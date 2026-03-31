Potrącenie na pasach w Myślenicach. Czy 19-latek straci prawo jazdy?

Wypadek na ulicy Słowackiego

W poniedziałek, 30 marca, przed godziną 16:00, na ulicy Słowackiego w Myślenicach doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Na oznakowanym przejściu dla pieszych została potrącona 36-letnia kobieta. Poszkodowana natychmiast trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy medycznej. Jak informuje policja, kobieta doznała poważnych obrażeń, jednak jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawcą zdarzenia był 19-letni kierowca samochodu osobowego, mieszkaniec powiatu myślenickiego. Funkcjonariusze policji szybko dotarli na miejsce wypadku, aby zabezpieczyć teren i zebrać dowody. Przeprowadzono oględziny oraz przesłuchania świadków, co pozwoliło na wstępne ustalenie okoliczności zdarzenia. Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Jak doszło do potrącenia?

Z ustaleń policji wynika, że 19-letni kierujący poruszał się lewym pasem ruchu w kierunku miejscowości Bysina. W tym samym czasie, na prawym pasie, inny samochód zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby umożliwić przejście kobiecie. 36-letnia piesza rozpoczęła przechodzenie przez jezdnię z prawej strony na lewą, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Sytuacja wydawała się klarowna.

Niestety, młody kierowca podjął decyzję o ominięciu stojącego pojazdu, zamiast zachować szczególną ostrożność. Ta błędna ocena sytuacji doprowadziła do uderzenia w kobietę, która znajdowała się już na pasach. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu jest poważnym naruszeniem przepisów i jedną z głównych przyczyn wypadków. Po zdarzeniu 19-latek zatrzymał samochód na pobliskim parkingu.

Co zatrzymała policja?

Natychmiast po przybyciu na miejsce wypadku, funkcjonariusze policji podjęli odpowiednie kroki prawne wobec sprawcy. 19-latkowi zatrzymano prawo jazdy, co jest standardową procedurą w przypadku poważnych zdarzeń drogowych skutkujących obrażeniami. Decyzja ta ma na celu zapobieganie dalszym zagrożeniom na drodze oraz jest wstępem do dalszych konsekwencji prawnych.

Ponadto, policjanci zabezpieczyli również dowód rejestracyjny pojazdu, którym kierował młody mężczyzna. Samochód zostanie poddany szczegółowej ekspertyzie technicznej, aby ustalić, czy jego stan techniczny miał jakikolwiek wpływ na przebieg zdarzenia. Cała dokumentacja z miejsca wypadku została skrupulatnie zebrana przez śledczych.

Jakie konsekwencje czekają kierowcę?

Ze względu na charakter i okoliczności zdarzenia, sprawa potrącenia kobiety w Myślenicach zostanie skierowana do sądu. Młody kierowca stanie przed wymiarem sprawiedliwości, który zadecyduje o dalszych konsekwencjach. Sąd weźmie pod uwagę stopień obrażeń poszkodowanej oraz kwalifikację czynu. Wysokie grzywny są jednym z pierwszych możliwych środków karnych, a także utrata prawa jazdy.

Policja konsekwentnie podkreśla, że niedostosowanie się do przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych, jest główną przyczyną wielu wypadków. Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem obrażeń sprawca może zostać ukarany nawet karą pozbawienia wolności. Sprawa jest przestrogą dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, przypominając o wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.