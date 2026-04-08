Poszukiwany alimentacyjny zatrzymany. Co znaleziono w jego samochodzie?

Policja namierzyła poszukiwanego za alimenty

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim skutecznie namierzyli i zatrzymali 39-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany listem gończym za uchylanie się od płacenia alimentów, co skutkowało zasądzoną karą pozbawienia wolności. Miał odbyć ponad siedem miesięcy kary za kratami, unikając odpowiedzialności przez dłuższy czas.

"Zatrzymanie było efektem cierpliwości i determinacji kryminalnych. Funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany prowadzi wędrowny tryb życia i sypia w samochodzie, często zmieniając miejsce postoju. Ich trop doprowadził ich na pola uprawne w gminie Osieczna" - zaznaczają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Próba ucieczki i reakcja policji

W pobliżu stawu na polach uprawnych policjanci zlokalizowali zaparkowanego opla, który okazał się kryjówką poszukiwanego mężczyzny. 39-latek spał w środku pojazdu, a drzwi samochodu były zamknięte od środka, co uniemożliwiało swobodne podejście. Mimo okazania legitymacji służbowych i wydawanych poleceń, mężczyzna nie reagował na obecność funkcjonariuszy.

Gdy poszukiwany podjął próbę dostania się za kierownicę z zamiarem ucieczki, policjanci zareagowali natychmiastowo. W celu udaremnienia manewru, funkcjonariusze wybili szybę w pojeździe i obezwładnili mężczyznę. To działanie zapobiegło jego dalszej ucieczce i umożliwiło kontynuowanie interwencji.

Co znaleziono w samochodzie?

W trakcie policyjnej interwencji w samochodzie wyczuwalny był charakterystyczny zapach marihuany, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Przeprowadzono dokładne przeszukanie pojazdu, które ujawniło kolejne nielegalne przedmioty. W podłokietniku odnaleziono woreczki strunowe, zawierające różne substancje psychoaktywne.

Znalezione substancje to amfetamina, mefedron oraz marihuana, co znacznie poszerzyło zakres postawionych zarzutów. Zatrzymany 39-latek trafił do aresztu śledczego, gdzie ma odbyć wcześniej zasądzoną karę 228 dni więzienia za uchylanie się od alimentów. Będzie również odpowiadał przed sądem za posiadanie narkotyków.

"Ta sprawa pokazuje, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości jest jedynie krótkotrwałym rozwiązaniem. Prawie każda próba ucieczki przed odpowiedzialnością i tak kończy się za kratkami, a policyjne działania zawsze doprowadzają do sprawiedliwego finału" - dodają mundurowi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.