Postrzelony w głowę 18-latek. Gdzie ukrył się 19-letni napastnik?

Dramat na krakowskim orliku

Marzec 2026 roku zapisał się w pamięci mieszkańców krakowskiego Borku Fałęckiego jako czas wstrząsających wydarzeń. Na jednym z lokalnych orlików, gdzie młodzież zwykle spędza czas na sportowych aktywnościach, doszło do incydentu, który szybko przerodził się w brutalną konfrontację. Niewinna z pozoru wymiana zdań między młodymi mężczyznami eskalowała do przerażającego finału, zmieniając boisko w arenę przestępstwa.

Sytuacja przybrała drastyczny obrót, gdy jeden z uczestników, 19-letni napastnik, niespodziewanie wyciągnął broń. Oddał strzał w kierunku 18-latka, trafiając go w głowę. Ranny mężczyzna, pomimo ciężkiego obrażenia, zdołał uciec z miejsca zdarzenia, co było aktem desperacji i cudu zarazem. Przechodnie, świadkowie tego dramatu, szybko wezwali pomoc, a 18-latek trafił do krakowskiego szpitala, gdzie przeszedł operację ratującą życie. Wyjęty z jego głowy pocisk stał się kluczowym dowodem dla specjalistów z laboratorium kryminalistycznego KWP w Krakowie.

Śledztwo w cieniu ucieczki

Miejsce zdarzenia natychmiast stało się centrum działań policji i prokuratury. Funkcjonariusze przez całą noc zabezpieczali ślady, starając się zrekonstruować przebieg zdarzeń i zebrać jak najwięcej dowodów. Równolegle rozpoczęto intensywne poszukiwania sprawcy, który zniknął jak kamień w wodę. Szybka reakcja służb była kluczowa w obliczu powagi sytuacji i konieczności ujęcia groźnego przestępcy.

Przez kolejne dni w poszukiwania mężczyzny zaangażowani byli policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie. W trakcie prowadzonego śledztwa pracujący nad sprawą funkcjonariusze wytypowali szereg miejsc na terenie Krakowa, gdzie mógł ukrywać się sprawca usiłowania zabójstwa. W jednym z nich, w wynajmowanym mieszkaniu śledczy zatrzymali 4 osoby- dwie młode kobiety i dwóch mężczyzn. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli 1,5 kg narkotyków (marihuanę i mefedron) oraz 3 sztuki broni czarnoprochowej. Jeden z zatrzymanych był poszukiwany do odbycia kary więzienia więc po czynnościach został aresztowany. Poszukiwania sprawcy brutalnego ataku nadal trwały. Na pewnym etapie do sprawy włączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dzięki współpracy między jednostkami, dokładnej analizie zebranych informacji i ustaleniom policjantów operacyjnych wytypowano gdzie dokładnie znajduje się poszukiwany mężczyzna - informuje KMP Kraków.

Gdzie ukrywał się napastnik?

W obliczu przedłużających się poszukiwań sprawcy, do sprawy włączyli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. To dzięki ich skoordynowanej pracy, szczegółowej analizie zebranych danych oraz nieustannym ustaleniom operacyjnym, śledczy byli w stanie zawęzić krąg poszukiwań i zlokalizować miejsce, gdzie ukrywał się 19-latek. Dzięki współpracy między jednostkami wytypowano dokładnie, gdzie może przebywać poszukiwany.

Okazało się, że poszukiwany 19-latek schronił się u znajomych w... Szczecinie! To odległe miasto, oddalone setki kilometrów od Krakowa, miało być jego bezpieczną przystanią. Jak relacjonują policjanci, moment zatrzymania w środę zaskoczył młodego mężczyznę. Był wyraźnie zdziwiony pojawieniem się mundurowych, co wskazuje na to, że czuł się bezpieczny i niezauważony.

Usiłowanie zabójstwa i konsekwencje

Po zatrzymaniu w Szczecinie, 19-latek został przetransportowany do Krakowa i doprowadzony do prokuratury Kraków-Podgórze. Tam usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. To surowe konsekwencje dla młodego mężczyzny, który tak brutalnie naruszył bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Cała sprawa stanowi ponure przypomnienie o eskalacji przemocy w przestrzeniach publicznych i jednocześnie świadectwo skuteczności polskich służb, które są w stanie ścigać przestępców nawet na drugim końcu kraju. Ujęcie sprawcy w tak odległym miejscu, gdzie liczył na anonimowość, powinno być ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy sądzą, że uda im się uniknąć odpowiedzialności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.