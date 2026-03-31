Podwójne zabójstwo w Wołominie. Kim jest 19-latek zatrzymany w sprawie?

Zatrzymanie po odkryciu zwłok

W poniedziałek, 30 marca, funkcjonariusze policji dokonali tragicznego odkrycia w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Mieszka I w Wołominie. Na drugim piętrze budynku znaleziono zwłoki starszego małżeństwa. Obok nich leżał 19-letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała, który według nieoficjalnych doniesień jest wnukiem ofiar. Mężczyzna miał samodzielnie zadać sobie te obrażenia.

19-latek został natychmiast zatrzymany i przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod ścisłą opieką medyczną. Jego stan zdrowia jest na tyle poważny, że w chwili obecnej uniemożliwia przeprowadzenie jakichkolwiek czynności procesowych. Śledczy oczekują na poprawę jego kondycji, aby móc go przesłuchać.

"Zatrzymany jest mężczyzna, 19-latek. W tym momencie przebywa on w szpitalu. Czekamy na informację od lekarzy o jego stanie zdrowia – czy będzie można wykonać czynności z jego udziałem. Czynności te nie były jeszcze wykonywane ani w charakterze świadka, ani w charakterze podejrzanego" – powiedziała prokurator Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Śledztwo w sprawie zabójstwa

W związku z tragicznym zdarzeniem Prokuratura Rejonowa w Łomży wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Dotyczy ono czynu z artykułu 148 § 1 Kodeksu karnego, który odnosi się do zabójstwa dwóch osób. Decyzja o wszczęciu postępowania zapadła dzień po odkryciu zwłok, co świadczy o szybkim podjęciu działań przez organy ścigania.

Prowadzone obecnie czynności mają na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz ustalenie motywów działania sprawcy. Śledczy koncentrują się na zgromadzeniu wszelkich możliwych dowodów, które pozwolą na pełne odtworzenie przebiegu tragicznych wydarzeń w Wołominie. To kluczowe dla dalszego rozwoju sprawy.

"Prokuratura Rejonowa w Łomży wczoraj wszczęła śledztwo w sprawie czynu z art. 148 § 1 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa dwóch osób" – dodała prok. Staros.

Sekcja zwłok. Co przyniosą wyniki?

Na godzinę 9:00 zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok ofiar podwójnego zabójstwa. Lekarze sądowi przystąpili do badania ciał, aby określić dokładną przyczynę śmierci oraz charakter odniesionych obrażeń. Wyniki sekcji zwłok będą kluczowe dla dalszych decyzji prokuratury w Wołominie dotyczących zatrzymanego 19-latka.

Prokurator oczekuje na szczegółowe sprawozdanie od biegłych. Na podstawie tych danych możliwe będzie podjęcie decyzji o ewentualnym przedstawieniu zarzutów zatrzymanemu mężczyźnie. Jest to standardowa procedura w tego typu sprawach, która wymaga rzetelnego zgromadzenia dowodów przed podjęciem dalszych kroków prawnych.

"Wówczas będzie podejmował decyzje co do dalszych czynności z zatrzymanym mężczyzną, ewentualnie przedstawienia zarzutów, jeżeli będzie podstawa do ich wydania" – poinformowała prok. Staros.

Czy sąsiedzi znali szczegóły tragedii?

W Wołominie, po tragicznych wydarzeniach przy ulicy Mieszka I, szybko rozeszły się nieoficjalne informacje dotyczące możliwego przebiegu zbrodni. Mieszkańcy bloku oraz okoliczni sąsiedzi spekulują na temat ataku nożem. Pani Danuta, sąsiadka ofiar, relacjonowała, że na miejscu zdarzenia pojawiły się karetka i policja, a od męża dowiedziała się o śmiertelnym ugodzeniu.

Prokuratura, pytana o narzędzie zbrodni, na obecnym etapie śledztwa nie udziela szczegółowych informacji. Rzeczniczka prokuratury podkreśliła, że dopiero po analizie wyników sekcji zwłok lekarze opiszą dokładnie obrażenia. To umożliwi identyfikację narzędzia, które zostało użyte podczas podwójnego zabójstwa w Wołominie.

"Przyjechała karetka, policja przyjechała. Mąż mi powiedział, że ktoś został śmiertelnie nożem ugodzony" – mówiła pani Danuta.

"Jeśli chodzi o narzędzie zbrodni, na tym etapie nie wypowiadam się w tej kwestii. Dopiero po sekcji zwłok lekarze opiszą obrażenia, co umożliwi typowanie narzędzia zbrodni i odniesienie się do tej sprawy" – poinformowała rzeczniczka prokuratury.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.