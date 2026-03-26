Pomnik Skargi w Krakowie. Czy kontrowersyjny monument zniknie z placu?

Konsultacje placu Marii Magdaleny

Prezydent Krakowa zainicjował proces konsultacji społecznych w sprawie przyszłości Placu św. Marii Magdaleny. Jest to miejsce o istotnym znaczeniu historycznym i społecznym, usytuowane między ulicami Grodzką i Kanoniczą, tuż obok kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła. Plac stanowi ważny punkt orientacyjny dla mieszkańców Krakowa oraz przyciąga turystów z całego świata. Jego zagospodarowanie ma łączyć szacunek dla dziedzictwa z nowoczesnymi rozwiązaniami urbanistycznymi, które poprawią komfort użytkowania przestrzeni.

Celem tych działań jest zebranie opinii, potrzeb i pomysłów dotyczących przyszłego zagospodarowania placu, jak informuje krakowski magistrat. Dyskusja obejmie wiele zagadnień, w tym funkcje placu, sposoby jego użytkowania oraz możliwości wprowadzenia zieleni. Rozważone zostaną także elementy małej architektury oraz rozwiązania sprzyjające odpoczynkowi i integracji społecznej. Władze miasta dążą do wszechstronnego podejścia w planowaniu tej strategicznej lokalizacji.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Proces konsultacyjny został zaplanowany w sposób umożliwiający szerokie uczestnictwo mieszkańców Krakowa. Jednym z kluczowych wydarzeń będzie debata ekspercka, zaplanowana na 8 kwietnia, która odbędzie się w Sali Portretowej Magistratu. Dodatkowo, w połowie kwietnia uruchomione zostaną punkty konsultacyjne bezpośrednio na placu, co umożliwi bezpośrednią rozmowę z organizatorami oraz wyrażenie swoich opinii na miejscu.

Ważnym elementem harmonogramu jest spacer badawczy, który odbędzie się 13 kwietnia, mający na celu spojrzenie na przestrzeń placu z perspektywy jego codziennych użytkowników. Tego samego dnia zaplanowano także warsztaty dla mieszkańców w Sali Kupieckiej Magistratu. Całość uzupełnia ankieta konsultacyjna, dostępna zarówno w formie online, jak i papierowej, zapewniając dostępność dla każdego zainteresowanego. Konsultacje potrwają od 31 marca do 24 kwietnia.

Historia pomnika Piotra Skargi

Konsultacje dotyczące Placu św. Marii Magdaleny przyczyniły się do ponownego otwarcia dyskusji na temat kontrowersyjnego pomnika Piotra Skargi. Monument, będący dziełem Czesława Dźwigaja, został ustawiony na placu 25 lat temu. Decyzję o jego lokalizacji podjął ówczesny prezydent Krakowa, Andrzej Maria Gołaś, bez wcześniejszej zgody rady miejskiej, co od początku budziło liczne kontrowersje wśród mieszkańców i władz.

Na przestrzeni lat wielokrotnie dochodziło do protestów przeciwko obecności pomnika na Placu św. Marii Magdaleny. W 2008 roku prezydent Jacek Majchrowski ustalił z autorem, Czesławem Dźwigajem, przeniesienie podobizny słynnego jezuity. Planowano umieścić go na dziedzińcu Collegium Broscianum UJ, jednakże ostatecznie do relokacji nie doszło. Późniejsze próby usunięcia pomnika Skargi spotykały się z dużym oporem ze strony jego zwolenników, którzy opowiadali się za utrzymaniem go w dotychczasowym miejscu.

Dlaczego pomnik budzi spory?

Głównym źródłem kontrowersji wokół pomnika Piotra Skargi jest sposób jego powstania i instalacji. Fakt, że został on ustawiony bez formalnej zgody rady miejskiej, podważa zasady partycypacji społecznej i demokratycznego zarządzania przestrzenią publiczną. To naruszenie procedur leży u podstaw długotrwałego sporu o obecność monumentu na historycznym placu.

Pomimo wielokrotnych prób rozwiązania problemu, w tym porozumienia z twórcą, kwestia pomnika pozostaje nierozstrzygnięta. Z jednej strony są zwolennicy jego usunięcia, argumentujący konieczność uporządkowania przestrzeni publicznej i poszanowania procedur. Z drugiej strony stoją obrońcy, którzy podkreślają historyczne znaczenie postaci Piotra Skargi. Obecne konsultacje mają na celu znalezienie rozwiązania, które pogodzi różnorodne interesy.

