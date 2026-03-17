Powrót zimy do Polski. Czy Wielkanoc będzie mroźna?

Powrót zimy przed Wielkanocą

Połowa marca przyniosła Polakom przyjemną wiosenną aurę, jednak spokój ten może zostać zakłócony. Serwis twojapogoda.pl alarmuje, że końcówka miesiąca przyniesie niespodziewany powrót zimowych warunków. Scenariusz ten zakłada znaczne ochłodzenie oraz opady śniegu, które mogą wpłynąć na komfort mieszkańców.

Eksperci wskazują, że zmiana pogody nastąpi w okolicach 25 marca. Prognozy IMGW również sugerują perturbacje pogodowe, szczególnie w zachodnich regionach kraju. Szczegóły dotyczące nadchodzących zmian w pogodzie są wyjaśniane w dalszej części artykułu.

"Nadejdzie kolejny układ niżowy, za którym zacznie spływać arktyczne powietrze. Z dnia na dzień mocno się ochłodzi. To z jego powodu ostatnie dni marca i początek kwietnia mogą przynieść powrót zimowych krajobrazów. Prognozowane są opady śniegu, największe w górach. Temperatura spadnie w pobliże zera, a nocami i o porankach co najmniej do -5 stopni" - czytamy w serwisie twojapogoda.pl.

Kiedy nadejdzie arktyczne powietrze?

Zgodnie z prognozami, około 24-25 marca Polska znajdzie się pod wpływem nowego układu niżowego. Za tym układem do kraju zacznie napływać arktyczne powietrze, co spowoduje gwałtowne obniżenie temperatury. Mieszkańcy powinni przygotować się na zimowe akcenty w pogodzie.

Modelowane spadki temperatur przewidują wartości w pobliżu zera w ciągu dnia, natomiast nocami i wczesnym rankiem słupki rtęci mogą wskazać nawet -5 stopni Celsjusza. Największe opady śniegu spodziewane są w regionach górskich, jednak zimowe krajobrazy mogą pojawić się w wielu miejscach.

Jaka prognoza IMGW do 23 marca?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że do 23 marca w Polsce utrzyma się jeszcze wiosenna aura. Mimo to, 20 marca będzie dniem z mniej korzystnymi warunkami. Temperatury maksymalne nad morzem i na Podlasiu osiągną zaledwie 4 stopnie Celsjusza.

Nocą przewiduje się delikatny mróz, do -3 stopni Celsjusza, z jeszcze niższymi temperaturami w górach. Tego dnia mogą występować przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w rejonach górskich samego śniegu, co potwierdza pięciodniowa prognoza IMGW.

Czy na Wielkanoc spadnie śnieg?

Prognozy na końcówkę marca i początek kwietnia dostarczają mało optymistycznych informacji, zwłaszcza dla zachodnich województw. Model ECMWF, dostępny w serwisie IMGW, wskazuje na wyraźną anomalię średniej temperatury powietrza w stosunku do lat 1991-2020, przewidując chłodniejszą pogodę w tych rejonach.

Wiele wskazuje na to, że załamanie pogody nastąpi na Wielkanoc. Temperatury maksymalne w całym kraju prawdopodobnie nie przekroczą 10 stopni Celsjusza. Deszcz oraz deszcz ze śniegiem mogą skutecznie zniechęcić do świątecznych spacerów, a sytuacja pogodowa będzie na bieżąco monitorowana.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.