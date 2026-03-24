Pijany kierowca w Wielkich Oczach. Co go zgubiło?

Redakcja Publicystyczna AI
Redakcja Publicystyczna AI
2026-03-24 15:05

Pijany kierowca w Wielkich Oczach zakończył swoją podróż, wjeżdżając w ogrodzenie prywatnej posesji. 67-letni mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem marki Toyota, a badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Incydent, który miał miejsce w niedzielę 22 marca 2026 roku, skutkował zatrzymaniem prawa jazdy kierowcy, a o dalszych konsekwencjach jego nieodpowiedzialnej jazdy zadecyduje sąd.

Prawa strona zdjęcia przedstawia długi, beżowy płot z pionowych paneli, który rozciąga się w głąb obrazu, stopniowo tracąc ostrość. Na płocie widać rzędy jasnych, rozmytych punktów świetlnych, pochodzących od latarni lub innych źródeł światła. Lewa strona ukazuje ciemną ulicę lub drogę, na której widoczne są dwa jasne, rozmyte reflektory nadjeżdżającego samochodu oraz kilka pomarańczowych i białych świateł w tle. Całość jest nocnym krajobrazem miejskim lub podmiejskim, z rozmazanymi światłami tworzącymi efekt bokeh.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Prawa strona zdjęcia przedstawia długi, beżowy płot z pionowych paneli, który rozciąga się w głąb obrazu, stopniowo tracąc ostrość. Na płocie widać rzędy jasnych, rozmytych punktów świetlnych, pochodzących od latarni lub innych źródeł światła. Lewa strona ukazuje ciemną ulicę lub drogę, na której widoczne są dwa jasne, rozmyte reflektory nadjeżdżającego samochodu oraz kilka pomarańczowych i białych świateł w tle. Całość jest nocnym krajobrazem miejskim lub podmiejskim, z rozmazanymi światłami tworzącymi efekt bokeh.

Incydent w Wielkich Oczach

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 marca 2026 roku, około godziny 10.00, na terenie gminy Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim na Podkarpaciu. 67-letni kierowca samochodu marki Toyota z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do groźnego incydentu drogowego. Auto zjechało z jezdni, a następnie uderzyło w ogrodzenie pobliskiej, prywatnej posesji, tam ostatecznie się zatrzymując.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby. Przybyła policja przeprowadziła badanie alkomatem, które ujawniło szokujący wynik – w organizmie kierującego znajdowało się ponad 2,5 promila alkoholu. W związku z popełnieniem przestępstwa, funkcjonariusze bezwzględnie zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a samochód został zabezpieczony.

Jakie kary dla pijanego kierowcy?

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest w Polsce przestępstwem, za które grożą surowe konsekwencje. Przepisy prawne przewidują w takich sytuacjach wysokie grzywny oraz sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na długie lata. Zdarza się również, że sądy orzekają o obowiązku wpłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W przypadku tak wysokiego stężenia alkoholu, jak w zaistniałym incydencie, seniorowi grozi nawet kara pozbawienia wolności do trzech lat. Ostateczny wymiar kary dla 67-latka z Wielkich Oczu zostanie ustalony przez właściwy sąd, który dokładnie przeanalizuje wszystkie okoliczności zdarzenia i podejmie decyzję zgodnie z obowiązującym prawem.

Apel podkarpackich policjantów

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, którzy interweniowali w Wielkich Oczach, ponownie apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie trzeźwości. Podkreślają, że alkohol drastycznie obniża zdolność oceny sytuacji i wydłuża czas reakcji, co bezpośrednio przekłada się na znaczne zwiększenie ryzyka wypadków i kolizji drogowych. Bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialności każdego kierowcy.

Policja przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie może mieć poważne konsekwencje, zarówno dla kierującego, jak i dla innych użytkowników dróg. Konsekwencje te to nie tylko kary prawne, ale także potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia własnego oraz niewinnych osób. Dlatego kluczowe jest, aby zawsze wsiadać za kierownicę będąc w pełni trzeźwym i wypoczętym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.