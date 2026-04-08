Pijany kierowca w Sokołowie. Co wydarzyło się dwukrotnie?

Wielkanocny pościg za Fordem Mustanga

W Niedzielę Wielkanocną policjanci z Sokołowa Podlaskiego podjęli interwencję po zgłoszeniu dotyczącym nietrzeźwego kierowcy. Mężczyzna prowadził Forda Mustanga, co zwróciło uwagę patrolujących funkcjonariuszy drogówki. Pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierowca zignorował polecenia zatrzymania, co zmusiło mundurowych do rozpoczęcia pościgu. Sytuacja miała miejsce na terenie miasta, co dodatkowo zwiększało potencjalne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Pościg zakończył się, gdy kierujący pojazdem stracił nad nim panowanie z powodu nadmiernej prędkości. Samochód uderzył w skarpę przydrożnego rowu, następnie w drzewo, a w końcu dachował. W wyniku zdarzenia 53-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego odniósł obrażenia ciała. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie prawie trzy promile alkoholu. Zatrzymany kierowca wymagał interwencji medycznej po wypadku.

"W wyniku nadmiernej prędkości kierujący stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w skarpę przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo i dachował. Odniósł on obrażenia ciała. Kierowcą okazał się 53-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego. Badanie alkomatem wykazało u niego prawie trzy promile alkoholu w organizmie" - przekazała mł. asp. Aneta Szurowska z KPP w Sokołowie Podlaskim.

Dwa zatrzymania w ciągu doby? Jaki był powód?

Nietrzeźwy 53-latek został zatrzymany przez policję nie tylko w Niedzielę Wielkanocną, ale także dzień wcześniej, 4 kwietnia. Do poprzedniego zatrzymania doszło w miejscowości Brzozów-Kolonia, gdzie również poddano mężczyznę badaniu trzeźwości. Wówczas alkomat wskazał u kierowcy prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. To sugeruje powtarzające się zachowanie i poważne lekceważenie przepisów drogowych przez podejrzanego.

Dodatkowo, podczas wcześniejszej kontroli okazało się, że pojazd prowadzony przez 53-latka nie posiadał ważnego badania technicznego. Termin jego ważności upłynął ponad rok temu, co jest poważnym naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Mundurowi natychmiast zatrzymali kierowcy prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu, uniemożliwiając dalszą jazdę. Te wcześniejsze działania nie powstrzymały go jednak przed ponownym wsiadaniem za kierownicę pod wpływem alkoholu.

"W wyniku sprawdzenia okazało się, że samochód nie posiada ważnego badania technicznego, którego termin upłynął ponad rok temu. Mundurowi zatrzymali kierowcy prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu" - dodała mł. asp. Szurowska.

Jakie konsekwencje grożą kierowcy?

Teraz 53-letni kierowca Forda Mustanga stanie przed sądem za popełnione przestępstwa. Główne zarzuty dotyczą niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przepisy prawa przewidują za te czyny surowe konsekwencje, mające na celu odstraszenie od podobnych zachowań. Sprawa zostanie rozpatrzona, a wymiar kary będzie zależał od okoliczności i wcześniejszych działań.

Mężczyźnie grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na wiele lat, wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności. Maksymalny wymiar kary za te przestępstwa to pięć lat więzienia. Sokołowscy mundurowi nieustannie apelują o rozsądek i odpowiedzialność na drogach. Podkreślają, że każdy nietrzeźwy kierowca stanowi ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego, a świadkowie powinni zawsze reagować.

"Sokołowscy mundurowi przypominają, że każdy nietrzeźwy kierujący na drodze, stanowi potencjalne zagrożenie. Piłeś alkohol - nie wsiadaj za kierownicę! Jeżeli jesteś świadkami takiego zachowania - reaguj! Od naszej postawy może zależeć czyjeś życie" - zaapelowała mundurowa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.