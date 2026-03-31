Podwójne zabójstwo w Wołominie. Co zeznał 19-latek, któremu postawiono zarzuty?

Tragiczne odkrycie w Wołominie

Policjanci dokonali wstrząsającego odkrycia w poniedziałek 30 marca w Wołominie. Funkcjonariusze interweniowali w mieszkaniu na drugim piętrze bloku przy ulicy Mieszka I, gdzie znaleziono ciała dwóch osób. Ofiarami okazali się 75-letni Stanisława i Czesław O., mieszkańcy tego lokalu. Na ich ciałach stwierdzono liczne rany kłute.

Obok zmarłych leżał 19-letni mężczyzna, który był ciężko ranny. Natychmiast po odnalezieniu, nastolatek został przetransportowany do szpitala w celu udzielenia mu pomocy medycznej. Na miejsce zdarzenia skierowano znaczne siły policji, które w ciągu kilku minut zabezpieczyły cały teren wokół bloku mieszkalnego.

Co mówią sąsiedzi o ofiarach?

Wydarzenia wstrząsnęły mieszkańcami Wołomina i najbliższej okolicy, którzy podkreślali spokój rodziny O. Wszyscy sąsiedzi zgodnie zaznaczali, że małżeństwo było ciche i nigdy nie sprawiało problemów. Pan Franciszek, znający parę po sąsiedzku, wyraził swoje głębokie zaskoczenie i smutek z powodu tragedii.

Sąsiedzi nie mogli uwierzyć, że tak spokojni ludzie mogli stać się ofiarami tak brutalnego czynu. W ich opinii, rodzina O. prowadziła zwyczajne życie, posiadając również inne mieszkanie poza miastem. Informacja o zbrodni szybko rozeszła się po osiedlu, wywołując powszechne niedowierzanie i przerażenie.

− To byli bardzo fajni ludzie. Mieli jeszcze mieszkanie gdzieś tam poza miastem. Nikt by się nie spodziewał, że coś takiego się wydarzy. Zszokowany jestem. Znałem ich po sąsiedzku. Naprawdę w porządku ludzie byli. Wszystkiego bym się spodziewał, ale nie tego − powiedział poruszony emeryt.

Czy wnuczek zamordował dziadków?

Pani Wiesia, mieszkająca na czwartym piętrze tego samego bloku, potwierdziła opinie o panującym spokoju i braku wcześniejszych niepokojących sygnałów. Jak stwierdziła, mieszkańcy utrzymywali ze sobą kontakt głównie na poziomie wymiany uprzejmości. Nikt z sąsiadów nie spodziewał się takiej tragedii, a cisza w budynku nie zapowiadała dramatu.

Plotki o rzekomym udziale wnuczka w zabójstwie dziadków rozeszły się po osiedlu w ekspresowym tempie. Mieszkańcy, słysząc o przyjeździe karetek i policji, szybko zaczęli spekulować na temat motywów i okoliczności zdarzenia. Pani Danuta, jedna z sąsiadek, relacjonowała informacje, które do niej dotarły.

− Znaliśmy się na tyle, że pytaliśmy się o zdrowie, jak pan się czuje. To była bardzo spokojna rodzina, nigdy nie było tu żadnych hałasów, wnuczka w życiu nie widziałam − powiedziała kobieta.

− Przyjechała karetka, policja przyjechała. Mąż mi powiedział, że ktoś został śmiertelnie nożem ugodzony − relacjonowała jedna z mieszkanek, pani Danuta.

Kim jest oskarżony 19-latek?

Z ustaleń dziennikarzy „Super Expressu” wynika, że młody mężczyzna podejrzewany o popełnienie zbrodni mieszkał wraz z rodzicami. W chwili zdarzenia nie posiadał zatrudnienia ani nie kontynuował nauki. Do dziadków miał wpadać jedynie sporadycznie, bez stałego zamieszkania w ich lokalu.

Okoliczna młodzież, która znała nastolatka, wspominała, że 19-latek mógł mieć problemy związane z nadużywaniem telefonu. Te informacje, choć nieoficjalne, stały się częścią publicznych spekulacji dotyczących tła tej tragicznej sprawy. Prokuratura Rejonowa w Wołominie zajęła się dogłębnie tą sprawą.

Jakie zarzuty postawiła prokuratura?

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga przekazała najnowsze ustalenia w sprawie podwójnego zabójstwa w Wołominie. Śledczy zakończyli czynności z zatrzymanym 19-latkiem. Prokuratura wydała postanowienie o postawieniu mężczyźnie dwóch zarzutów zabójstwa, kwalifikowanych z artykułu 148 paragraf pierwszy Kodeksu karnego.

Podejrzany nie przyznał się do winy w trakcie przesłuchania i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obecnie mężczyzna przebywa w szpitalu, a jego stan zdrowia jest stabilny i nie zagraża życiu. W najbliższym czasie prokuratura złoży wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 19-latka.

− Śledczy przeprowadzili czynności z zatrzymanym. Jest postanowienie o postawieniu 19-latkowi dwóch zarzutów zabójstwa, chodzi o artykuł 148 paragraf pierwszy Kodeksu karnego. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Cały czas przebywa w szpitalu, jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu. Jutro zostanie złożony wniosek o tymczasowe aresztowanie − poinformowała „Super Express” Karolina Staros, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.