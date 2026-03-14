Pogrzeb Jagody Gancarek. Niezwykły gest pożegnania poruszył zgromadzonych

Ostatnie pożegnanie pilotki w Gromniku

W sobotę, 14 marca, miejscowość Gromnik pogrążyła się w żałobie, żegnając Jagodę Gancarek, utalentowaną 28-letnią pilotkę. Na ceremonię pogrzebową przybyli bliscy, przyjaciele oraz liczne osoby związane ze środowiskiem lotniczym. Wśród żałobników znajdowały się delegacje aeroklubów, instruktorzy lotnictwa oraz mieszkańcy, którzy pragnęli oddać jej ostatni hołd.

Uroczystości rozpoczęły się w południe modlitwą różańcową, która wprowadziła wszystkich w atmosferę zadumy. Pół godziny później w miejscowym kościele parafialnym rozpoczęła się msza święta. W świątyni panowała przejmująca cisza, przerywana jedynie płaczem najbliższych, którzy czuwali tuż przy trumnie: rodziców, braci i przyjaciół zmarłej.

Wzruszający gest jedności podczas mszy

Szczególnie poruszający moment nastąpił podczas wspólnej modlitwy „Ojcze nasz”, kiedy zgromadzeni wierni zaczęli spontanicznie podawać sobie dłonie. W ciągu zaledwie kilku sekund w kościele powstał symboliczny krąg jedności i wsparcia. Był to wyjątkowy wyraz solidarności dla rodziny zmarłej pilotki, a także ostatni hołd dla niej.

Obecni na uroczystościach nie kryli wzruszenia; jedni ocierali łzy, inni w milczeniu patrzyli w stronę trumny. Wszyscy byli razem, złączeni wspólnym bólem i wspomnieniem o kobiecie, która całe swoje życie i pasję poświęciła lataniu. Ten przejmujący gest głęboko zapadł w pamięć wszystkim uczestnikom ceremonii.

Pożegnanie na cmentarzu i symboliczny przelot

Po zakończeniu mszy świętej wszyscy zebrani na pogrzebie uformowali długi kondukt. Odprowadzili oni trumnę z ciałem 28-letniej Jagody Gancarek do grobu na miejscowym cmentarzu. Długość konduktu świadczyła o skali żałoby i ogromnym szacunku, jakim darzono zmarłą pilotkę.

Gdy trumna została złożona do grobu, nad cmentarzem przeleciała eskadra złożona z trzech samolotów. Był to symboliczny hołd dla lotniczki, której największą miłością było niebo. Ten wzruszający gest stanowił niezwykłe pożegnanie Jagody Gancarek, co pozostawiło trwały ślad w pamięci żałobników.

Tragiczny wypadek balonowy. Kiedy się wydarzył?

Do tragicznego wypadku, w którym zginęła Jagoda Gancarek, doszło 9 marca w Zielonej Górze. Pilotka wystartowała w lot szkoleniowy z lądowiska w Przylepie. W koszu balonu, oprócz niej, znajdowały się jeszcze dwie pasażerki, które na szczęście przeżyły katastrofę. Lot był częścią szkolenia lotniczego.

W pewnym momencie silny boczny podmuch wiatru niespodziewanie zepchnął balon z jego pierwotnego kursu. To doprowadziło do zderzenia z blokiem mieszkalnym, który znajdował się w centrum miejscowości. Ten nagły obrót wydarzeń był bezpośrednią przyczyną tragedii, która rozegrała się w Zielonej Górze.

Przyczyny tragedii w Zielonej Górze

Specjaliści badający okoliczności wypadku wskazują, że pilotka do ostatnich sekund lotu próbowała ominąć przeszkodę. Niestety, do uniknięcia katastrofy zabrakło dosłownie ułamków metrów. Działania Jagody Gancarek były heroiczne, lecz w obliczu siły wiatru okazały się nieskuteczne.

W wyniku zderzenia 28-latka spadła na dach budynku i zginęła na miejscu. Dwie pozostałe kobiety, lecące z nią w koszu balonu, wylądowały bezpiecznie na jezdni i przeżyły wypadek. Okoliczności tego tragicznego lotu są obecnie przedmiotem szczegółowego śledztwa prokuratury w Zielonej Górze.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.