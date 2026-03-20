Powerbanki zagrożeniem w przestworzach. Czy czeka nas całkowity zakaz ich przewozu?

Powerbanki na celowniku służb lotniskowych

Niezwykła wygoda, jaką oferują nam powerbanki, coraz częściej ustępuje miejsca poważnym obawom o bezpieczeństwo podróży lotniczych. Te wszechobecne gadżety, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania z dala od gniazdka, stają się niespodziewanym źródłem zagrożenia w powietrzu. Wzrost liczby incydentów z ich udziałem skłania do refleksji nad tym, czy jesteśmy świadomi ryzyka.

Sytuacja jest na tyle poważna, że „Gazeta Wyborcza” donosi o aż trzech przypadkach zapłonu powerbanków na pokładach samolotów operujących na trasach z i do Warszawy w ciągu ostatnich miesięcy. Te niepokojące zdarzenia, choć nie zawsze nagłaśniane przez media, rzucają nowe światło na problem, który dotyczy każdego pasażera. Mimo że nie wszystkie podobne zdarzenia trafiają na pierwsze strony gazet, problem nie znika.

Dlaczego powerbanki nagle się palą?

Klucz do zrozumienia tego, dlaczego powerbanki stają się tykającą bombą zegarową na wysokości 10 kilometrów, leży w ich sercu – bateriach litowo-jonowych. Te same baterie, które napędzają nasze smartfony i laptopy, są niezwykle wydajne, ale jednocześnie podatne na szereg niebezpiecznych zjawisk. Przegrzewanie, uszkodzenia mechaniczne czy nawet ukryte wady fabryczne mogą zapoczątkować lawinę wydarzeń.

W przypadku wystąpienia jednego z tych czynników, bateria może doświadczyć tak zwanej „ucieczki termicznej”. Jest to niekontrolowana reakcja chemiczna, która prowadzi do gwałtownego wzrostu temperatury, wydzielania łatwopalnych gazów, a w konsekwencji do zapłonu lub nawet eksplozji. Jak trafnie zauważył Piotr Rudzki z Lotniska Chopina, w powietrzu taka sytuacja to prawdziwy koszmar. W zamkniętej przestrzeni kabiny samolotu taki incydent może mieć katastrofalne skutki.

„na wysokości 10 km pożar powerbanku staje się śmiertelnym zagrożeniem”

Jakich zasad przewozu powerbanków należy przestrzegać?

W obliczu rosnącej liczby incydentów, lotniska na całym świecie, w tym i te w Polsce, nie pozostają bierne. Wprowadzono zaostrzone kontrole bezpieczeństwa, które mają na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń jeszcze przed startem samolotu. Pasażerowie muszą liczyć się z tym, że obsługa lotniska „zaczęła bardziej szczegółowo pytać o tego typu urządzenia w ramach kontroli materiałów niebezpiecznych”, jak zaznacza Piotr Rudzki. Przygotuj się na pytania o pojemność powerbanka i sposób jego zapakowania.

Najważniejsza, choć dla wielu nadal zaskakująca, zasada to całkowity zakaz przewożenia powerbanków w bagażu rejestrowanym. Logika jest prosta: w luku bagażowym trudniej o szybką reakcję załogi w razie zapłonu. Urządzenia te muszą bezwzględnie znajdować się w bagażu podręcznym, dostępnym dla załogi w każdej chwili. To kluczowy element bezpieczeństwa, który nie podlega negocjacjom, a jego przestrzeganie jest priorytetem.

Limity pojemności powerbanków: co musisz wiedzieć?

Poza kwestią miejsca przewozu, kluczowe są także limity pojemności powerbanków, które można zabrać na pokład samolotu. Linie lotnicze stosują jasne wytyczne, które każdy podróżny powinien znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na lotnisku. Powerbanki o pojemności do 100 Wh zazwyczaj można przewozić bez żadnych dodatkowych zezwoleń.

Sytuacja komplikuje się nieco w przypadku urządzeń o większej mocy. Powerbanki o pojemności od 100 Wh do 160 Wh wymagają już zazwyczaj zgody przewoźnika. Zawsze zaleca się dokładne sprawdzenie regulaminu konkretnych linii lotniczych przed podróżą, aby uniknąć problemów. Jednak najsurowsza zasada dotyczy powerbanków powyżej 160 Wh, które są kategorycznie zakazane na pokładzie samolotu.

Ile powerbanków możesz zabrać i co z ładowaniem?

Ograniczenia nie dotyczą jedynie pojemności, ale także liczby przewożonych urządzeń. Zazwyczaj jeden pasażer może zabrać na pokład maksymalnie dwa powerbanki. Co więcej, niezwykle ważne jest to, że ich używanie i ładowanie w trakcie lotu jest całkowicie zabronione. Ta zasada ma na celu minimalizację ryzyka zapłonu w warunkach, gdzie szybka interwencja jest kluczowa.

Personel pokładowy ma pełne prawo, a wręcz obowiązek, interweniować w przypadku naruszenia tych zasad. Konsekwencje mogą być dotkliwe, a w najlepszym wypadku oznaczają rozstanie z urządzeniem. Jeśli powerbank nie spełnia wymogów, pasażer stoi przed trudnym dylematem: przekazać go osobie towarzyszącej, nadać jako przesyłkę (np. paczkomatem) lub po prostu zostawić na lotnisku.

Czy problem powerbanków dotyczy tylko Polski?

Warszawskie incydenty to jedynie wierzchołek góry lodowej. Problem zapalających się powerbanków jest globalny i dotyka przewoźników na całym świecie, niezależnie od ich reputacji czy regionu działania. Podobne zdarzenia odnotowano na pokładach renomowanych linii lotniczych, takich jak SAS czy Air China, a także u przewoźników z Australii i Hongkongu, co świadczy o uniwersalnym charakterze zagrożenia.

Skala problemu jest znacznie większa, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) ujawniła, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat zarejestrowano ponad 500 incydentów związanych z bateriami litowymi. Ta statystyka jasno pokazuje, że to nie jest marginalna kwestia, lecz realne i powtarzalne zagrożenie, wymagające stałej uwagi i edukacji pasażerów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.