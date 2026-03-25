Polacy znów wydają pieniądze. GUS pokazał, gdzie naprawdę płyną nasze złotówki?

Dane GUS zaskakująco optymistyczne

Po długim okresie zaciskania pasa, Polacy znów ruszyli na zakupy, co potwierdzają najnowsze liczby. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane za luty 2026 roku, które każą nam zrewidować wcześniejsze, bardziej pesymistyczne prognozy. Wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 5,0% w porównaniu z rokiem poprzednim to bez wątpienia wynik godny uwagi, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie spadek o 0,5% z analogicznego okresu 2025 roku. Tak znacząca zmiana sugeruje, że konsumenci powoli odzyskują pewność siebie.

Jednak, jak to często bywa, diabeł tkwi w szczegółach i nie wszystko złoto, co się świeci w statystykach. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych wzrost ten wyniósł 4,9% rok do roku, co wciąż jest bardzo dobrym rezultatem. Mimo wszystko, w porównaniu ze styczniem 2026 roku, nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 5,6%, co po uwzględnieniu danych wyrównanych sezonowo dało spadek o 1,1% w ujęciu miesięcznym. Pokazuje to pewną zmienność nastrojów Polaków.

Które kategorie napędzają wzrost?

Gdy zagłębimy się w szczegóły raportu GUS, staje się jasne, że pewne kategorie produktów wyraźnie dominują w tegorocznym ożywieniu konsumenckim. Na czele peletonu znalazły się „paliwa stałe, ciekłe i gazowe”, które zanotowały spektakularny wzrost sprzedaży o 10,2%, co może odzwierciedlać zarówno większą mobilność Polaków, jak i wahania cen. Równie dynamicznie rosła sprzedaż w grupie „pozostałe” o 9,4%, co jest dość enigmatyczne, ale wskazuje na szersze ożywienie. Kupujemy też chętniej meble, RTV i AGD, gdzie odnotowano wzrost o 7,2%, co jest klasycznym barometrem poprawy nastrojów w gospodarstwach domowych.

Zauważalny wzrost o 5,5% odnotowano również w przypadku farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego, co pokazuje, że te kategorie są odporne na wahania koniunktury, stanowiąc stały element konsumpcji. Co ciekawe, nawet w kluczowej dla domowych budżetów grupie „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” zaobserwowano niewielki, bo 0,2-procentowy wzrost sprzedaży. To może sugerować, że Polacy powoli przestają już tak drastycznie ciąć wydatki na codzienne potrzeby.

Jedna branża na minusie. Co się stało?

Niestety, medal ma zawsze dwie strony, a najnowsze dane GUS brutalnie obnażają słabe punkty polskiego handlu, pokazując, że nie każdy sektor radzi sobie równie dobrze. Kategoria „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” zaliczyła potężny spadek o 9,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To jest wyraźny sygnał alarmowy dla wydawców i księgarzy, którzy od dłuższego czasu borykają się z wyzwaniami zmieniającego się rynku.

Taki spadek sprzedaży w lutym 2026 roku, pomimo ogólnego ożywienia, zmusza do refleksji nad przyszłością tej niszy rynkowej. Czy to oznacza, że Polacy coraz rzadziej sięgają po tradycyjne media i książki, czy może raczej szukają ich w innych, cyfrowych kanałach dystrybucji? Trend ten, trwający od jakiegoś czasu, jest symptomem szerszych zmian w sposobie konsumpcji treści.

Internet dyktuje warunki handlu

W cieniu tradycyjnych sklepów, handel internetowy niezmiennie umacnia swoją pozycję, udowadniając, że konsumenci coraz chętniej przenoszą swoje zakupy do wirtualnego świata. Wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była w lutym 2026 roku o solidne 8,7% wyższa niż rok wcześniej. W efekcie udział e-commerce w całej sprzedaży detalicznej zwiększył się z 9,0% w lutym 2025 roku do 9,3% w lutym 2026 roku, zbliżając się do psychologicznej bariery 10%. To jasny sygnał, że pandemijne nawyki zakupowe zakorzeniły się na dobre.

Fenomen e-commerce widać szczególnie wyraźnie w kategoriach takich jak tekstylia, odzież i obuwie, gdzie udział sprzedaży online wzrósł z 28,0% do 31,2%, co czyni internet dominującym kanałem. Co ciekawe, nawet wspomniana wcześniej branża „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” coraz mocniej przenosi się do sieci, co częściowo wyjaśnia spadek w sklepach stacjonarnych – tutaj udział online zwiększył się z 19,7% do 21,6%. Również w kategorii „meble, RTV, AGD” odnotowano wzrost z 18,8% do 19,8%, co świadczy o rosnącym zaufaniu do dużych zakupów przez internet.

Co to oznacza dla polskiej gospodarki?

Podsumowując dane z Głównego Urzędu Statystycznego, rysuje się obraz gospodarki, która z jednej strony próbuje odbić się od dna, a z drugiej boryka się z głębokimi, strukturalnymi zmianami w preferencjach konsumentów. Wzrost sprzedaży detalicznej daje nadzieję, ale nie jest to wzrost jednolity, a raczej mozaika sukcesów i porażek poszczególnych branż. Ważne jest, aby nie dać się zwieść pierwszemu wrażeniu, ale analizować te trendy z należytą ostrożnością, szukając prawdziwych przyczyn tych zmian. To nie tylko cyfry, to realne decyzje milionów Polaków.

Pytanie brzmi, czy luty 2026 to zapowiedź trwałego ożywienia gospodarczego i powrotu do bardziej beztroskiego wydawania pieniędzy, czy tylko chwilowy impuls, który szybko zgaśnie w kolejnych miesiącach. Jedno jest pewne – Polacy nadal są czujni i selektywni w swoich wyborach, a rynek detaliczny, zarówno ten tradycyjny, jak i internetowy, będzie musiał nieustannie adaptować się do zmieniających się oczekiwań. Czas pokaże, czy ta tendencja się utrzyma, czy będziemy świadkami kolejnego zwrotu akcji w polskiej gospodarce.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.