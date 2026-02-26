Polska podrywa myśliwce. Dlaczego znów postawiono armię w gotowości?

Polska i sojusznicy w gotowości

Polskie lotnictwo i obrona powietrzna zostały postawione w stan gotowości w odpowiedzi na kolejny zmasowany atak rakietowy i dronowy Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Komunikat w tej sprawie opublikowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X, informując o intensyfikacji działań. Operowanie środków napadu powietrznego w zachodniej części Ukrainy, stosunkowo blisko polskiej granicy, było bezpośrednią przyczyną podjęcia tych prewencyjnych środków bezpieczeństwa. Cała sytuacja jest dynamicznie monitorowana, aby zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni. Podjęte kroki mają na celu odstraszenie potencjalnych zagrożeń.

Dowództwo Operacyjne RSZ jasno podkreśliło, że rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Działania te mają charakter wyłącznie prewencyjny i są odpowiedzią na sytuację za wschodnią granicą. Wojskowi zaznaczają, że aktualnie brak jest jakichkolwiek informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo to, siły zbrojne pozostają w podwyższonej gotowości. Celem jest maksymalne zabezpieczenie narodowej suwerenności.

"W związku z kolejnym w ostatnim czasie zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - informuje Dowództwo Operacyjne RSZ.

Jakie siły uruchomiono?

Zgodnie z obowiązującymi i zatwierdzonymi procedurami bezpieczeństwa, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomił niezbędne siły i środki, które pozostają w jego stałej dyspozycji. W ramach tych intensywnych działań operują dyżurne myśliwce, które są gotowe do szybkiej interwencji. Dodatkowo, w przestrzeń powietrzną włączony został specjalistyczny samolot wczesnego ostrzegania, który dostarcza kluczowych informacji. To standardowe i przewidziane w protokołach procedury bezpieczeństwa stosowane w tego typu sytuacjach kryzysowych. Działania te mają zapewnić kompleksową ochronę.

Jednocześnie, naziemne systemy obrony powietrznej oraz systemy rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości operacyjnej, co zwiększa ich efektywność. Ten poziom gotowości ma na celu skuteczne monitorowanie przestrzeni powietrznej i ewentualną natychmiastową reakcję na wszelkie nieprzewidziane wydarzenia. Wszystkie te połączone środki mają na celu kompleksowe zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. Koordynacja tych działań odbywa się na bieżąco, z uwzględnieniem najnowszych danych. Gotowość operacyjna jest utrzymywana nieprzerwanie.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - czytamy na platformie X.

Cel działań prewencyjnych wojska

Działania podjęte przez lotnictwo polskie i sojusznicze są precyzyjnie ukierunkowane na skuteczne zabezpieczenie przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Priorytetem jest przede wszystkim ochrona rejonów przyległych do obszarów bezpośrednio zagrożonych działaniami wojennymi. Ewentualna reakcja na naruszenie granic nastąpi natychmiastowo, zgodnie z protokołami NATO. Taka postawa jest kluczowa dla utrzymania stabilności i bezpieczeństwa narodowego w obliczu regionalnych napięć. Polska demonstruje swoją zdolność do obrony.

Dowództwo Operacyjne RSZ nieustannie monitoruje bieżącą sytuację zarówno w powietrzu, jak i na ziemi, analizując wszelkie dostępne dane. Podległe siły i środki utrzymują pełną gotowość do natychmiastowej reakcji, co jest elementem stałej polityki obronnej kraju. Polska działa w ścisłej koordynacji z sojusznikami z NATO, co pozwala na wzmocnienie wspólnej obrony. Taka współpraca międzynarodowa zwiększa efektywność i bezpieczeństwo całej wschodniej flanki Sojuszu. Zabezpieczenie to jest kompleksowe.

