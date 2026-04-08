Postrzelenie w Ostrowi Mazowieckiej. Czy policjant przekroczył uprawnienia?

Śledztwo Prokuratury Okręgowej

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce formalnie wszczęła dochodzenie w sprawie zdarzenia, które miało miejsce w Ostrowi Mazowieckiej. Śledztwo dotyczy śmiertelnego postrzelenia 51-letniego mężczyzny przez funkcjonariusza policji. Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, a także potencjalnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Centralnym elementem śledztwa będzie zaplanowana na środę, na godzinę 12, sekcja zwłok zmarłego mężczyzny. Odbędzie się ona w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku, a jej wyniki będą kluczowe dla dalszego rozwoju sprawy. Rzeczniczka prokuratury, Elżbieta Edyta Łukasiewicz, potwierdziła, że sprawa jest traktowana priorytetowo.

Co wydarzyło się w Niedzielę Wielkanocną?

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Niedzielę Wielkanocną w Ostrowi Mazowieckiej. 51-letni mężczyzna, którego tożsamości nie ujawniono, był wcześniej poszukiwany listem gończym przez organy ścigania. Został on zatrzymany przez kryminalnych z miejscowej komendy policji kilka dni przed incydentem, co zapoczątkowało ciąg dalszych zdarzeń.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań medycznych, zatrzymany mężczyzna został przewieziony do szpitala. Tam został przyjęty na jeden z oddziałów placówki. W trakcie transportu na kolejne badania diagnostyczne, mężczyzna niespodziewanie podjął próbę ucieczki.

Użycie broni służbowej przez policjanta

Po ucieczce 51-latka, w pościg za nim ruszył jeden z policjantów, który pełnił funkcję nadzorczą nad zatrzymanym. Funkcjonariusz wielokrotnie wzywał uciekającego do zatrzymania się, jednakże mężczyzna ignorował polecenia i kontynuował ucieczkę. Brak reakcji na wezwania doprowadził do eskalacji sytuacji.

W obliczu braku reakcji na ustne wezwania, funkcjonariusz policji podjął decyzję o użyciu broni służbowej. W wyniku oddanego strzału, 51-latek został postrzelony. Natychmiast po zdarzeniu na miejsce wezwano karetkę, która przetransportowała rannego do szpitala, gdzie mimo podjętej reanimacji zmarł po krótkim czasie.

Działania po tragicznym zdarzeniu

Po tragicznym incydencie na miejscu zdarzenia natychmiast rozpoczęto szereg czynności procesowych i dochodzeniowych. Zarówno policja, jak i prokuratura przeprowadziły szczegółowe oględziny, mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu wydarzeń. Zabezpieczono broń służbową funkcjonariusza, który oddał strzał, co jest standardową procedurą w takich przypadkach.

W ramach prowadzonego śledztwa przesłuchano również świadków zdarzenia, w tym okolicznych mieszkańców, którzy mogli widzieć ucieczkę i pościg, a także personel medyczny udzielający pierwszej pomocy poszkodowanemu. Zebrany materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia, czy działania funkcjonariusza były zgodne z obowiązującym prawem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.