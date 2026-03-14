Pogrzeb Jagody Gancarek. Co wydarzyło się w Zielonej Górze?

Wzruszające pożegnanie w Gromniku

28-letnia pilotka Jagoda Gancarek została pożegnana 14 marca w parafialnym kościele w Gromniku. Na uroczystościach pogrzebowych zgromadziła się liczna grupa bliskich oraz przyjaciół. Wśród obecnych byli nie tylko mieszkańcy okolicznych wsi, ale również piloci i instruktorzy z całej Polski. Przybyli także członkowie aeroklubów, aby oddać hołd swojej koleżance, która całe życie poświęciła pasji latania.

Msza święta żałobna rozpoczęła się o godzinie 12:30, po wcześniejszej modlitwie różańcowej. Wnętrze świątyni wypełniła cisza, którą przerywał jedynie stłumiony płacz najbliższej rodziny. Rodzice i bracia zmarłej pilotki stali tuż przy trumnie, wspierani przez przyjaciół Jagody Gancarek. Był to moment głębokiego żalu i pożegnania utalentowanej sportsmenki.

– Wielki Tydzień przed nami, a my już teraz przeżywamy ten wielki ból i pustkę – mówił ks. Leszek Wieczorek. – Rozstajemy się z Tobą, kochana Jagodo, nie mówiąc ‘żegnaj’, ale ‘do zobaczenia’. Czuję twój testament: chwytaj dzień, nie marnuj żadnej chwili”.

Kim była Jagoda Gancarek?

Jagoda Gancarek, urodzona w Małopolsce, dorastała w malowniczej Jamnej w powiecie tarnowskim. Uczęszczała do szkoły podstawowej w Paleśnicy, a następnie ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie. Od najmłodszych lat jej życie było ściśle związane z lotnictwem i marzeniami o podniebnych podróżach. Jej pasja do latania była zauważalna dla wszystkich, którzy ją znali.

Swoją edukację kontynuowała w centrach lotniczych PWSZ w Chełmie oraz Zielonej Górze. Tam też związała się z prestiżowym Aeroklubem Ziemi Lubuskiej, gdzie rozwijała swoje umiejętności. Była cenioną instruktorką samolotową i pilotką samolotów przeciwpożarowych, co świadczyło o jej wszechstronności i zaangażowaniu.

Sukcesy sportowe pilotki

Jagoda Gancarek odnosiła znaczące sukcesy w polskim sporcie balonowym, będąc jedną z najbardziej utalentowanych zawodniczek. W środowisku lotniczym wyróżniała się nie tylko swoim niezwykłym talentem, ale również optymizmem i życzliwością wobec innych. Jej postawa była inspiracją dla wielu młodych adeptów lotnictwa.

Na swoim koncie miała liczne osiągnięcia, w tym zwycięstwo w XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet. Potwierdzało to jej wyjątkowe umiejętności i predyspozycje do rywalizacji na najwyższym poziomie. Jej kariera sportowa była przykładem determinacji i konsekwencji w dążeniu do celu, co przyniosło jej szacunek w branży.

Tragiczny wypadek balonu

Tragedia, w której zginęła Jagoda Gancarek, miała miejsce 9 marca w Zielonej Górze. Pilotka wystartowała o świcie z lotniska w Przylepie na treningowy lot balonem, w towarzystwie dwóch koleżanek. Warunki pogodowe, a w szczególności silny, boczny podmuch wiatru, okazały się niestety decydujące dla dalszego przebiegu lotu. Było to nagłe i nieprzewidziane zdarzenie.

Balon został niespodziewanie zniesiony i uderzył w blok mieszkalny w centrum miasta. Jagoda Gancarek do ostatniej chwili podejmowała próby ominięcia budynku, walcząc o kontrolę nad maszyną. Według wstępnych analiz ekspertów zabrakło zaledwie kilku metrów, aby uniknąć katastrofy. Wysiłki pilotki były ogromne.

Co ustalono po katastrofie?

W wyniku uderzenia, Jagoda Gancarek wypadła na dach budynku i poniosła śmierć na miejscu. Na szczęście pasażerki balonu zdołały bezpiecznie wylądować na ulicy, unikając poważniejszych obrażeń. To tragiczne zdarzenie wstrząsnęło całą Polską i środowiskiem lotniczym.

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze rozpoczęła intensywne działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn wypadku. Przeprowadzono oględziny balonu oraz miejsca jego lądowania, a także analizowano przebieg trasy lotu. Ciało Jagody zostało przekazane do sekcji zwłok, a wyniki badań mają dostarczyć kluczowych informacji.

– Eksperci próbowali już odtworzyć feralny lot – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. – Wykonano oględziny balonu oraz miejsca jego lądowania, a także analizowano przebieg trasy lotu – dodała.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.