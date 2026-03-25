Poszukiwany listem gończym zatrzymany w szpitalu. Co zaskoczyło 54-latka?

Intensywne poszukiwania gdańszczanina

Gdańscy i krajowi funkcjonariusze Policji prowadzili intensywne działania mające na celu zlokalizowanie 54-latka. Mężczyzna ten od dłuższego czasu skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Był poszukiwany w związku z licznymi przestępstwami, za które został skazany na karę pozbawienia wolności. Jego schwytanie było priorytetem dla organów ścigania, aby mógł odbyć zasądzony wyrok.

Śledczy z gdańskiej komendy wojewódzkiej oraz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji połączyli siły, aby ustalić miejsce pobytu zbiega. Analizowano różne tropy i zbierano informacje operacyjne, które mogłyby doprowadzić do przełomu. Działania te miały na celu doprowadzenie mężczyzny do jednostki penitencjarnej. Sprawa dotyczyła poważnych zarzutów i wyroku, który obligował do odsiadki ponad 2,5 roku więzienia.

"Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej wspólnie z funkcjonariuszami KGP od pewnego czasu intensywnie pracowali nad ustaleniem miejsca pobytu 54-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym oraz nakazem doprowadzenia do jednostki penitencjarnej celem odbycia kary ponad 2,5 roku pozbawienia wolności" - informują funkcjonariusze.

Gdzie ukrywał się poszukiwany?

54-latek był osobą dobrze znaną służbom z uwagi na swoją przeszłość kryminalną. W jego kartotece znajdowały się przestępstwa takie jak rozboje i oszustwa, które były podstawą wystawionego listu gończego. Dodatkowo mężczyzna miał na koncie również sprawy związane z posiadaniem środków odurzających. Cały czas unikał konsekwencji prawnych, prowadząc ukryte życie.

Pomimo długiego okresu ukrywania się, policjantom w końcu udało się zlokalizować jego położenie. Okazało się, że poszukiwany gdańszczanin przebywał w stolicy kraju, co utrudniało jego schwytanie w rodzinnym regionie. Funkcjonariusze ustalili, że jego obecność w Warszawie była kluczowa dla ostatecznego zatrzymania. Działania operacyjne doprowadziły do precyzyjnego namierzenia mężczyzny w nowym miejscu zamieszkania.

Zaskakujące okoliczności zatrzymania

Moment zatrzymania okazał się niezwykle niespodziewany dla samego poszukiwanego 54-latka. Funkcjonariusze policji przeprowadzili zaplanowaną akcję w jednym z warszawskich szpitali. Mężczyzna pojawił się tam na wcześniej umówioną wizytę lekarską, nie spodziewając się pułapki. Był całkowicie zaskoczony widokiem policjantów, którzy czekali na niego w placówce medycznej.

Całe działanie było precyzyjnie zaplanowane przez śledczych, którzy monitorowali jego aktywność. Szczegółowo przeanalizowano tryb życia 54-latka, co pozwoliło przewidzieć jego ruchy i umówione spotkanie. Dzięki temu udało się go schwytać w miejscu publicznym, minimalizując ryzyko. Zatrzymany nie stawiał żadnego oporu podczas interwencji, co świadczyło o jego zaskoczeniu.

"Funkcjonariusze szczegółowo przeanalizowali tryb życia poszukiwanego, co pozwoliło na precyzyjne zaplanowanie akcji. Do zatrzymania doszło w momencie, gdy 54-latek pojawił się w jednym z warszawskich szpitali na umówioną wizytę. Kompletnie zaskoczony mężczyzna nie stawiał oporu" - dodają funkcjonariusze.

Co stało się po zatrzymaniu w szpitalu?

Po udanym zatrzymaniu w placówce medycznej, 54-letni mieszkaniec Gdańska został niezwłocznie przewieziony do komendy policji. Tam przeprowadzono wszystkie niezbędne czynności formalne, wymagane w tego typu przypadkach. Dotyczyły one identyfikacji, sporządzenia protokołu zatrzymania oraz innych formalności. Procedury były standardowe dla osób poszukiwanych listem gończym.

Następnie mężczyzna trafił bezpośrednio do aresztu śledczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznacza to rozpoczęcie odbywania zasądzonej mu wcześniej kary pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa. Skazany spędzi za kratami ponad dwa i pół roku, zgodnie z wyrokiem sądu. Zakończono długie poszukiwania i wymiar sprawiedliwości został spełniony w tej sprawie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.