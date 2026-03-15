Polski marynarz ranny na Azorach. Jaki był przebieg akcji ratunkowej?

Incydent na pokładzie Venture Creole

Kolejny raz w ostatnim czasie na Atlantyku, tym razem w okolicach egzotycznych Azorów, doszło do groźnego incydentu z udziałem polskiego marynarza. Na pokładzie tankowca Venture Creole, płynącego pod banderą Liberii i transportującego skroplony gaz ziemny, 37-letni obywatel Polski uległ poważnemu wypadkowi, doznając dotkliwego urazu nogi. To zdarzenie ponownie uwypukla ryzyko związane z pracą na morzu, gdzie niespodziewane sytuacje wymagają błyskawicznej i precyzyjnej reakcji służb ratunkowych.

Sytuacja, która rozegrała się w sobotę 14 marca, wymagała natychmiastowej interwencji medycznej, co było sporym wyzwaniem ze względu na odległość. Statek znajdował się bowiem około 1240 kilometrów na południowy zachód od wyspy Terceira, co stawiało przed ratownikami logistyczne przeszkody. Dowództwo tankowca niezwłocznie wezwało pomoc, alarmując portugalskie służby ratunkowe. Decyzja o wysłaniu helikoptera ratunkowego zapadła szybko, aby zapewnić poszkodowanemu jak najszybszą i najbardziej profesjonalną opiekę medyczną.

Czy to rutynowa akcja?

Sierżant Figueiredo z biura Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Morskiego w Ponta Delgada potwierdził Polskiej Agencji Prasowej, że to dowództwo jednostki wystosowało prośbę o wsparcie. Można by pomyśleć, że takie akcje są niemal na porządku dziennym, biorąc pod uwagę natężenie ruchu morskiego w rejonie Azorów. Archipelag ten stanowi przecież strategiczny punkt na mapie globalnych szlaków handlowych, łączących Europę, Afrykę i obie Ameryki.

Jednak każdy taki incydent to ogromne wyzwanie logistyczne i medyczne, wymagające doskonałej koordynacji. Transport skroplonego gazu ziemnego sam w sobie jest operacją wysokiego ryzyka, co dodatkowo komplikuje sytuację w przypadku awarii czy wypadku na pokładzie. Sprawność portugalskich służb w tego typu zdarzeniach jest jednak godna podziwu, świadcząc o ich przygotowaniu i doświadczeniu.

Błyskawiczna ewakuacja medyczna

Akcja ratunkowa przebiegła bez zarzutu – śmigłowiec z wyspecjalizowaną ekipą ratowniczą bez problemu podjął rannego polskiego marynarza prosto z pokładu tankowca. Tego samego dnia, jeszcze przed wieczorem, poszkodowany bezpiecznie wylądował na lotnisku Lajes, znajdującym się na portugalskiej wyspie Terceira. Od razu po przybyciu, mężczyzna został przejęty przez ambulans lokalnej obrony cywilnej, który zawiózł go bezpośrednio na oddział szpitalny.

Nie ma wątpliwości, że stan marynarza wymagał pilnej interwencji. Wstępne informacje wskazują na to, że pacjent z poważnym urazem nogi będzie musiał przejść operację. Szczegóły dotyczące samego przebiegu wypadku na pokładzie Venture Creole wciąż pozostają niejasne i zapewne zostaną wyjaśnione w toku dochodzenia. Najważniejsze jednak, że dzięki sprawnej akcji ratunkowej, Polak znajduje się już pod fachową opieką medyczną.

Co dalej z polskim marynarzem?

Teraz dla rannego marynarza rozpoczyna się proces rekonwalescencji i, jak wszystko wskazuje, walka o pełną sprawność po zaplanowanej operacji. Choć na razie nie podano dokładnych informacji o charakterze urazu, można przypuszczać, że jest on na tyle poważny, iż wymagał pilnej ewakuacji z odległego rejonu Oceanu Atlantyckiego. To kolejny przykład na to, jak nieprzewidywalna i wymagająca jest praca na morzu, gdzie los bywa niezwykle kapryśny.

Sytuacja polskiego marynarza z pewnością jest monitorowana przez odpowiednie służby i jego pracodawcę. Pozostaje mieć nadzieję, że operacja przebiegnie pomyślnie, a proces powrotu do zdrowia będzie szybki i bez komplikacji. Cała ta historia to przypomnienie o heroizmie i ryzyku, z jakimi na co dzień mierzą się ludzie morza, nierzadko z dala od cywilizacji i natychmiastowej pomocy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.