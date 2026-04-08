Pogotowie strajkowe w PGG. Co z tego wyniknie dla rządu Donalda Tuska?

Górnicy stawiają ultimatum premierowi?

Sektor górniczy ponownie rozgrzewa polityczne termometry. 8 kwietnia stał się dniem, w którym związki zawodowe Polskiej Grupy Górniczej (PGG) oficjalnie ogłosiły pogotowie strajkowe, a informacja ta trafiła prosto na biurko premiera Donalda Tuska. Decyzja ta nie jest zaskoczeniem dla tych, którzy śledzą opieszałość rządu w kwestii długoterminowego planowania przyszłości polskiego węgla.

To nie pierwszy raz, kiedy pracownicy branży wydobywczej muszą chwytać za takie narzędzia nacisku. Sygnatariusze dokumentu jednoznacznie podkreślają, że ich krok to bezpośrednia reakcja na zaniedbania i brak konkretnych rozwiązań, które miałyby zabezpieczyć stabilność finansową i operacyjną giganta węglowego, zatrudniającego dziesiątki tysięcy Polaków. Sytuacja jest patowa i wymaga natychmiastowej reakcji.

Ministerstwo ignoruje apel?

Działacze związkowi nie kryją frustracji. Wprowadzenie pogotowia strajkowego to, według nich, konsekwencja całkowitego braku dialogu ze strony Ministerstwa Energii. Strona społeczna ma wrażenie, że jest systematycznie ignorowana przez decydentów, którzy są odpowiedzialni za kluczową transformację całego sektora wydobywczego. Zaplanowane rozmowy, które miały rozwiać wątpliwości dotyczące przyszłego finansowania PGG, po raz kolejny nie doszły do skutku, a wyznaczona data minęła bez echa.

Ta polityka "przeczekania" stawia górników pod ścianą. W odpowiedzi na narastającą bierność władz, organizacje pracownicze zapowiedziały błyskawiczne utworzenie komitetów protestacyjno-strajkowych we wszystkich zakładach należących do Polskiej Grupy Górniczej. Apel o dialog zamienia się w ostrzeżenie, że jeśli nic się nie zmieni, górnicy są gotowi przenieść swój sprzeciw ze ścian kopalń wprost na ulice polskich miast. To scenariusz, którego Polska już kiedyś doświadczyła.

Czy PGG grozi bankructwo?

Pojawiające się dane finansowe malują niezwykle ponury obraz przyszłości węglowego hegemona. Związkowcy alarmują, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy Polska Grupa Górnicza może zderzyć się z ogromnym problemem niewypłacalności, co byłoby katastrofą dla regionu i całej polskiej energetyki. Bierność decydentów w tej sprawie może doprowadzić do tragicznych konsekwencji dla całego sektora węgla kamiennego, który wciąż odgrywa strategiczną rolę dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kierownictwo PGG już wcześniej sygnalizowało trudną sytuację. Firma weszła w 2026 rok, dysponując zaledwie 400 mln zł w gotówce, pochodzącymi z oszczędności subwencji zaplanowanych na 2025 rok. Ponadto, już uruchomiono pierwsze transze dotacji przypisanych na rok 2026. Zastrzyk świeżej gotówki jest absolutnie kluczowy dla regulowania bieżących zobowiązań spółki. Bez niego czarny scenariusz może stać się rzeczywistością szybciej, niż ktokolwiek by się spodziewał.

Ile pieniędzy brakuje PGG?

Ubiegłoroczne szacunki PGG zakładały, że strata netto za 2025 rok wyniesie około 5 mld zł. Choć to poprawa o 1,4 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim, sytuacja daleka jest od stabilnej. Prognozowane wpływy ze sprzedaży węgla na poziomie 7,1 mld zł oznaczają spadek o 2,3 mld zł rok do roku. Spółka jest zatem w głębokim dołku, który pogłębia się z każdą opóźnioną decyzją rządową.

W poprzednim okresie rozliczeniowym górnicza spółka skonsumowała około 6 mld zł z państwowego wsparcia, w tym 5,6 mld zł przyznanych na rok 2025 oraz niemal 0,8 mld zł ze środków zaoszczędzonych z 2024 roku. To pokazuje, jak bardzo PGG jest uzależniona od kroplówki z budżetu państwa i jak szybko mogą zniknąć pieniądze, jeśli brak będzie długofalowej strategii. Brak transparentności ze strony Ministerstwa Energii dodatkowo podsyca niepokój.

Lider węgla na krawędzi?

Nie można zapominać, że Polska Grupa Górnicza to nie tylko problem lokalny, ale niekwestionowany lider w sektorze wydobycia węgla kamiennego nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 35 tysięcy osób w siedmiu kopalniach i kilku zakładach wspierających, co czyni ją jednym z największych pracodawców w regionie. Los PGG ma więc bezpośrednie przełożenie na tysiące rodzin.

Zeszłoroczne statystyki pokazują, że firma wydobyła blisko 16 mln ton węgla, z czego większość, bo aż 14,9 mln ton, stanowił węgiel energetyczny. Choć jeszcze pół dekady temu roczne zdolności wydobywcze PGG przekraczały 20 mln ton, obecne wyniki wciąż są imponujące. Polska Grupa Górnicza pokrywa około 48 proc. całkowitej polskiej produkcji węgla energetycznego, zaspokajając kluczowe potrzeby krajowej energetyki i ciepłownictwa.

Jakie plany na przyszłość PGG?

Mimo strategicznej roli PGG, tegoroczne plany restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa zakładają drastyczną redukcję etatów, która może objąć nawet 5 tysięcy zatrudnionych. To kolejny cios w środowisko górnicze, które od lat boryka się z niepewnością i brakiem stabilizacji. Wprowadzenie alertu strajkowego dobitnie świadczy o powrocie potężnych napięć wokół przyszłości polskiego sektora węglowego.

Liderzy związkowi nie rzucają słów na wiatr i gwarantują eskalację protestów, jeżeli rozmowy z przedstawicielami rządu nie przyniosą konkretnych, twardych deklaracji ratunkowych. Historia uczy, że lekceważenie głosów górników może mieć poważne konsekwencje społeczne i polityczne. Politycy muszą zrozumieć, że czas na odgrywanie "teatru cieni" w sprawie węgla właśnie się skończył.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.