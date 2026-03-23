Polska zastawa i ręcznie wyszywane obrusy. Król Szwecji jadł obiad, który przygotowali Polacy

Szwedzka Rodzina Królewska w Polsce

W ostatnich latach Szwedzka Rodzina Królewska, w tym król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia, gościła w Polsce, co stanowiło ważny element wzmacniania relacji dwustronnych. Jedna z takich wizyt obejmowała specjalny obiad wydany na Zamku Królewskim w Warszawie na cześć polskiej pary prezydenckiej. Szwedzcy monarchowie podkreślili wagę tego wydarzenia, przywożąc ze sobą unikalną, XVIII-wieczną zastawę, która była pod stałym nadzorem.

Menu podczas tego obiadu zawierało tradycyjne szwedzkie specjały, takie jak danie z renifera przygotowane w stylu dziczyzny, podane z sosem i purée z szalotką. Uroczystość na Zamku Królewskim zgromadziła polityków i dyplomatów, podkreślając zarówno polityczny, jak i kulturalny wymiar polsko-szwedzkich stosunków. Wydarzenie to świadczyło o wzajemnym szacunku i otwartości na wspólne dziedzictwo.

Polacy ugościli króla w Szwecji

Równolegle do wizyt królewskich w Polsce, światło dzienne ujrzała niezwykła historia polskiego małżeństwa, Anety i Grzegorza Oklińskich. Od dwóch dekad państwo Oklińscy mieszkają w Szwecji, a od sześciu lat prowadzą cenioną restaurację „Café Hos Oss” w miejscowości Nybro, około 80 kilometrów od Karlskrony. Ich lokal mieści się w historycznym budynku dawnej huty szkła Pukeberg, co dodaje miejscu wyjątkowego charakteru.

Zeszłego roku, z okazji Sveriges nationaldag, czyli szwedzkiego święta narodowego obchodzonego 6 czerwca, restauracja państwa Oklińskich została wybrana do zorganizowania królewskiego lunchu. Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia, w towarzystwie księżniczki i 40-osobowej delegacji, zawitali do Pukebergu. To wyróżnienie potwierdziło wysoką jakość i reputację prowadzonego przez nich lokalu.

Jak powstało królewskie menu?

Po wyborze restauracji "Café Hos Oss" jako miejsca królewskiego obiadu, dwór królewski skontaktował się z państwem Oklińskimi, prosząc o przygotowanie propozycji menu. Aneta i Grzegorz Oklińscy otrzymali wolną rękę w kreowaniu dań, co pozwoliło im skupić się na prezentacji lokalnych smaków Smalandii. Postanowili odejść od tradycyjnych nazw, takich jak „przystawka” czy „danie główne”.

Zamiast tego, menu zyskało intrygującą nazwę „Spacer po pięknej Smalandii”, a poszczególne dania nawiązywały do szwedzkich szlagierów. Pracownik dworu królewskiego wyraził zachwyt nad pomysłowym nazewnictwem i oryginalnymi propozycjami kulinarnymi. Ta kreatywność i dbałość o detale z pewnością przyczyniły się do sukcesu wydarzenia.

"Dostaliśmy wolną rękę, więc chcieliśmy zaprezentować siebie, stawiając Smalandię w centrum uwagi. Tworząc menu zrezygnowaliśmy z nazw „przystawka” czy „danie główne”. Postanowiliśmy wykorzystać nazwy szwedzkich szlagierów, utworów, które od pokoleń towarzyszą Szwedom podczas wakacji i leśnych wędrówek. Menu zyskało nazwę ”Spacer po pięknej Smalandii”" - opowiada pan Grzegorz.

Co podano Królowi Szwecji?

Wśród serwowanych dań znalazła się przystawka nazwana „Idę na ryby”, która składała się z pasty z marynowanego okonia, zupy z pokrzyw oraz kruszonki z leśnego chleba. Drugie danie, „Czerwone złoto i zielone lasy”, było równie pomysłowe i wykwintne. Kryły się pod nim kotleciki z mięsa łosia oraz polędwiczki z dzika.

Te dania podano z emulsją z czosnku niedźwiedziego, sosem z borowików i topinamburem, a także z „czerwonym złotem lasu”, czyli borówkami brusznicami. Całość tworzyła kompozycję smakową nawiązującą do bogactwa szwedzkich lasów. Takie przysmaki szybko zyskały akceptację dworu królewskiego, który był pod wrażeniem nie tylko smaku, ale i koncepcji.

Polska zastawa i obrusy na królewskim stole

Wyjątkowość królewskiego obiadu podkreślała również jego oprawa. Cały posiłek został zaserwowany na specjalnie sprowadzonej z Polski zastawie stołowej. Ponadto, obrusy na wszystkie okrągłe stoły uszyła własnoręcznie w Polsce teściowa pana Grzegorza, co dodało wydarzeniu osobistego i rodzinnego charakteru.

Wybór zastawy nie był przypadkowy – małżeństwo Oklińskich postawiło na serię o nieregularnych formach, nawiązujących do natury i dawnych tradycji rzemieślniczych. Taki styl idealnie współgrał z leśnym motywem menu „Spacer po pięknej Smalandii” oraz z historycznymi wnętrzami huty szkła Pukeberg. Polska jakość i rzemiosło zyskały królewskie uznanie.

"Wybraliśmy niebanalną serię, której nieregularne formy nawiązują do natury i dawnych tradycji rzemieślniczych. Idealnie pasowało to do leśnego motywu menu oraz historycznych wnętrz Pukebergu" - dodaje właściciel restauracji.

Uznanie lokalnej społeczności

Ugoszczenie szwedzkiej pary królewskiej było dla państwa Oklińskich wydarzeniem o ogromnym znaczeniu, wykraczającym poza samą rangę. Jak przyznaje pan Grzegorz, pokazało ono, że lokalna społeczność docenia restaurację prowadzoną przez Polaków. Fakt ten potwierdził ich integrację i przynależność do szwedzkiego społeczeństwa.

To wydarzenie stało się symbolem sukcesu i ciężkiej pracy polskiego małżeństwa, które przez lata budowało swoją pozycję w Szwecji. Pokazano w ten sposób, że inicjatywa i kreatywność Polaków są cenione na arenie międzynarodowej. "Café Hos Oss" zyskało dodatkową sławę, umacniając swoją pozycję jako ważny punkt na kulinarnej mapie regionu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.