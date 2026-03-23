Pijany "wyczynowiec" na Bielanach. Miał aż tyle promili, że nikt nie wierzył?

Kolejny popis nieodpowiedzialności na warszawskich ulicach

W niedzielne popołudnie, dokładnie o godzinie 16:02, warszawskie Bielany stały się areną kolejnego, potencjalnie tragicznego incydentu drogowego, który znowu stawia pod znakiem zapytania poczucie odpowiedzialności niektórych kierowców. Na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Rudnickiego policja otrzymała zgłoszenie o kolizji z udziałem samochodu osobowego, jednak to, co ujawniono na miejscu, przerosło najczarniejsze scenariusze.

Za kierownicą potężnego Fiata typu SUV, zjeżdżając z ronda, siedział mężczyzna, który w pewnym momencie całkowicie stracił panowanie nad pojazdem, wjeżdżając z impetem na wysepkę drogową. Jak informował „Miejski Reporter”, auto staranowało znaki i uszkodziło infrastrukturę, zatrzymując się niebezpiecznie blisko przystanku autobusowego. Tylko cudem udało się uniknąć tragedii, gdyż w tym miejscu o tej porze mogło znajdować się wielu pasażerów komunikacji miejskiej, czekających na autobus.

Kierowca z promilami. Czy ktoś nad tym panuje?

Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie niezbędne służby – policję, a także straż pożarną, której interwencja była konieczna ze względu na wyciek płynów z rozbitego samochodu. To, co początkowo wydawało się jedynie niefortunną kolizją, szybko okazało się efektem rażącej nieodpowiedzialności i pogardy dla bezpieczeństwa innych. Prawdziwa skala problemu wyszła na jaw w momencie, gdy funkcjonariusze podjęli próbę zbadania stanu kierowcy.

Badanie alkomatem przyniosło szokujący wynik: w organizmie 49-letniego mężczyzny stwierdzono aż 3,4 promila alkoholu! To stężenie, które u większości ludzi prowadziłoby do całkowitej utraty świadomości, w tym przypadku pozwoliło na "kierowanie" pojazdem, choć z opłakanym skutkiem. Mężczyzna został zatrzymany, jednak jego stan upojenia był tak poważny, że funkcjonariusze nie mogli nawet rozpocząć standardowych czynności procesowych.

"Daleń czekamy na możliwość przeprowadzenia z nim czynności" - powiedziała w poniedziałek "Super Expressowi" podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

Co grozi pijanemu kierowcy za taki wybryk?

Mimo że w tym szokującym incydencie na Bielanach nikt fizycznie nie ucierpiał, jego konsekwencje dla 49-latka będą z pewnością bardzo dotkliwe i daleko idące. Mężczyzna najprawdopodobniej usłyszy zarzuty spowodowania kolizji drogowej oraz prowadzenia pojazdu w stanie skrajnego upojenia alkoholowego, co zgodnie z polskim prawem może skutkować karą pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

To jednak nie wszystko. Przy tak drastycznym stężeniu alkoholu we krwi, sąd niemal na pewno zdecyduje się na dożywotnie odebranie mu uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo, w świetle niedawno wprowadzonych przepisów, 49-latek musi liczyć się z przepadkiem swojego samochodu, co jest jedną z najbardziej odczuwalnych sankcji, mających zniechęcać do jazdy pod wpływem. Pozostaje pytanie: ile jeszcze takich "cudów" musi się wydarzyć, zanim niektórzy zrozumieją wagę odpowiedzialności za kierownicą?

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.