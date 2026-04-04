Poszukiwany listem gończym zatrzymany w Starogardzie Gdańskim. Jakie miejsce wybrał na kryjówkę?

Zatrzymanie 37-latka po miesiącach ukrywania

Funkcjonariusze z wydziału poszukiwań komendy wojewódzkiej w Gdańsku przeprowadzili skuteczną akcję zatrzymania. W czwartek, 2 kwietnia po godzinie 16, namierzyli i aresztowali 37-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany listem gończym, wydanym przez Sąd Rejonowy w Kartuzach.

Mężczyzna był ścigany w związku z przestępstwem kradzieży z włamaniem. Przed zatrzymaniem ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez kilka miesięcy. W tym okresie przebywał również poza granicami Polski, próbując w ten sposób uniknąć odpowiedzialności karnej za popełnione czyny.

"Ustalenia funkcjonariuszy doprowadziły ich do jednego z mieszkań na terenie Starogardu Gdańskiego, gdzie miał przebywać poszukiwany. Drzwi otworzyła jego partnerka, która starała się przekonać policjantów, że nie ma go w lokalu. Mężczyzna słysząc to postanowił schować się w skrzyni na pościel. Na nic to się zdało, bo już chwilę później trafił w ręce poszukiwaczy" - informują policjanci z Gdańska.

Gdzie ukrywał się poszukiwany mężczyzna?

Ustalenia operacyjne funkcjonariuszy okazały się precyzyjne, kierując ich do konkretnego adresu w Starogardzie Gdańskim. Podejrzany miał przebywać w jednym z tamtejszych mieszkań, co stało się celem interwencji policjantów. Kluczową rolę odegrały zebrane informacje, które pozwoliły na zlokalizowanie uciekiniera.

W momencie przybycia służb, drzwi lokalu otworzyła partnerka 37-latka. Kobieta usiłowała wprowadzić policjantów w błąd, zapewniając, że poszukiwanego mężczyzny nie ma w mieszkaniu. Mimo jej prób ukrycia prawdy, funkcjonariusze podjęli decyzję o przeszukaniu nieruchomości.

Czy ukrywanie w skrzyni było skuteczne?

Słysząc rozmowę policjantów z partnerką, 37-latek podjął próbę dalszego ukrycia się. Wybrał dość nietypowe miejsce – schował się w skrzyni na pościel, licząc na to, że pozostanie niezauważony. Jego desperackie działanie miało na celu uniknięcie aresztowania i dalszych konsekwencji prawnych.

Jednakże, wysiłki uciekiniera okazały się bezskuteczne. Policjanci z wydziału poszukiwań szybko odkryli jego kryjówkę. Mężczyzna, który przez wiele miesięcy unikał wymiaru sprawiedliwości, wpadł w ręce funkcjonariuszy i został zatrzymany na miejscu.

Konsekwencje dla zatrzymanego 37-latka

Po zatrzymaniu 37-latek został przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, znajdującego się w Starogardzie Gdańskim. Tam oczekiwał na dalsze procedury administracyjne i prawne. Jego pobyt w areszcie był jedynie wstępem do odbycia zasądzonej kary.

Zgodnie z wydanym wcześniej nakazem, mężczyzna zostanie doprowadzony do zakładu karnego. Tam odbędzie zasądzoną karę czterech lat pozbawienia wolności za przestępstwo kradzieży z włamaniem. Długotrwałe ukrywanie się nie uchroniło go przed odpowiedzialnością prawną.

"To już kolejna w ostatnim czasie, skuteczna realizacja policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób komendy wojewódzkiej. Każda osoba ukrywająca się przed wymiarem sprawiedliwości musi mieć świadomość nieuchronności zasądzonych kar" - dodają funkcjonariusze.

Nieuchronność kary w polskim systemie prawnym

Zatrzymanie poszukiwanego 37-latka podkreśla determinację policji w ściganiu osób unikających odpowiedzialności. Funkcjonariusze z Gdańska konsekwentnie realizują swoje zadania, co przekłada się na wysoką skuteczność. Akcja w Starogardzie Gdańskim jest przykładem efektywności działań Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób.

Policjanci jasno komunikują, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości jest jedynie odwlekaniem nieuniknionego. Każdy, kto próbuje uciec przed konsekwencjami swoich czynów, musi mieć świadomość, że zasądzone kary prędzej czy później zostaną wykonane. Jest to kluczowy element utrzymania porządku prawnego i sprawiedliwości.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.