Pogoda na weekend. Co skrywa koniec marca?

Jakie niespodzianki przyniesie sobota?

W nadchodzącą sobotę, 28 marca 2026 roku, prognozy długoterminowe wskazują na temperatury sięgające nawet 13°C w centralnej i południowej części kraju. Pomimo tego, dzień nie zapowiada się spokojnie, a pogoda będzie charakteryzować się dużą zmiennością. Oczekiwane jest zachmurzenie zmienne z okresowymi przejaśnieniami, szczególnie widocznymi na północy Polski, gdzie słońca może być nieco więcej.

Przelotne opady deszczu wystąpią w wielu regionach, ze szczególnym uwzględnieniem południa i wschodu kraju. Meteorolodzy przewidują również pierwsze burze, koncentrujące się w pasie od Dolnego Śląska aż po Małopolskę, co jest wynikiem ścierania się mas powietrza. Wiatr będzie umiarkowany, lecz lokalnie może stać się porywisty, co utrudni warunki.

Gdzie uderzy chłodniejsza aura?

Niedziela, 29 marca, przyniesie wyraźne ochłodzenie, które najbardziej odczuwalne będzie w południowej części Polski. Temperatura maksymalna w centrum i na wschodzie kraju utrzyma się na poziomie około 13°C, jednak w rejonach podgórskich spadnie do zaledwie 4-5°C. Ta zmiana temperatury zwiastuje dalsze pogorszenie warunków atmosferycznych w górach.

Góry staną się miejscem intensywnych opadów śniegu, zwłaszcza w Tatrach i Beskidach. Przewiduje się, że pokrywa śnieżna może zwiększyć się nawet o 10-15 cm, co znacząco wpłynie na warunki turystyczne. Wiatr będzie porywisty, szczególnie na południu, co dodatkowo pogorszy komfort oraz bezpieczeństwo na górskich szlakach.

Na co ostrzegają synoptycy?

Ostrzeżenia meteorologiczne dotyczą przede wszystkim burz, które są możliwe zarówno w sobotę, jak i lokalnie w niedzielę. Zjawiskom tym towarzyszyć będą silne porywy wiatru, które mogą osiągać znaczne prędkości, oraz intensywne, lecz krótkotrwałe opady. Należy zachować szczególną ostrożność podczas aktywności na świeżym powietrzu w tych dniach.

Ryzyko związane ze śniegiem i śnieżycami będzie szczególnie wysokie w obszarach górskich, gdzie warunki turystyczne staną się bardzo trudne. Prognozowany jest wzrost zagrożenia lawinowego, co stwarza poważne niebezpieczeństwo dla osób przebywających na szlakach. Apeluje się o rozwagę i śledzenie bieżących komunikatów górskich przed wyruszeniem w góry.

Wiatr utrudni jazdę?

Porywisty wiatr, który będzie odczuwalny w południowej połowie kraju, może znacząco utrudniać jazdę samochodem. Jego zmienna siła i kierunek mogą sprawić, że utrzymanie stabilności pojazdu stanie się wyzwaniem, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach. Kierowcy powinni przygotować się na trudniejsze warunki drogowe i zachować zwiększoną ostrożność.

Koniec marca 2026 roku nie przyniesie w Polsce typowej wiosennej stabilizacji pogodowej. Mieszanka deszczu, burz, silnego wiatru oraz śniegu w górach stworzy warunki wymagające uwagi. Zaleca się bieżące śledzenie komunikatów meteorologicznych i ostrożne planowanie wszelkich wyjazdów, zwłaszcza tych do regionów górskich, aby uniknąć nieprzewidzianych sytuacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.