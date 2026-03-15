Podpalacz bankomatów w Gdyni zatrzymany. Czy to tylko wandalizm, czy coś znacznie więcej?

Gdyński piroman w akcji

W poniedziałkowe popołudnie, tuż przed godziną 18:30, centrum Gdyni stało się areną niecodziennego incydentu. Spokojne ulice nagle ożywiły się za sprawą dwóch zgłoszeń dotyczących podpalonych bankomatów. Jeden z nich, zlokalizowany przy tętniącej życiem ulicy Świętojańskiej, a drugi przy Skwerze Kościuszki, stały się celem tajemniczego podpalacza, który zasiał niepokój wśród mieszkańców i klientów banków. Takie akty wandalizmu zawsze budzą pytania o bezpieczeństwo publiczne i sprawność służb.

Służby otrzymały informację o zdarzeniach, co uruchomiło błyskawiczną reakcję policji. Patrole niezwłocznie skierowały się na miejsca podpaleń, by zabezpieczyć teren i rozpocząć intensywne działania operacyjne. Na miejscu nie mogło zabraknąć przewodnika z psem służbowym oraz technika kryminalistyki, który sumiennie zabezpieczył niezbędne ślady, takie jak biologiczne dowody, osmoline i butelkę po substancji łatwopalnej. Każdy detal miał kluczowe znaczenie dla szybkiego rozwiązania zagadki i ujęcia sprawcy.

- Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren zdarzenia oraz rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. W działaniach uczestniczył również przewodnik z psem służbowym. Technik kryminalistyki przeprowadził oględziny, podczas których zabezpieczył ślad biologiczny, osmoliny oraz butelkę po substancji łatwopalnej - informuje policja z Gdyni.

Błyskawiczna obława na wandala

Dzięki monitoringowi miejskiemu, który coraz częściej okazuje się być niezastąpionym narzędziem w rękach służb, udało się zarejestrować wizerunek sprawcy. Analiza nagrań w połączeniu z intensywną pracą operacyjną kryminalnych doprowadziła do błyskawicznego ustalenia tożsamości podejrzanego. Policjanci, działając pod presją czasu, nie dali podpalaczowi długo cieszyć się wolnością.

Zaledwie dzień po podpaleniach, 60-letni mieszkaniec Gdyni trafił w ręce policji. Podczas zatrzymania mężczyzna wykazał się agresją, rzucając groźby, że podpali jeden z komisariatów policji. To dość bezczelne zachowanie świadczyło o jego determinacji lub braku świadomości konsekwencji, a także o tym, że sprawca był osobą dobrze znaną służbom. Sprawdzenie w policyjnych bazach danych szybko potwierdziło, że nie był to jego pierwszy konflikt z prawem.

- Mężczyzna był już wcześniej notowany oraz jest poszukiwany celem odbycia kary 15 dni pozbawienia wolności za szalbierstwo. W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że kilka dni wcześniej ten sam mężczyzna podpalił również inny bankomat. Łączna wartość strat spowodowanych jego działaniem została oszacowana na ponad 175 tysięcy złotych - zaznaczają funkcjonariusze.

Jakie zarzuty usłyszał podpalacz bankomatów?

Po serii podpaleń i zatrzymaniu, przyszła pora na procesowe konsekwencje. W czwartek, 12 marca, 60-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Tam prokurator przeprowadził z nim szczegółowe czynności, w tym przesłuchanie, które miało na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Na podstawie zgromadzonych dowodów, mężczyźnie postawiono poważne zarzuty.

Mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych, co w świetle prawa jest przestępstwem. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Gdyni zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu na okres dwóch miesięcy. Taka decyzja ma zapewnić prawidłowy tok postępowania i uniemożliwić sprawcy dalsze działania. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, co jest poważnym wyrokiem za tego typu przestępstwa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.