Pogodowy armagedon na Pomorzu. Co zaskoczyło mieszkańców regionu?

Pomorze pod naporem żywiołu

Poniedziałek Wielkanocny na Pomorzu okazał się być datą, którą mieszkańcy zapamiętają na długo, a to za sprawą pogody, która zaserwowała im istny armagedon. Wiatr w porywach osiągający prędkość **ponad 100 km/h** przetoczył się przez region, siejąc spustoszenie i chaos, który trudno było przewidzieć. Po spokojnych świętach, natura brutalnie przypomniała o swojej sile, zaskakując wielu swoją intensywnością i rozległością.

Skutki tej nawałnicy widoczne były niemal od razu – zerwane dachy, które jeszcze chwilę wcześniej chroniły mieszkańców, leżały teraz rozrzucone na posesjach. Setki, jeśli nie tysiące **powalonych drzew tarasowały drogi**, zrywały linie energetyczne i uszkadzały mienie, czyniąc z regionu krajobraz jak po przejściu kataklizmu. Była to sytuacja, która wymagała natychmiastowej reakcji i mobilizacji wszelkich dostępnych sił.

Ile interwencji odnotowano?

Strażacy z województwa pomorskiego stanęli na wysokości zadania, interweniując w ciągu ostatniej doby **ponad 300 razy**, co świadczy o skali zniszczeń i zagrożenia, z jakim mieli do czynienia mieszkańcy. To gigantyczna liczba zgłoszeń, która obrazuje, jak wiele miejsc zostało dotkniętych przez kaprysy kwietniowej pogody. Każda interwencja to odrębna historia walki z żywiołem, często w trudnych i niebezpiecznych warunkach.

Najwięcej pracy służby miały w Słupsku, gdzie odnotowano aż 49 zdarzeń, ale także w Pucku (25) i Gdyni (21) sytuacja była dramatyczna, a służby nieustannie musiały podejmować walkę z niszczycielską siłą wiatru. Wichura sparaliżowała również ruch na linii kolejowej 405 między Ustką a Słupskiem, gdzie **powalone drzewo uszkodziło trakcję kolejową**, co dodatkowo komplikowało sytuację komunikacyjną w regionie.

Awarie prądu. Gdzie było najgorzej?

Jednym z najbardziej dotkliwych skutków silnego wiatru był masowy **brak energii elektrycznej**, który dotknął niemal 11 tysięcy odbiorców w całym województwie pomorskim. Setki domów pogrążonych w ciemności to nie tylko niedogodność, ale realny problem, szczególnie w dobie, gdy dostęp do prądu jest podstawą funkcjonowania każdego gospodarstwa domowego. Awaria ta boleśnie pokazała, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od stabilnych dostaw.

Największe problemy z zasilaniem wystąpiły w powiatach: bytowskim, lęborskim, kościerskim, chojnickim, kartuskim, puckim i wejherowskim. Mieszkańcy tych rejonów zmagali się z trudnościami, które wykraczały poza typowe usterki – od braku ogrzewania po niemożność korzystania z podstawowych urządzeń, co skutecznie **zakłóciło codzienne życie** i zmusiło do powrotu do bardziej surowych realiów. To był prawdziwy test dla ich wytrzymałości.

Zniszczenia i utrudnienia w transporcie

Wiatr nie oszczędził nikogo, czego dowodem jest incydent w Bieszkowicach w powiecie wejherowskim, gdzie **złamał drzewo, które runęło na zaparkowany samochód**. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale widok zniszczonego pojazdu to symbol tego, jak niewiele brakowało do prawdziwej tragedii. Takie zdarzenia pokazywały siłę żywiołu i nieprzewidywalność jego działań, z którymi nie dało się w pełni walczyć.

Nieco przed godziną szóstą rano strażacy interweniowali również w Smętkowie (gmina Smętowo Graniczne, pow. starogardzki) w związku z wypadkiem drogowym, w którym poszkodowany został mężczyzna. To kolejne potwierdzenie, że **nawałnica niosła ze sobą realne zagrożenie** nie tylko dla mienia, ale i dla zdrowia. W działaniach ratunkowych brały udział cztery zastępy straży pożarnej, co świadczyło o powadze sytuacji i potrzebie szybkiej i skoordynowanej akcji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.