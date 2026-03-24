Pociągi na jednym torze w Gnieźnie. Jak doszło do cudu?

Niebezpieczne zbiegnięcie torów w Gnieźnie

Sceny mrożące krew w żyłach rozegrały się we wtorek, 24 marca, wczesnym rankiem na stacji kolejowej w Gnieźnie. To właśnie tam, o krok od niewyobrażalnej tragedii, dwa pociągi znalazły się na jednym torze, zmierzając wprost na siebie. Tylko szybka reakcja maszynistów i szczęście sprawiły, że nie doszło do zderzenia, które mogłoby mieć fatalne konsekwencje dla dziesiątek pasażerów. Incydent natychmiast wywołał poważne perturbacje w ruchu kolejowym, rodząc pytania o bezpieczeństwo na polskich torach.

Jak wynika z doniesień portalu gniezno24.com, pasażerski skład relacji Gniezno – Poznań Główny, który wyruszył zgodnie z rozkładem o godzinie 4:08, chwilę po opuszczeniu peronu napotkał nieoczekiwane zagrożenie. Na wysokości wiaduktu im. ks. Jerzego Popiełuszki, na tym samym torze, pojawił się inny skład jadący z naprzeciwka. Obie maszyny, niczym w makabrycznym balecie, zatrzymały się w ostatniej chwili, dzielone zaledwie kilkunastoma metrami wolnej przestrzeni.

Kto ponosi odpowiedzialność za incydent?

Natychmiast po zdarzeniu na miejsce skierowano służby, w tym funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz policję, aby rozpocząć intensywne czynności wyjaśniające. Wstrzymanie ruchu kolejowego, które trwało około półtorej godziny, było konieczne do zabezpieczenia miejsca incydentu i przeprowadzenia wstępnego dochodzenia. Ten czas okazał się kluczowy dla ustalenia przyczyn zagrożenia i uniknięcia dalszych komplikacji, zanim pasażerowie odczuliby pełne skutki paraliżu komunikacyjnego.

Konsekwencje były natychmiastowe: część składów oczekiwała przy peronach, a podróżni z Gniezna musieli uzbroić się w cierpliwość. Dopiero około godziny 6, gdy sytuacja została opanowana i torowisko zabezpieczone, ruch w kierunku Poznania został wznowiony. To zdarzenie, choć zakończone bez ofiar, jest kolejnym dzwonkiem alarmowym przypominającym o ciągłej potrzebie czujności i modernizacji infrastruktury kolejowej w kraju, aby minimalizować ryzyko podobnych incydentów w przyszłości.

Czy maszynista był trzeźwy?

Jednym z pierwszych i najważniejszych kroków podjętych przez służby było sprawdzenie trzeźwości kluczowych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu. Mundurowi z Gniezna niezwłocznie przebadali maszynistę jednego ze składów oraz dyżurnego ruchu, którego decyzje są fundamentalne dla koordynacji pociągów. Wyniki okazały się jednoznaczne: obaj mężczyźni byli trzeźwi, co eliminuje kwestię alkoholu jako bezpośrednią przyczynę niebezpiecznej sytuacji.

Fakt, że maszynista i dyżurny ruchu byli trzeźwi, z jednej strony uspokaja, z drugiej – stawia przed śledczymi trudniejsze pytania. Jeśli nie czynnik ludzki w postaci niedyspozycji, to co doprowadziło do tak groźnego zbiegu okoliczności na torach? To zdarzenie z Gniezna to poważne ostrzeżenie dla całego systemu kolejowego, wymagające dogłębnej analizy procedur, sygnalizacji i stanu technicznego, aby zapobiec powtórzeniu się podobnych scen, które mogły skończyć się prawdziwą tragedią.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.