał uderzyć swoim Jaguarem w barierę energochłonną, ale to go w żaden sposób nie powstrzymało przed kontynuowaniem ryzykownej podróży.

Zdarzenie, które rozegrało się na DK 90, przypomina o nieustającym problemie pijanych kierowców na polskich drogach. Mimo licznych kampanii społecznych i surowych kar, wciąż znajdują się osoby, które decydują się wsiąść za kółko po spożyciu alkoholu. Tym razem, na szczęście, ich szaleńczą jazdę przerwała czujność i obywatelska postawa innych uczestników ruchu. To właśnie dzięki świadkom udało się uniknąć potencjalnie katastrofalnych skutków, które mogły dotknąć niewinnych użytkowników drogi.

Jak przebiegł niebezpieczny pościg?

Na miejscu zdarzenia, funkcjonariusze zastali już grupę świadków – mieszkańców Gniewu, Grudziądza i Władysławowa, którzy z narażeniem własnego bezpieczeństwa podjęli działania. Ich relacje były wstrząsające. Okazało się, że kierowca Jaguara, po tym jak wjechał w barierki, kontynuował jazdę, aż jego luksusowy pojazd odmówił posłuszeństwa z powodu braku paliwa. Wówczas, z iście absurdalną determinacją, mężczyzna zaczął pchać auto w stronę Opalenia. Taki widok na drodze krajowej musiał budzić grozę i natychmiastową reakcję.

Zachowanie 32-latka było na tyle alarmujące, że świadkowie nie mieli wątpliwości – mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Podczas krótkiej rozmowy, wyczuli od niego silną woń. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i potencjalnego zagrożenia dla innych, podjęli jedyną słuszną decyzję. Odebrali mu kluczyki od samochodu, uniemożliwiając dalszą, niebezpieczną jazdę, a następnie natychmiastowo zawiadomili policję.

Co grozi pijanemu kierowcy Jaguara?

Policjanci, po przybyciu na miejsce, potwierdzili podejrzenia świadków. Stan nietrzeźwości kierowcy został szybko zweryfikowany. Zgodnie z polskimi przepisami, o nietrzeźwości mówimy, gdy wynik badania przekracza 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza, co odpowiada ponad 0,5 promila alkoholu we krwi. Taki wynik kwalifikuje czyn jako przestępstwo, za które grożą poważne konsekwencje prawne. Kierowca z pewnością poniesie surowe konsekwencje za swoje nieodpowiedzialne zachowanie, włączając w to utratę prawa jazdy i karę pozbawienia wolności.

Incydent ten jest kolejnym przypomnieniem o zagrożeniu, jakie pijani kierowcy stanowią na drogach. Każdego roku dochodzi do setek wypadków spowodowanych przez osoby pod wpływem alkoholu, często z tragicznym finałem. Na szczęście, w tym przypadku, dzięki postawie obywatelskiej, udało się uniknąć najgorszego. Funkcjonariusze policji nie kryli słów uznania dla świadków, podkreślając, że ich szybka i zdecydowana interwencja mogła zapobiec poważniejszej kolizji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.