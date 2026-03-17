Porwanie w Zakopanem. 24-latek uprowadzony, ale SMS uratował go z piekła. Jakim cudem?

Zarzuty, które szokują Polskę

Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu trafił akt oskarżenia w sprawie, która budzi grozę i zapiera dech w piersiach. Dwóch mężczyzn – 36-letni Białorusin Aliaksei T. i 30-letni Polak Adrian S. – usłyszało zarzuty, które wykraczają poza granice zwykłej przestępczości. Głównym z nich jest wzięcie zakładnika połączone ze szczególnym udręczeniem, zmuszanie do określonego zachowania oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 24-letniego pokrzywdzonego, który przeżył prawdziwy koszmar.

Co więcej, Polak, Adrian S., został również oskarżony o posiadanie substancji psychotropowych, co dodaje całej sprawie jeszcze mroczniejszego kontekstu. Z kolei Aliaksei T. będzie odpowiadał za nielegalne posiadanie broni palnej, co budzi skojarzenia z brutalnymi, zorganizowanymi grupami przestępczymi. Te dodatkowe zarzuty malują obraz ludzi, dla których prawo zdaje się nie istnieć, a ludzkie cierpienie jest jedynie środkiem do celu.

Piekło w zakopiańskiej piwnicy

Śledztwo ujawniło wstrząsające szczegóły, które przyprawiają o dreszcze. We wrześniu 2025 roku, 24-latek został uprowadzony, a następnie przetrzymywany w piwnicy jednego z budynków w Zakopanem. To miejsce, które kojarzymy z malowniczymi widokami i spokojem, stało się dla niego istnym piekłem. Był systematycznie bity, kneblowany i przykuwany do rur ciepłowniczych, co świadczy o niezwykłej brutalności oprawców.

Dręczyciele nie poprzestali na torturach w podziemiach. Mężczyzna był wożony wynajętym samochodem po różnych zakątkach Polski, w tym m.in. do Gdańska i Gdyni. Cel tych makabrycznych podróży był jeden: odzyskanie pieniędzy. Oskarżeni żądali również wypłaty okupu od rodziny pokrzywdzonego w zamian za jego uwolnienie, co tylko potwierdza ich bezwzględność i cynizm.

SMS: iskra nadziei z bagażnika

W obliczu niewyobrażalnego terroru, pokrzywdzony wykazał się niezwykłą odwagą i sprytem. Udało mu się wykorzystać chwilę nieuwagi oprawców – być może moment, gdy myśleli, że mają sytuację pod pełną kontrolą. Wtedy, w akcie desperacji, wysłał wiadomość SMS do swojej matki, która natychmiast powiadomiła Policję. To był jeden z tych momentów, gdy technologia, choćby w najprostszej formie, staje się ostatnią deską ratunku.

Dzięki szybkiemu i intensywnemu działaniu funkcjonariuszy Policji, udało się ustalić samochód, którym poruszali się sprawcy wraz z uprowadzonym mężczyzną. Następnie, przeprowadzono brawurową akcję, w wyniku której oprawcy zostali zatrzymani. W samochodzie, będącym świadkiem makabrycznych wydarzeń, znaleziono niepokojące przedmioty, w tym narkotyki, rozcięte plastikowe opaski zaciskowe oraz broń palną, co dodatkowo obciąża oskarżonych.

Co czeka oprawców 24-latka?

Po zatrzymaniu, Aliaksei T. i Adrian S. zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem. Tam usłyszeli szereg poważnych zarzutów, w tym z art. 252 § 2 k.k. (wzięcie zakładnika ze szczególnym udręczeniem) oraz art. 191 § 2 k.k. (zmuszanie do określonego zachowania). Fakt, że jeden z oskarżonych przyznał się do stawianych zarzutów, może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu procesu, skracając drogę do sprawiedliwości.

Wobec obydwu mężczyzn, na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, co jasno pokazuje powagę sytuacji i ryzyko matactwa. Za przestępstwa, których się dopuścili, grozi im surowa kara – pozbawienie wolności na czas nie krótszy od 5 lat, aż do 25 lat więzienia. To wyrok, który ma być przestrogą dla tych, którzy wciąż wierzą, że brutalność i bezwzględność ujdzie im na sucho.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.