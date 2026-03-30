Pogoda na Wielkanoc 2026 w Polsce. Co zaskoczy mieszkańców?

Dynamiczna prognoza na Wielkanoc

Prognozy pogody na Wielkanoc 2026 wskazują na znaczne wahania temperatur w całej Polsce. Po kilku dniach z chłodniejszą aurą, do kraju zacznie napływać cieplejsze powietrze, co zapowiada znaczącą zmianę. Mieszkańcy wielu regionów mogą spodziewać się warunków typowych dla wiosny, jednak różnice regionalne będą wyraźne przez cały świąteczny weekend.

Koniec marca i początek kwietnia przyniosą powiew chłodu po ciepłej niedzieli, kiedy lokalnie odnotowano nawet 17 stopni Celsjusza. Od poniedziałku temperatury spadną do 8-10 stopni w większości regionów, a nad morzem utrzymywać się będą na poziomie 6-7 stopni. W górach przewidywane są nawet lekkie przymrozki, co będzie kontrastować z późniejszym ociepleniem.

Nadciąga nagłe ocieplenie

Zmiana pogody nastąpi bezpośrednio przed Wielkanocą, z wyraźnym ociepleniem od soboty. Cieplejsze masy powietrza zaczną napływać z południa Europy, co spowoduje wzrost temperatur. Na zachodzie i południu kraju termometry mogą wskazać nawet do 17 stopni Celsjusza, przygotowując grunt pod prawdziwie wiosenną Niedzielę Wielkanocną.

W Niedzielę Wielkanocną wiele regionów, szczególnie te położone na południu i w centrum Polski, odnotuje około 20 stopni Celsjusza. W dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań czy Toruń, temperatury osiągną 18-19 stopni. Będzie to najwyższy punkt ocieplenia w okresie świątecznym, co umożliwi spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Pogoda na Pomorzu

Mimo ogólnego ocieplenia, region Pomorza doświadczy odmiennych warunków pogodowych, jak informuje „Dziennik Bałtycki”. Od wtorku, 31 marca, dzienne temperatury na Pomorzu utrzymają się na poziomie 8-10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie chwilami dość silny i porywisty, co spotęguje odczucie chłodu.

Taka aura nad Bałtykiem potrwa mniej więcej do czwartku, 2 kwietnia, z niewielkim, stopniowym wzrostem temperatur. W Wielki Piątek ponownie wzrośnie zachmurzenie, a słońce będzie pojawiać się rzadziej. Sama Wielkanoc (5 kwietnia) na Pomorzu zapowiada się najbardziej pochmurno, z możliwymi opadami, mimo lokalnego wzrostu temperatur do 18 stopni. W Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia) ponownie się ochłodzi do około 10 stopni, ale niebo powinno być bardziej pogodne.

Co po świątecznym weekendzie?

Po Poniedziałku Wielkanocnym pogoda w Polsce nadal będzie zmienna. Jak podaje „Wirtualna Polska”, na północy kraju, w miastach takich jak Gdańsk, Elbląg, Olsztyn i Suwałki, w najcieplejszych momentach dnia temperatury wyniosą około 9-10 stopni Celsjusza. W Krakowie, Kielcach czy Częstochowie temperatura nie przekroczy 12-13 stopni, co oznacza kontynuację chłodniejszej aury w tych regionach.

Dalsze prognozy synoptyków są jednak bardziej optymistyczne, zapowiadając szybki powrót cieplejszej wiosennej pogody. Już we wtorek, 7 kwietnia, temperatury mogą ponownie wzrosnąć do 18-19 stopni, szczególnie na zachodzie kraju, w rejonie Zielonej Góry, Żar, Legnicy i Wrocławia. Synoptycy zwracają uwagę na duże dobowe wahania temperatur, z chłodnymi porankami i bardzo ciepłymi popołudniami, co stanowi ryzyko przymrozków dla rolników i sadowników.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.