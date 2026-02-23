Pijany Ukrainiec spowodował kolizję. Co czeka sprawcę wypadku w Dawidach?

Groźny wypadek w Dawidach

Do poważnej kolizji drogowej doszło w niedzielę, 22 lutego 2026 roku, około godziny 18:00 na ulicy Długiej w miejscowości Dawidy, położonej w powiecie pruszkowskim. W zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe marki Audi, co potwierdzili świadkowie i służby ratunkowe. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, zjechał na przeciwny pas ruchu, co bezpośrednio doprowadziło do zderzenia czołowego. Incydent ten wywołał natychmiastową reakcję służb ratunkowych, które szybko pojawiły się na miejscu.

Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd sprawcy wypadku wypadł z drogi i wpadł do przydrożnego rowu, co dodatkowo skomplikowało sytuację. Na miejsce kolizji skierowano liczne służby: straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia oraz uszkodzone pojazdy, aby zapobiec dalszym zagrożeniom. Policjanci rozpoczęli wstępne czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności wypadku. Przez pewien czas droga w Dawidach była częściowo zablokowana, co utrudniało ruch.

Badanie trzeźwości sprawcy wypadku

Kluczową informacją dla śledztwa okazał się wynik badania trzeźwości kierującego, który spowodował kolizję w Dawidach. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna miał w organizmie aż 1,87 promila alkoholu, co stanowiło poważne naruszenie przepisów ruchu drogowego. Ten wynik jednoznacznie wskazywał na jego kompletnie nietrzeźwy stan w momencie prowadzenia pojazdu. Pijany kierowca, obywatel Ukrainy, został natychmiast zatrzymany przez policję.

Po zatrzymaniu mężczyzny podjęto decyzję o prowadzeniu dalszych czynności z jego udziałem dopiero po wytrzeźwieniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Drugi kierujący, uczestniczący w kolizji, był trzeźwy, co potwierdziło badanie alkomatem. W całym zdarzeniu na szczęście nikt z uczestników nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń ciała, co jest dobrą wiadomością. Uszkodzone Audi sprawcy zostało odholowane na policyjny parking, gdzie pozostanie do dalszych ustaleń.

Co grozi pijanemu kierowcy?

Jazda pod wpływem alkoholu jest kwalifikowana jako przestępstwo, za które grożą surowe konsekwencje prawne. Polskie prawo przewiduje za ten czyn karę pozbawienia wolności do trzech lat, co jest znaczną sankcją. Dodatkowo, pijany kierowca musi liczyć się z wysoką grzywną, która może znacząco obciążyć jego budżet. Obowiązkowym elementem kary jest także długotrwały zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

W przypadku kolizji w Dawidach, choć na szczęście obyło się bez ofiar, sprawa ma swój dalszy bieg w prokuraturze. Policja szczegółowo wyjaśnia okoliczności zdarzenia, gromadząc materiał dowodowy niezbędny do postawienia zarzutów. Czynności z udziałem zatrzymanego obywatela Ukrainy zostaną podjęte po jego wytrzeźwieniu w areszcie. Ostateczny wyrok sądowy zadecyduje o dokładnym wymiarze kary dla sprawcy.

Jak doszło do kolizji drogowej?

Kolizja drogowa pod Pruszkowem miała miejsce na prostym odcinku ulicy Długiej w Dawidach, gdzie zazwyczaj ruch odbywa się bez zakłóceń. Według zeznań i wstępnych ustaleń policji, pijany kierowca Audi nagle zjechał na przeciwny pas ruchu. Ten manewr doprowadził do czołowego zderzenia z innym prawidłowo jadącym pojazdem, również marki Audi. Brak kontroli nad pojazdem spowodowany znacznym upojeniem alkoholowym był główną przyczyną zdarzenia.

Uderzenie było na tyle mocne, że samochód sprawcy, po kolizji, stracił przyczepność i wypadł z jezdni, lądując w przydrożnym rowie. To wskazuje na siłę impaktu i dynamikę całego zajścia. Na szczęście, konstrukcja pojazdów oraz relatywnie niższa prędkość, jak można przypuszczać, zapobiegły poważniejszym konsekwencjom. Zabezpieczenie miejsca wypadku przez służby ratunkowe było kluczowe dla uniknięcia kolejnych zagrożeń.

Ważne skutki jazdy pod wpływem

Incydent w Dawidach to kolejny przykład poważnych skutków, jakie niesie za sobą jazda pod wpływem alkoholu. Nawet niewielka ilość alkoholu we krwi znacząco wpływa na zdolność do oceny sytuacji, czas reakcji i precyzję manewrów, co drastycznie zwiększa ryzyko wypadku. Tego typu zdarzenia często kończą się znacznie gorzej, nawet tragicznie, dlatego trzeźwość za kierownicą jest fundamentalna.

Zatrzymanie pijanego kierowcy i wszczęcie postępowania karnego to standardowe procedury w takich przypadkach, mające na celu egzekwowanie prawa i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Policja nieustannie apeluje do kierowców o odpowiedzialność i świadomość zagrożeń. Lekkomyślność i ignorowanie przepisów drogowych prowadzą do nieszczęśliwych zdarzeń, które mają dalekosiężne konsekwencje dla wielu osób.

