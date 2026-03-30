Pożar balotów w Reskowie. Makabryczne odkrycie po godzinach walki z ogniem

Co wydarzyło się w Reskowie?

W miniony weekend, dokładnie w sobotę 28 marca, około godziny 13, w miejscowości Reskowo położonej w województwie pomorskim wybuchł tragiczny pożar. Ogień szybko objął liczne baloty słomy, stwarzając poważne zagrożenie i wymagając natychmiastowej interwencji służb. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano wiele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości, a także z Państwowej Straży Pożarnej.

Do akcji gaśniczej w Reskowie zaangażowano zastępy OSP z Reskowa, Chmielna, Łapalic oraz Miechucina. Wsparcie zapewnili również strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kartuzach. Intensywne działania gaśnicze trwały przez kilka godzin, co świadczyło o skali i trudności opanowania płonących balotów słomy. Pożar był rozległy, a jego gaszenie wymagało znacznych zasobów ludzkich i sprzętowych.

Makabryczne odkrycie po akcji gaśniczej

Dopiero po całkowitym opanowaniu ognia i zakończeniu wielogodzinnej akcji gaśniczej, strażacy przystąpili do szczegółowego przeszukiwania pogorzeliska. Podczas tych czynności dokonano wstrząsającego odkrycia. Na miejscu, gdzie wcześniej szalał ogień, znaleziono ciało osoby, której nie udało się uratować. Ratownicy natychmiast odstąpili od udzielania pierwszej pomocy, co, jak relacjonował portal „Puls Gdańska”, było podyktowane rozległością obrażeń.

Informacja o znalezieniu ciała na pogorzelisku natychmiast uruchomiła kolejne procedury. Na miejscu zdarzenia obecny był również zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, nadzorujący działania. Po zakończeniu wszystkich czynności prowadzonych przez straż pożarną, teren został przekazany funkcjonariuszom policji, którzy przejęli prowadzenie dalszych wyjaśnień w sprawie. Trwa ustalanie przyczyn tragicznego pożaru oraz tożsamości ofiary.

Jakie są dalsze kroki śledczych?

Policja, po przejęciu miejsca zdarzenia od straży pożarnej, natychmiast rozpoczęła szczegółowe śledztwo. Głównym celem prowadzonych działań jest ustalenie wszelkich okoliczności, które doprowadziły do wybuchu pożaru w Reskowie. Śledczy będą analizować zebrane dowody, przesłuchiwać świadków oraz korzystać z opinii biegłych, aby poznać dokładne przyczyny tragicznego zdarzenia.

Kluczowym elementem śledztwa jest również identyfikacja osoby, której ciało odnaleziono na pogorzelisku. Ze względu na charakter obrażeń, proces ten może wymagać specjalistycznych badań. W toku prowadzonych czynności, policja dąży do pełnego wyjaśnienia, co stało się w sobotnie popołudnie w Reskowie, a także do ustalenia, czy w zdarzeniu brały udział osoby trzecie lub czy doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.