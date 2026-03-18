Pijany kierowca z Wiązownicy uciekał przed policją. Co ujawniło badanie i gdzie zakończył się jego rajd?

Szaleńczy pościg pod Wiązownicą

Początek weekendu w gminie Wiązownica przyniósł sceny, które z powodzeniem mogłyby znaleźć się w sensacyjnym filmie akcji. Dzielnicowi pełniący rutynową służbę w miejscowości Zapałów, natrafili na uszkodzonego Renault Trafic, którego wygląd od razu wzbudził ich podejrzenia. Zgodnie z procedurami, funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pojazdu, aktywując sygnały świetlne i dźwiękowe, dając kierowcy jasny znak do zjazdu na pobocze.

Zamiast posłusznie zastosować się do poleceń, kierowca Renaulta postanowił zagrać va banque, ignorując mundurowych i gwałtownie przyspieszając. Rozpoczęła się dramatyczna ucieczka, która z pewnością podniosła ciśnienie wszystkim zaangażowanym, stawiając pod znakiem zapytania bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Z drogi na orne pole

Desperacki rajd kierowcy z Wiązownicy przybrał nieoczekiwany obrót, gdy ten, zamiast trzymać się asfaltu, zjechał z drogi głównej prosto na... pastwisko. Nie zwalniając tempa, kontynuował ucieczkę przez kilkaset metrów, niczym w off-roadowym wyścigu, by ostatecznie wylądować w grząskim błocie na polu ornym. To tam, wśród bruzd i nierówności, jego brawurowa eskapada dobiegła końca, a nadzieja na uniknięcie konsekwencji rozwiała się bezpowrotnie.

Po zatrzymaniu 50-letniego mieszkańca gminy Wiązownica, prawda wyszła na jaw z brutalną siłą alkomatu, który wskazał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie kierującego. Taki wynik tłumaczy desperację ucieczki i jasno pokazuje, dlaczego mężczyzna tak bardzo chciał uniknąć spotkania z policją.

Problemy piętrzą się dalej

Jakby sam fakt prowadzenia pojazdu w stanie głębokiego upojenia alkoholowego nie był wystarczająco poważny, policyjne systemy szybko ujawniły kolejne przewinienia 50-latka. Okazało się, że Renault Trafic, którym mężczyzna tak bezmyślnie się poruszał, nie posiadał ważnego przeglądu technicznego. To kolejne uchybienie, które tylko pogłębia prawną czarną dziurę, w której znalazł się kierowca.

Mundurowi bez wahania zatrzymali mu prawo jazdy, eliminując go z ruchu drogowego, a sam pojazd został odholowany na policyjny parking. Dla mieszkańca gminy Wiązownica oznaczało to bezpośrednią drogę do policyjnej izby zatrzymań, gdzie miał czas na refleksję nad swoimi nieodpowiedzialnymi decyzjami.

Co grozi pijanemu kierowcy?

Przed 50-latkiem z Wiązownicy rysuje się teraz widmo poważnych konsekwencji prawnych. Usłyszał już zarzuty, a jego sprawa z pewnością szybko trafi przed sąd, który będzie musiał ocenić skalę jego przewinień. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat, co jest poważnym sygnałem dla wszystkich, którzy lekceważą przepisy i bezpieczeństwo na drogach.

Takie incydenty, jak ten z Wiązownicy, są nie tylko wyrazem skrajnej nieodpowiedzialności, ale stanowią przede wszystkim ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. To przypomnienie, że brawura i alkohol za kierownicą to mieszanka wybuchowa, której skutki mogą być tragiczne dla wielu osób. Źródło: KPP Jarosław.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.