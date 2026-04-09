Policjant strzelił do uciekiniera w Ostrowi Mazowieckiej. Czy wyniki sekcji zwłok zmieniają wszystko?

Zatrzymanie i ucieczka ze szpitala

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie w Niedzielę Wielkanocną doszło do pościgu policyjnego. Dwa dni wcześniej, 3 kwietnia, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej dokonali zatrzymania 51-letniego mężczyzny. Powodem zatrzymania był aktywny list gończy, wydany przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, nakazujący odbycie kary pozbawienia wolności. Mężczyzna był poszukiwany przez organy ścigania.

Zatrzymany 51-latek wymagał przeprowadzenia szczegółowych badań medycznych, w związku z czym został przewieziony do Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Lekarze zdecydowali o jego przyjęciu na oddział w celu wykonania pogłębionej diagnostyki. Podczas pobytu w placówce medycznej mężczyzna był pod stałym nadzorem funkcjonariuszy policji, którzy czuwali nad jego bezpieczeństwem i uniemożliwieniem ewentualnej ucieczki.

Pościg i użycie broni służbowej

Około godziny 11:00 w Niedzielę Wielkanocną, w trakcie transportu na badania RTG, 51-latek wykorzystał sprzyjającą okoliczność i podjął próbę ucieczki ze szpitala. Mężczyzna opuścił teren placówki medycznej, a pilnujący go policjant natychmiast ruszył w pościg. Sytuacja dynamicznie rozwijała się poza murami szpitala.

Podczas pościgu uciekinier nie reagował na wydawane przez funkcjonariusza polecenia, co zmusiło policjanta do podjęcia drastycznych środków. Według wstępnych ustaleń śledczych, w celu udaremnienia ucieczki, funkcjonariusz policji użył broni służbowej. W kierunku 51-latka padły strzały, które dosięgły uciekającego mężczyzny.

Tragiczne konsekwencje ran

Ranny 51-latek został natychmiast przewieziony do pobliskiego szpitala, gdzie personel medyczny podjął reanimację. Niestety, pomimo szybkiej interwencji i wysiłków lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować i zmarł. Całe zdarzenie miało miejsce w dramatycznych okolicznościach, prowadząc do zgonu zatrzymanego.

W związku ze śmiercią mężczyzny, 8 kwietnia w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku przeprowadzono sekcję zwłok. Badaniu towarzyszył prokurator oraz technik kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, co podkreślało wagę sprawy. Celem było ustalenie dokładnych przyczyn zgonu oraz charakteru obrażeń.

"Po kilkugodzinnych oględzinach zewnętrznych i wewnętrznych zwłok, lekarz patomorfolog stwierdził obecność rany przestrzałowej podudzia prawego oraz lewego. Rany nie wykazały istotnych uszkodzeń struktur kostnych i naczyniowych. Ponadto na ciele mężczyzny w okolicy łopatkowej prawej ujawniono obecność rany postrzałowej bez rany wylotowej. Zdeformowany pocisk ujawniono w mięśniu naramiennym prawym" - poinformowała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

"W badaniu sekcyjnym nie stwierdzono, aby obrażenia postrzałowe były bezpośrednią przyczyną nagłego zgonu mężczyzny. Podczas sekcji zwłok pobrano krew oraz wycinki narządów do dalszych badań histopatologicznych. Ostateczna przyczyna zgonu oraz określenie charakteru stwierdzonych u mężczyzny obrażeń postrzałowych zostanie przekazana opinii publicznej po uzyskaniu opinii sądowo - lekarskiej sporządzonej przez biegłego" - dodała prok. Łukasiewicz.

Śledztwo prokuratury w sprawie

We wtorek, 7 kwietnia, Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce przejęła do prowadzenia śledztwo, które początkowo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień przez policjanta oraz nieumyślnego spowodowania śmierci 51-latka. Przejęcie sprawy przez prokuraturę okręgową świadczy o jej złożoności i priorytecie.

W toku prowadzonego śledztwa wykonano szereg czynności procesowych, mających na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Dokonano szczegółowych oględzin miejsca zdarzenia, a także przesłuchano w charakterze świadków funkcjonariuszy policji, personel medyczny udzielający pomocy mężczyźnie oraz osoby postronne. Zabezpieczono kluczowe dowody, takie jak monitoring ze szpitala oraz broń służbową zaangażowanych funkcjonariuszy.

"Trwają intensywne czynności śledztwa dotyczące zachowania wszelkich procedur związanych z nadzorem osoby zatrzymanej w warunkach szpitalnych, okoliczności jej ucieczki oraz przesłanek do zastosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci użycia broni palnej, w celu udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej celem doprowadzenia jej do odbycia kary pozbawienia wolności" - przekazała prok. Łukasiewicz.

Co dalej ze sprawą?

Dalsze etapy śledztwa przewidują uzyskanie opinii sądowo-lekarskiej, która ma precyzyjnie określić ostateczną przyczynę zgonu 51-latka i charakter stwierdzonych obrażeń postrzałowych. Wyniki tych badań będą kluczowe dla pełnego rozstrzygnięcia sprawy. Prokuratura czeka na wyniki specjalistycznych ekspertyz.

Zabezpieczono również kompletną dokumentację medyczną mężczyzny z okresu jego pobytu w szpitalu oraz inne dowody, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego śledztwa. Celem jest dokładne ustalenie, czy użycie broni palnej przez funkcjonariusza było uzasadnione i zgodne z obowiązującymi procedurami. Śledztwo jest wieloaspektowe i ma na celu wnikliwe wyjaśnienie tragedii.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.