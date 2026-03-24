Pijany kierowca w Wielkich Oczach. Co go zgubiło?

Incydent w Wielkich Oczach

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 marca 2026 roku, około godziny 10.00, na terenie gminy Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim na Podkarpaciu. 67-letni kierowca samochodu marki Toyota z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do groźnego incydentu drogowego. Auto zjechało z jezdni, a następnie uderzyło w ogrodzenie pobliskiej, prywatnej posesji, tam ostatecznie się zatrzymując.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby. Przybyła policja przeprowadziła badanie alkomatem, które ujawniło szokujący wynik – w organizmie kierującego znajdowało się ponad 2,5 promila alkoholu. W związku z popełnieniem przestępstwa, funkcjonariusze bezwzględnie zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a samochód został zabezpieczony.

Jakie kary dla pijanego kierowcy?

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest w Polsce przestępstwem, za które grożą surowe konsekwencje. Przepisy prawne przewidują w takich sytuacjach wysokie grzywny oraz sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na długie lata. Zdarza się również, że sądy orzekają o obowiązku wpłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W przypadku tak wysokiego stężenia alkoholu, jak w zaistniałym incydencie, seniorowi grozi nawet kara pozbawienia wolności do trzech lat. Ostateczny wymiar kary dla 67-latka z Wielkich Oczu zostanie ustalony przez właściwy sąd, który dokładnie przeanalizuje wszystkie okoliczności zdarzenia i podejmie decyzję zgodnie z obowiązującym prawem.

Apel podkarpackich policjantów

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, którzy interweniowali w Wielkich Oczach, ponownie apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie trzeźwości. Podkreślają, że alkohol drastycznie obniża zdolność oceny sytuacji i wydłuża czas reakcji, co bezpośrednio przekłada się na znaczne zwiększenie ryzyka wypadków i kolizji drogowych. Bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialności każdego kierowcy.

Policja przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie może mieć poważne konsekwencje, zarówno dla kierującego, jak i dla innych użytkowników dróg. Konsekwencje te to nie tylko kary prawne, ale także potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia własnego oraz niewinnych osób. Dlatego kluczowe jest, aby zawsze wsiadać za kierownicę będąc w pełni trzeźwym i wypoczętym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.