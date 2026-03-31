Powrót zimy do Polski. IMGW ujawnia szczegóły nagłego załamania pogody?

Niespodziewany atak zimy w maju

Wydawać by się mogło, że kalendarzowa wiosna zagościła u nas na dobre, a jednak natura po raz kolejny pokazuje swoją zmienną twarz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zaskoczył najnowszą prognozą, która zwiastuje gwałtowny powrót typowo zimowych warunków w wielu regionach kraju. W niektórych miejscach na południu Polski spodziewane są opady śniegu, które mogą osiągnąć niebagatelne 20 centymetrów, co w maju, bez cienia ironii, można uznać za prawdziwy pogodowy ewenement. To sygnał, że nie wolno lekceważyć mocy natury.

Synoptycy IMGW z pełną stanowczością ostrzegają przed pogorszeniem warunków, zwłaszcza w obszarach górskich, gdzie sytuacja ma być najtrudniejsza. Nie są to bynajmniej żarty, czy medialna przesada, lecz rzetelne komunikaty oparte na dokładnych danych. Trzeba przygotować się na to, że drogi mogą stać się zdradliwie śliskie, a widoczność znacząco ograniczona, co zawsze stawia przed kierowcami wyzwanie.

Gdzie spadnie najwięcej śniegu?

Szczególnie trudna sytuacja prognozowana jest dla powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, gdzie meteorolodzy przewidują od 15 do nawet 20 centymetrów świeżego śniegu. To regiony, które często zmagają się z kaprysami pogody, ale taka ilość opadów na progu lata to prawdziwa anomalia. Największy przyrost pokrywy śnieżnej ma nastąpić powyżej 600 metrów nad poziomem morza, co oznacza, że wyższe partie gór całkowicie zmienią swój krajobraz. Alerty w tych rejonach obowiązywać będą od północy do godziny 21 we wtorek.

Śnieg pojawi się również w innych częściach południa kraju, choć w mniejszej ilości. W województwie śląskim oraz w części Małopolski, gdzie tereny również bywają wysoko położone, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 15 centymetrów. To wystarczająco dużo, aby sprawić kłopoty, zwłaszcza tym, którzy nie zdążyli jeszcze zmienić opon na letnie lub nie spodziewali się takich utrudnień. Każdy powinien zachować czujność.

Mróz zaskoczy północne i centralne regiony?

Niestety, śnieg to nie jedyne zagrożenie. IMGW alarmuje również przed powrotem przymrozków, które dotkną znaczną część Polski, w tym Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury, Wielkopolskę oraz częściowo Mazowsze i Dolny Śląsk. Temperatura w tych regionach może spaść do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie nawet do -3 stopni, co może mieć opłakane skutki dla świeżo posadzonych roślin i upraw. Rolnicy, ogrodnicy i sadownicy muszą działać szybko.

Ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązywały już od poniedziałkowego wieczora i miały być aktualne do wtorkowego poranka. Taka huśtawka temperatur, gdy zaledwie kilka dni temu cieszyliśmy się z niemal letniego słońca, pokazuje, jak nieprzewidywalna potrafi być pogoda. To kolejna lekcja pokory dla tych, którzy zbyt wcześnie uwierzyli w nadejście prawdziwego ciepła. Synoptycy nie bez powodu apelują o ostrożność.

Czym grozi pierwszy stopień ostrzeżenia IMGW?

Wydanie ostrzeżenia pierwszego stopnia przez IMGW to jasny sygnał, że warunki pogodowe mogą być niebezpieczne i stwarzają realne ryzyko. Nie jest to jedynie formalność, ale konkretne wskazanie na możliwość wystąpienia utrudnień, które mogą poważnie wpłynąć na codzienne życie. Możliwe są znaczące utrudnienia na drogach, a także opóźnienia w ruchu pociągów i autobusów, co zawsze dezorganizuje plany podróżujących. Lepiej mieć to na uwadze, planując wtorkowe wyjścia.

Synoptycy konsekwentnie zalecają zachowanie wzmożonej ostrożności i śledzenie kolejnych komunikatów meteorologicznych, które mogą być aktualizowane w zależności od rozwoju sytuacji. Taka postawa jest kluczowa dla bezpieczeństwa, zwłaszcza w obliczu tak nagłych zmian. Nie warto lekceważyć tych apeli, ponieważ ignorowanie ostrzeżeń pogodowych często prowadzi do niepotrzebnych problemów. Pogoda potrafi zaskoczyć, ale odpowiednie przygotowanie minimalizuje ryzyko.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.