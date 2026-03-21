Pijany mężczyzna zdemolował figurę krowy. Kim jest 29-latek, który zaatakował policjantów?

Wandalski akt w Garwolinie

Dnia 16 marca, po godzinie 17:00, w centrum Garwolina doszło do incydentu z udziałem 29-letniego mężczyzny. Przechodząc obok jednej z lokalnych lodziarni, mężczyzna bez wyraźnego powodu kopnął w figurę krowy wykonaną z żywicy epoksydowej. Działanie to skutkowało poważnym uszkodzeniem rzeźby, której wartość została oszacowana przez właściciela na ponad 3 tysiące złotych.

Pracownicy lodziarni, będący świadkami zdarzenia, natychmiast ujęli sprawcę i wezwali patrol policji. Po przybyciu funkcjonariuszy, 29-latek nie okazał żadnej chęci współpracy. Zamiast tego, jego agresja eskalowała, ignorował wydawane polecenia i próbował zmusić mundurowych do odstąpienia od czynności służbowych.

Kim jest sprawca zajścia?

Zatrzymany 29-latek został szybko obezwładniony i przewieziony do policyjnego aresztu. W trakcie dalszych czynności dochodzeniowych wyszło na jaw, że mężczyzna posiada rozbudowaną kartotekę kryminalną, nie jest więc osobą nieznaną organom ścigania.

Ustalono, że wcześniej był notowany za różnorodne przestępstwa, w tym te przeciwko mieniu, przypadki znęcania się oraz przestępstwa związane z narkotykami. Co więcej, zaledwie dwa dni przed incydentem z figurą krowy, mężczyzna złamał sądowy zakaz zbliżania się, nachodząc swoją matkę w jej mieszkaniu.

Jakie zarzuty usłyszał?

Kryminalni, prowadzący sprawę, uznali, że sytuacja wymaga stanowczej reakcji prawnej. 29-latkowi postawiono szereg zarzutów, obejmujących uszkodzenie mienia oraz znieważenie funkcjonariuszy publicznych.

Dodatkowo mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów, stosowania gróźb w celu zmuszenia ich do odstąpienia od czynności oraz nieprzestrzegania orzeczeń sądowych. Za wszystkie te czyny grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do pięciu lat.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.