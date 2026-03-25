Potężny cios w narkobiznes na Mazowszu. Jak policja odkryła półprodukty na tonę narkotyków?

Uderzenie w narkobiznes w Żyrardowie

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie dysponowali informacjami wskazującymi na funkcjonowanie profesjonalnego laboratorium narkotykowego na terenie miasta. Ustalenia śledczych okazały się trafne, co doprowadziło do przełomowego zatrzymania. We wtorek, 17 marca, funkcjonariusze ujęli 36-letniego mieszkańca Żyrardowa, gdy opuszczał jeden z magazynów powiązanych z nielegalną działalnością. Był to pierwszy krok w szeroko zakrojonej akcji służb.

W trakcie przeszukania pomieszczeń, które służyły jako miejsca przechowywania nielegalnych substancji, policjanci zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Wśród nich znajdowało się blisko 15 kilogramów marihuany, 14 kilogramów innej zakazanej prawem substancji oraz ponad kilogram kokainy. Odkrycie to potwierdziło skalę procederu i stanowiło istotny dowód w prowadzonej sprawie karnej przeciwko zatrzymanemu mężczyźnie.

Jak wykryto profesjonalne laboratorium narkotyków?

Początkowe zatrzymanie było zaledwie wstępem do dalszych, bardziej rozbudowanych działań operacyjnych. Śledczy, kontynuując pracę, dotarli do kolejnych lokalizacji, co ostatecznie doprowadziło do odkrycia w pełni zorganizowanego laboratorium. Znajdowało się ono w jednym z pomieszczeń gospodarczych i było wyposażone do masowej produkcji nielegalnych substancji. Zabezpieczono tam wszystkie niezbędne urządzenia oraz półprodukty wykorzystywane w procesie wytwarzania narkotyków psychotropowych.

Skala odnalezionego laboratorium była znacząca. Na miejscu zabezpieczono łącznie ponad 100 kilogramów gotowych substancji psychotropowych, a także dużą ilość substancji płynnych kluczowych dla procesu produkcyjnego. Według wstępnych szacunków policji, z zabezpieczonych półproduktów można było wytworzyć nawet tonę narkotyków. Ze względu na obecność niebezpiecznych oparów i wysokie stężenie chemikaliów, do pracy na miejscu wezwano specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, którzy zapewnili bezpieczeństwo działań.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Dzień po głównej akcji, śledczy dokonali kolejnego zatrzymania w związku ze sprawą. Policjanci ujęli 27-letnią mieszkankę Żyrardowa, która, jak ustalono, miała być zaangażowana w nielegalny proceder. Kobieta usłyszała zarzut pomocnictwa w przestępstwie poprzez udostępnianie miejsca do prowadzenia działalności przestępczej. Jej rola polegała na zapewnieniu infrastruktury dla laboratorium lub magazynów, co było kluczowe dla funkcjonowania całego przedsięwzięcia narkotykowego.

Zatrzymany wcześniej 36-latek, podejrzany o kluczową rolę w tym narkobiznesie, usłyszał zarzuty wytwarzania środków odurzających oraz posiadania ich znacznych ilości. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Obojgu podejrzanym grozi bardzo surowa kara, przewidująca nawet do 20 lat pozbawienia wolności, co podkreśla powagę zarzucanych im czynów.

Czy będą kolejne zatrzymania w sprawie?

Przez kilka kolejnych dni po odkryciu laboratorium, funkcjonariusze policji prowadzili intensywne czynności na miejscu zdarzenia. Skrupulatnie zabezpieczali wszelkie ślady, pobierali próbki do dalszych badań laboratoryjnych oraz dokumentowali cały zgromadzony materiał dowodowy. Te drobiazgowe działania są kluczowe dla zbudowania solidnej podstawy dowodowej w toku dalszego postępowania sądowego przeciwko zatrzymanym osobom.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza, że to nie musi być koniec zatrzymań. Kryminalni z Żyrardowa dokładnie badają wszystkie wątki związane z narkobiznesem, aby ustalić, czy w nielegalny proceder zaangażowane były również inne osoby. Policja analizuje połączenia i powiązania, dążąc do rozbicia całej siatki przestępczej operującej na Mazowszu w tym sektorze przestępczości zorganizowanej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.