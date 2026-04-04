Pościg za Audi przez cztery powiaty. Co kryło się za ucieczką 24-latka?

Nocna ucieczka przed policją

Długotrwały pościg policyjny rozpoczął się wczesnym rankiem 4 kwietnia, tuż po godzinie 1:00, na terenie Krosnej Wsi w powiecie pruszkowskim. Pruszkowscy funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pojazdu marki Audi, w którym, według wstępnych ustaleń, miała podróżować osoba poszukiwana. Kierowca Audi zignorował jednak sygnały świetlne i dźwiękowe wydawane przez radiowóz, co zainicjowało dynamiczną ucieczkę.

Uciekinier, 24-letni mężczyzna, konsekwentnie odmawiał zatrzymania, prowadząc policjantów przez niemal 100 kilometrów po drogach czterech powiatów. Pościg charakteryzował się wysoką prędkością i brakiem reakcji kierowcy na wielokrotne wezwania do zatrzymania, co stwarzało zagrożenie w ruchu drogowym. Trasa pościgu obejmowała zróżnicowany teren, co dodatkowo utrudniało działania funkcjonariuszy.

Dachowanie pojazdu w Sulejówku

Kulminacja dramatycznego pościgu nastąpiła na końcu trasy S17 w Sulejówku, na terenie powiatu mińskiego. Kierowca Audi stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do gwałtownego wypadku. Samochód przebił się przez betonowe bariery ochronne, a następnie dachował, lądując w zaroślach przydrożnych. Siła uderzenia była na tyle potężna, że silnik pojazdu został całkowicie wyrwany z karoserii.

Wyrwany silnik Audi znaleziono kilkadziesiąt metrów od roztrzaskanego wraku, co świadczyło o ekstremalnej energii kolizji. Miejsce zdarzenia natychmiast zabezpieczono, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Rozmiar zniszczeń samochodu wskazywał na bardzo poważne konsekwencje dla osób znajdujących się w jego wnętrzu. Skutki zdarzenia były widoczne na dużej powierzchni.

Pięć osób trafiło do szpitala

Po wypadku okazało się, że Audi podróżowało łącznie pięć osób, w wieku od 19 do 37 lat. Wszyscy pasażerowie oraz kierowca doznali obrażeń i wymagali natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce zdarzenia przybyły liczne zespoły ratownictwa medycznego, które udzieliły pierwszej pomocy poszkodowanym. Pięciu rannych zostało przetransportowanych do okolicznych szpitali w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

Jedna z osób poszkodowanych, ze względu na poważny stan zdrowia, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Działania służb medycznych były skoordynowane i dynamiczne, aby zapewnić jak najszybszą i najskuteczniejszą pomoc. Mimo dramatycznego przebiegu zdarzenia, nikt z funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń w trakcie pościgu, choć radiowóz policyjny został uszkodzony.

"Kierującym okazał się 24-latek poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, mający także 3 czynne zakazy prowadzenia pojazdów. Poszukiwana była również 22-letnia pasażerka" - przekazała stołeczna policja w oficjalnym komunikacie.

Poszukiwani kierowca i pasażerka

W trakcie działań na miejscu wypadku, policjanci ustalili tożsamość kierującego pojazdem. Okazało się, że 24-letni mężczyzna był osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Co więcej, mężczyzna posiadał również trzy czynne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, co stanowiło dodatkowe poważne naruszenie prawa. Jego ucieczka przed policją była więc próbą uniknięcia odpowiedzialności za szereg przewinień.

Dodatkowo, podczas weryfikacji danych pasażerów, funkcjonariusze odkryli, że 22-letnia kobieta podróżująca Audi również była osobą poszukiwaną. Fakt, że dwie z pięciu osób znajdujących się w samochodzie były ścigane, rzuca nowe światło na motywy ucieczki i desperackie zachowanie kierowcy. Policja potwierdziła, że wszyscy poszukiwani zostali zatrzymani i przewiezieni do właściwych jednostek, gdzie zostaną poddani dalszym procedurom prawnym.

Jakie konsekwencje czekają kierowcę?

Zatrzymanie 24-letniego kierowcy pociągnie za sobą szereg konsekwencji prawnych, obejmujących zarówno odbycie zaległej kary pozbawienia wolności, jak i odpowiedzialność za złamanie trzech czynnych zakazów prowadzenia pojazdów. Dodatkowo, mężczyzna stanie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym, co jest surowo karane. Prokuratura z pewnością uwzględni również fakt ucieczki, jako okoliczność obciążającą w postępowaniu karnym.

22-letnia pasażerka, jako osoba poszukiwana, również zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej, choć jej rola w samym zdarzeniu będzie przedmiotem dalszych ustaleń. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze policji zbierają wszystkie niezbędne dowody i zeznania, aby kompleksowo wyjaśnić okoliczności nocnego pościgu i wypadku. Oczekuje się, że wobec sprawców zostaną zastosowane odpowiednie środki prawne, adekwatne do popełnionych czynów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.