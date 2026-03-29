Poszukiwania Tomasza Breńskiego. Co wiadomo o 44-latku?

Kto to Tomasz Breński?

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV aktywnie poszukują 44-letniego Tomasza Breńskiego, który zaginął pod koniec marca. Mężczyzna ostatni raz był widziany w sobotę, 28 marca, co zapoczątkowało szeroko zakrojone działania. Jego bliscy nie mają z nim kontaktu od dnia zaginięcia, co wzbudziło poważne obawy o jego bezpieczeństwo.

Zaginięcie Tomasza Breńskiego zgłoszono po tym, jak nie wrócił do swojego miejsca zamieszkania, a próby kontaktu z nim okazały się bezskuteczne. Sprawa jest traktowana priorytetowo przez służby, które koordynują działania poszukiwawcze. Apel o pomoc kierowany jest do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jego aktualnego miejsca pobytu.

Gdzie ostatnio widziano 44-latka?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez nadkom. Martę Sulowską, Tomasz Breński był widziany po raz ostatni 28 marca w dwóch konkretnych lokalizacjach. Początkowo widziano go w okolicach sklepu zlokalizowanego przy ulicy Reymonta w Latchorzewie, na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Te dane są kluczowe dla ustalenia początkowego punktu jego zniknięcia.

Tego samego dnia, 28 marca, mężczyznę ponownie zauważono w rejonie terenów leśnych położonych między Izabelinem a Klaudynem. Te dwie lokalizacje stanowią ostatnie potwierdzone miejsca jego obecności, co skupia na nich policyjne działania poszukiwawcze. Funkcjonariusze analizują te obszary w nadziei na odnalezienie śladów.

Jak wygląda zaginiony mężczyzna?

Policja opublikowała szczegółowy rysopis zaginionego Tomasza Breńskiego, aby ułatwić jego identyfikację. Mężczyzna jest osobą szczupłej budowy ciała, mierzącą 170 centymetrów wzrostu. Posiada krótkie, ciemnobrązowe włosy, które mogą być charakterystycznym elementem jego wyglądu. Dodatkowo nosi okulary korekcyjne.

W dniu zaginięcia Tomasz Breński najprawdopodobniej miał na sobie ciemne spodnie oraz czarną kurtkę, wyróżniającą się żółtym suwakiem i żółtym znakiem na przodzie. Ubrany był również w ciemne półbuty. Przy sobie miał czarny, usztywniany plecak. Wszystkie te elementy ubioru i wyposażenia są istotne dla osób, które mogły go widzieć.

"Wszelkie informacje o zaginionym prosimy kierować do Komisariatu Policji Warszawa Bemowo" - zaapelowała nadkom. Marta Sulowska.

Gdzie zgłosić informacje?

Policja z Warszawy Bemowo ponawia apel do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego Tomasza Breńskiego. Każda, nawet pozornie nieistotna wskazówka, może okazać się kluczowa dla śledczych. Wszelkie dane należy przekazywać bezpośrednio służbom.

Osoby dysponujące informacjami proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Bemowo pod numerem telefonu 47 72 325 80. Można również skorzystać z całodobowego, ogólnopolskiego numeru alarmowego 112, aby szybko i skutecznie przekazać ważne wskazówki. Zaangażowanie społeczne jest niezwykle cenne w tego typu sprawach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.