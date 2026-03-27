Powrót zimy do Polski. Ile centymetrów śniegu spadnie?

Zaskakujący zwrot pogody

Choć w kalendarzu już dawno zagościła wiosna, rzeczywistość za oknem brutalnie przypomina o zimie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ogłosił szereg ostrzeżeń pierwszego stopnia, które obejmują nie tylko intensywne opady śniegu, ale także ulewy i groźne przymrozki, skutecznie studząc optymizm związany z nadchodzącym ociepleniem. Najtrudniejsza sytuacja panuje w południowych województwach, gdzie biały puch sypie nieprzerwanie od kilkudziesięciu godzin, wprowadzając chaos w codziennym życiu mieszkańców i utrudniając komunikację.

Ten nagły powrót zimowej aury to prawdziwy pogodowy rollercoaster, który po raz kolejny pokazuje, jak zmienne są polskie warunki klimatyczne, zwłaszcza w okresie przejściowym. Mimo że wieszczono już nadejście ciepłych dni, natura postanowiła zafundować nam lodowaty prysznic, zmuszając do ponownego sięgnięcia po ciepłe ubrania i odśnieżarki. Takie zjawiska nie są wprawdzie niczym nowym w marcu, ale ich intensywność potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych synoptyków i mieszkańców, którzy liczyli już na pierwsze promienie wiosennego słońca.

Gdzie spadnie najwięcej śniegu?

Najbardziej poszkodowanymi regionami okazały się Małopolska i Śląsk, gdzie opady śniegu osiągają imponujące rozmiary. W urokliwym Zakopanem pokrywa śnieżna już teraz przekroczyła 20 centymetrów, a prognozy IMGW są jeszcze bardziej niepokojące – do sobotniego poranka całkowity przyrost białego puchu może wynieść od 20 do nawet 30 centymetrów. To oznacza, że krajobrazy znane z pocztówek zimowych będą jeszcze bardziej malownicze, ale jednocześnie znacznie trudniejsze do przemieszczania się.

Intensywne opady obejmują szeroki obszar, w tym Podhale, Podbeskidzie oraz okolice Nowego Sącza, sprawiając, że cała południowa Polska mierzy się z zimową nawałnicą. W wyższych partiach gór, powyżej 800 metrów nad poziomem morza, przyrost pokrywy śnieżnej ma wynieść dodatkowe 10–15 centymetrów wyłącznie w najbliższych godzinach, co drastycznie pogorszy warunki dla turystów i miłośników zimowych sportów. Ostrzeżenia przed śnieżycami obowiązują również w wybranych powiatach województw śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego, gdzie górskie szlaki mogą stać się ekstremalnie trudne do pokonania.

Czy przymrozki zaskoczą Polaków?

Podczas gdy południe kraju zmaga się z rekordowymi opadami śniegu, północ i zachód Polski muszą przygotować się na zupełnie inny scenariusz pogodowy – potężne przymrozki. Synoptycy ostrzegają, że lokalnie temperatura może spaść nawet do minus 8 stopni Celsjusza, co w połączeniu z wilgocią z poprzednich dni stworzy idealne warunki do powstawania gołoledzi. Mróz uderzy głównie w nocy, jednak jego skutki będą odczuwalne przez cały poranek, stwarzając realne zagrożenie dla pieszych i kierowców.

Śliskie drogi i oblodzone chodniki staną się poważnym wyzwaniem dla wszystkich, którzy zdecydują się opuścić domy. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności będzie absolutnym priorytetem, zwłaszcza na nieposypanych solą czy piaskiem odcinkach. Warto przypomnieć, że przymrozki po intensywnych opadach są zdradliwe, a nagłe obniżenie temperatury może zaskoczyć nawet tych, którzy są przyzwyczajeni do kaprysów polskiej pogody, co z kolei zwiększa ryzyko wypadków i nieprzewidzianych zdarzeń.

Podtopienia groźne dla regionów

Niestety, zimowa aura to nie tylko śnieg i mróz. W niżej położonych regionach Małopolski i Śląska, gdzie śnieg szybciej topi się lub wcale nie zalega, natura postanowiła zafundować mieszkańcom inną uciążliwość – intensywne ulewy. Prognozy mówią o tym, że do niedzieli z nieba może spaść od 40 do nawet 60 milimetrów wody, co w połączeniu z topniejącym śniegiem znacząco zwiększa ryzyko lokalnych podtopień. Władze regionalne z pewnością już szykują się na ewentualne interwencje i wzmożone monitorowanie poziomu wód w rzekach i potokach.

Taka kumulacja niekorzystnych zjawisk pogodowych – od śnieżyc po ulewy – jest prawdziwym sprawdzianem dla infrastruktury i systemów przeciwpowodziowych. IMGW nie wyklucza możliwości wydłużenia obowiązywania alertów pogodowych, co tylko podkreśla powagę sytuacji. Mieszkańcy terenów szczególnie narażonych na zalania powinni przygotować się na najgorsze, zabezpieczając swoje posesje i śledząc na bieżąco komunikaty lokalnych służb. Niewykluczone, że w niektórych miejscach rzeki wystąpią z brzegów, powodując realne szkody.

Trudne warunki na drogach

W obliczu tak dynamicznych zmian pogodowych, jednym z najważniejszych apeli synoptyków jest ten dotyczący ostrożności na drogach. Warunki drogowe będą wyjątkowo trudne, co z pewnością przełoży się na spowolnienie ruchu i wzrost liczby kolizji. Kierowcy muszą liczyć się ze śliską nawierzchnią, znacznym ograniczeniem widoczności spowodowanym przez intensywne opady śniegu i deszczu, a także zasypanymi jezdniami, szczególnie w rejonach górskich, gdzie odśnieżanie może nie nadążać za tempem opadów.

Poranne dojazdy do pracy czy szkoły staną się prawdziwym wyzwaniem, dlatego kluczowe jest wcześniejsze wyjechanie i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Unikanie gwałtownych manewrów i zwiększenie odległości od innych pojazdów to absolutna podstawa, która może uratować życie i zdrowie. Warto również sprawdzić stan opon i układu hamulcowego, a najlepiej – jeśli to możliwe – rozważyć pozostawienie samochodu w garażu i skorzystanie z komunikacji miejskiej lub w ogóle zrezygnowanie z podróży, szczególnie tych dalekich.

Zima kontra kalendarzowa wiosna

Najbliższe dni przyniosą nam prawdziwy pogodowy rollercoaster, gdzie natura będzie testować naszą cierpliwość i przygotowanie na wszelkie ewentualności – od gwałtownych śnieżyc i dojmującego mrozu, po intensywne ulewy zagrażające podtopieniami. IMGW apeluje o niezachwianą ostrożność i pilne śledzenie wszystkich komunikatów meteorologicznych, które mogą ulegać zmianom. Nie ulega wątpliwości, że zima, wbrew kalendarzowym zapewnieniom o wiośnie, jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, a jej pożegnanie z pewnością nie będzie ani ciche, ani spokojne.

Warto pamiętać, że 30 centymetrów śniegu w marcu to nie tylko symboliczny, ale bardzo realny dowód na to, że zmienność pogody jest normą, a nie wyjątkiem w naszym regionie. To swoista lekcja pokory wobec sił natury, która po raz kolejny pokazuje swoją potęgę. Mieszkańcy Polski muszą być gotowi na wszystko, od wiosennego słońca po zimowe zawieruchy, i wyciągnąć wnioski z tej nagłej zmiany, aby w przyszłości lepiej przygotować się na podobne, choć zawsze zaskakujące, niespodzianki pogodowe.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.